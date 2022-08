Intelektualet e Tironës

Nga Anxhela Peza – Duke nisur me mbretëreshën Teuta, prania femërore në udhëheqje, në dukje, në dokumentacion nuk ka qenë një dukuri jo fort e zakonshme. Por ato kanë qënë njësoj të rëndësishme për të përhapur frymë kulturore dhe të shpienin vendin përpara me misione nga më të ndryshmet. Nga mungesa e institucioneve arsimore në vendin tonë. Shumë bejlerë, i dërgonin fëmijët e tyre për të studiuar jashtë vendit. Të njejtën vëmendje kishin dhe për femrat e shtëpisë. Në periudhën e Pavarësisë, gjatë viteve ’20-’30, ndodh shkëputja gati totale nga universitetet e Lindjes dhe arsimimi i intelektualëve të rinj bëhej kryesisht në shkollat e larta të Perëndimit. Ata do të diplomoheshin universitete europiane si: Roma, Parisi, Vjena, Berlini, Brukseli etj., nga do të dalin specialistë të lartë të fushave të shkencave të ekzakte dhe atyre shoqërore, disa nga të cilët lanë gjurmë në kulturën shqiptare. Në vitet e lindjes dhe vdekjes të zonjave të mëposhtëme do hidhet pak dritë për ato vite. Atëherë një grua intelektuale quhej ajo që ishte me parime norma dhe vlera të larta të qënit një grua. Mësonin të ishin amvisa shumë të mira, të qepnin dhe qëndisnin në të gjitha llojet e mënyrave. Mësonin shkrim dhe këndim, dhe shumë prej familjeve që investonin tek arsimi i vajzave të tyre i çonin ato jashtë shtetit për të studiuar një profesion apo studime të mëtejshme. Të dinin të flisnin disa gjuhë të huaja, të studionin ndonjë vegël muzikore dhe të njihnin letërsinë dhe artin botëror. Ato mësonin si të menaxhonin shtëpinë ( ne botë kishte shkollë më vete për ketë), dhe të kishin një sjellje klasi për çdo rrethnë që do të gjendeshin. Të dinin të bisedonin dhe të artikulonin bukur. Të tregoheshin zonja me Z të madhe.

Pse është kaq e rëndësishme se si këto gra ishin dhe çfarë bënë. Ndoshta të kesh një universitet dhe të ushtrosh një profesion nuk ka asnjë sens në ditët e sotme. Por në atë kohë ishte një privilegj kaq i madh, sepse kishe përgjegjësinë e një misioni që sot askush nuk e ndjen këtë peshë. Modeli i tyre, kontributi në shoqëri, dija që kishin, kultura e gjërë, do të krijonte mundësinë e pasqyrimit në popull dhe njerëzit që kishin fatin ti njihnin. Në këtë formë përcillet zhvillimi i një shoqërie. Ndaj dhe shtresa e tyre ekonomike, sociale, intelektuale, fisi dhe mbiemri i zgjedhur do të lidhnin martesa midis njeri-tjetrit. Janë pak gra të zgjedhura në vitet e hershme.









Vesime Seit Seremedin Toptani Frashëri

1870 -1950

Arsimi Turqi

Lindi në në Aká, (sot Akyaka, Turqi) e bija e Said Sermedin bej Toptani dhe Hanifesë, vajza e luftëtarit nga Kaukazi Ahmet Pedis Kartajit. Vëllezërit e saj ishin nënshkruesit e pavarsisë dhe kanë dhënë një kontribut të çmuar për atdheun. Muradi dhe Refiku. Ajo mori mësime në shkollën “Madamë Fyres”, ku mori një kulturë të gjërë e të gjithëanshme. Ajo fliste gjuhë të huaja si; turqisht, osmanisht, persisht, frengjisht. Shtëpia ku ajo u rrit ka qenë gjithnjë vatër e shqiptarizmit. Atje gjendeshin abetare dhe libra shqipe, të botuara në Stamboll, Bukuresht dhe Sofje. Atje hynin e dilnin personalitete si; Hasan Tahsini, Konstandin Kristoforidhi etj. U martua me Mehmet Bej Frashërin, vëllain e vogël të vëllezërve Frashëri, po ashtu person me pozicione të larta në Perandorinë Osmane. Një nga djemtë e saj, Hysref Frasheri, ishte një nga intelektualët e mëdhenj të Tiranës. Familja saj u dekorua me medaljen më të lartë të shtetit Izraelit për shpëtimin e hebrenjve ndaj nazisteve duke i strehuar tek fermat e familjes së saj në Kamëz, Tiranë. Gjithashtu ajo dhe familja saj strehuan dhe afrikanët e parë që hynë në Shqipëri po në Tiranë. Dekoruar me titullin ”Nderi Kombit”.

Maria Llazar Zoraqi

1886 – 1958

Kolegji amerikan i Stambollit, Turqi

Drejtimi i Pedagogjisë

Lindur në një familje të njohur Tiranëse. Në vegjeli ajo u rrit dhe edukua në një ambient familjar qytetar e të përparuar. Mësimet e para i kreu në shkollën e vajzave orthodokse të Tiranës. Studioi pedagogji në shkollën e mirënjohur të kolegjit amerikan të Stambollit. Atje ajo zotëroi gjuhët angleze, latine, turke e greke. Në Tiranë, gjatë gjithë karrierës së saj, Maria ushtroi detyrën e mësueses; në fillim për gjuhët greke e arumune (të trashëguar nga prindët e vet të kësaj origjine) e më pas edhe me atë shqipe. Sipas arkivit dokumentar historik të Tiranës, që ndodhet në Bashkinë e qytetit, ajo figuron mësuese në Shkollën plotore, në Shkollën femërore “Ruhije Zogu” dhe në Shkollën ushtrimore pesëklasëshe, ku ka qenë edhe drejtoreshë e saj. Po në Tiranë, ajo ishte mësuese dhe njëherësh drejtoreshë edhe në shkollën e vajzave “Hoxha Tasim”. Në të gjitha angazhimet e veta, Maria u shpikat si një grua më një mentalitet që nxiste zhvillimin e shoqërisë.

Qevser Murat Toptani Tirana

1892 – 1953

Arsimi në Romë

Filantrope

Lindi në Kasëlltoprakë në Turqi, dhe në 1912 pas shpalljes së pavarsisë erdhi përfundimisht në Tiranë ku dhe ndërroi jetë. Bija e Murat Toptanit dhe Asije Frashërit. Mbesë e Naim Frashërit. U rrit me poezitë e gjyshërve të saj Naim dhe Sami Frashëri. Mësimet e para i mori në Turqi dhe më pas u shkollua në Itali. Zotëronte 6 – gjuhë turqisht, greqisht, italisht, frengjisht, persisht, gjermanisht. Njihte pianon shumë mirë të mësuar nga e ëma e saj. Të kishte një shinjestër të pagabueshme me pushkën pneumatike, me pupël, ja mësoi i jati. Pasionet e saj ishin; leximi, skijimi, kalërimi, noti, luante me karta me ambasadorë dhe ministra të ndryshëm të botës me të cilët kishte njohje. Konsiderohej që kishte një pamje aq madhështore sa njihej me gisht në Tiranë. Si dama me kapele dhe si gruaja që solli në risi në veshje e në modë. Binte në sy në gjithë Tiranën për makinën e saj Chevrolet Cabriolet të bardhë të cilën e ngiste vetë. Miku i saj më i mirë ishte Miht’at Frashëri. Në vilën e saj hynin e dilnin ambasadorë, ministra, të vendit dhe të huaj ku ajo vetë kujdesej që shërbëtorët e shtëpisë ti prisnin me recetat e shpikuara nga ajo vetë.

Ajo dha një kontribut në Tiranë u shqua për filantropi, mbante familje të varfërish me ushqim. Rriste fëmijë të vegjël jetimë në shtëpinë e saj dhe më pas i dergonte diku për zanate kur ata mbushnin moshën. Jepte shuma të mëdha napolonash për të mundësuar shkollimin në Grace të Vjenës atyre i nevojiteshin. Në ndërtimin e e minares dhe ndërtesave të tjera në nevojë. Udhëtoi në vendet më të mira të europës, ku garonte në ato pasione që asaj i pëlqenin. Qëndronte dhe me periudha të gjata. Kontriboi gjithashtu në hapjen e repartit të grave që lindjet të bëheshin në spital. U martua me inxhinjerin intelektual Njazi Bej Tiranën martesa e fundit mes Toptanasve dhe Bargjijve. Një dashuri që mbeti në kujtesën e Tiranës së atyre viteve. Gjithë jetën e saj u kujdes për veprat e Naim dhe Sami Frashërit, veprat e të atit dhe gjyshit Toptani. Qevseri ishte si një ogur për të ndihmuar njerëzit në të gjitha dimensionet. Simboli i emancipimit dhe përparimit, i këmbënguljes, sepse, në prag të terrorit diktatorial, ajo ngriti zërin për një vend demokratik.

Servete Musa Maçi Petrela

1901-1995

Shkolla Katolike e femrave 1872 Tiranë

Lindi në Tiranë, dhe ishte e bija e patriotit të palodhur, tiranasit Musa Maçi, një aktivist që kishte pësuar disa here burgime nga xhonturqit. Shumë herët filloi mësimdhënien e gjuhës shqipe në moshën 15 vjeçare. Duke punuar me abetaren e Naim Frashërit. Prej saj dolën shumë nxënëse që do të pasonin duke u bërë mësueset e ardhshme. Servetja hasi sfida të mëdha për të qëndruar dhe të jepte mësim. U ndesh me qëndrimet e ashpëra të qarqeve fanatike islamike. Shkolla ku ajo jepte mësim, u stigmatizua se mblidhte vajza “pa-fe”. Ajo vetë u etiketua me shumë lloje emrash.

Edhe pse ishte tepër e re dhe kishte drojë se a do të ishte në gjendje ta përmbushte këtë detyrë për t’i mësuar vajzave gjuhën amtare, ajo pranoi dhe me një mbështetje të disa patriotëve dhe në mënyrë të veçantë Ibrahim Dalliu, u hap shkolla dhe vazhdoi rrugëtimin e saj drejt dijes.

Hajrie Ismail Kusi Mulleti

1908 – 1980

Arsimi Nëna Mbretërëshë

Kjo grua fisnike, intelektuale dhe trimëreshë nuk do mund ti shpëtonte dot litarit komunist që ta merrte frymën dhe shpirtin nuk ta nxirrte. Me një karakter aq të fortë, sa duroi çdo sfidë jete, dhe nuk hoqi dorë nga kurora me të shoqin e saj. Hajria me origjinë puro tiranse. E bija e Ismail efendi Kusi, ishte ekonomist në komunitetin mysliman. Mamaja e saj quhej Qamile Mara, rridhte gjithashtu nga një familje qytetare tiranase. Vëllezërit e saj Ramazan Kusi, akademik ushtarak; Abdulla Kusi ishte kryetari komunës i Petrelës; Nazif Kusi, mbaroi studimet në Milano; Hysen Kusi, ishte sportist i shkëlqyer, ekonomist, njihte mirë italishten dhe frëngjishten. Motrën mësuese. Vetë ajo mori mësimet e para dhe gjimnazin në Tiranë institutin Nana Mbretëreshë. Më pas u largua në Itali tek vëllezërit dhe më pas në Vjenë. Atje ku u martua me Qazim Mulletin, i cili ishte nëpunës i shtetit shqiptar, i përfshirë në Lëvizjen e qershorit u largua nga Shqipëria si antizogist, qe pjesë e atentatit që emigracioni politik i bëri Mbretit Zog në Vjenë, u kthye pas pushtimit italian të Shqipërisë dhe shërbeu si kryebashkiak dhe prefekt i Tiranës përgjatë Luftës së Dytë Botërore. Kështu ajo do të jetonte si zonjë e një fisi elitë duke përcjellë, humanitet në vend, kulturë, dhe kontribut social. Për 10-vjet ajo udhëtoi dhe jetoi në vendet më të mira të Europës Itali, Francë, Austri, kjo dhe për shkak të punëve të bashkëshortit të saj. Pëlqente shumë muzikën, leximin dhe fliste gjuhë të huaja si italisht, frengjisht, gjermanisht. Kishte humor të hollë dhe ironi të thellë. Njerëzit rrëfejnë shumë nga të shprehjet e saj. Për aq kohë sa ajo kishte shkëlqimin e saj, përcolli në Tiranë dashuri me të gjithë ata që punoin për të, bëri vepra bamirsie për ata që ishin në nevojë. Ashtu si e kishte pasur themelin e edukimit ajo dhe vëllezërit universitarë.

Emine Hamdi Farka Deliallisi

1910 – 1984

Instituti Amerikan Harry Fultz

Drejtimi Ekonomik

Emineja ishte bija e Hamdi Farkës i cili punoi si; avokat, prokuror dhe drejtor finance në Tiranë. Më 26 nëntor 1912 Hamdi Farka ishte mbështetës në ngritjen e flamurit në Tiranë. Vajza e vetme mes tre vëllezërve. Të shkolluar dhe profesione mbreslënëse. Vëllai i saj Ibrahimi ishte NënToger i Mbretërisë me studimet e kryera në Romë. Xhemali ishte gazetar për shtypin e shkruar shqiptarë, dhe për radion “Zëri i Amerikës” në Egjipt, “Radio Bari” në Itali. Vëllait të vogël Hasanit i janë botuar në gazetat e kohës para komuniste. Ai u prek nga klasat shoqërore. Emineja ndoqi studimet pranë Institutit Amerikan Harry Fultz në Tiranë. Dhe studioi Ekonomi. Fokusi i kohës së mëparshme ishte që vajzat të ishin padiskutim menaxhuese e mirë e shtëpisë dhe kjo kishte shkollë me disiplina të veçanta. Instituti amerikan ofronte klasa për amvisë, me frymën perëndimore në kulturë dhe mëndësi. Në këtë kurs Emineja dha rezultatet më të larta. Studente ajo u njoh me Abas Deliallisin, familje tregëtare e kohës. Bashkimi i Eminesë me Abazin solli një martesë të shëndoshë. Ajo ndihmoi në biznesin e tregëtisë bashkëshortin si ekonomiste. Ata e deshtën dhe nuk e lëshuan kurrë njëri tjetrin.

Qemoran Fuat Toptani

1912-1981

Universiteti i Romës, Itali

Fakulteti i Mjekësisë

Qemorani një vajzë lindur në Tiranë. E njohur me emrin Lona sepse në Vjenë e thërrsnin kështu.. Ishte mbesa e Fuatit, dy herë kryetar i Bashkisë së Tiranës, pjesëmarrës në Kongresin e Triestes (1913) dhe senator (1915). Në Tiranë bëri arsimin e ulët dhe më pas arsimin e mesëm e kreu në Vjenë, ku banonte me familjen e saj. Ndërsa arsimin e lartë në Romë. Kur u kthye në Tiranë punoi si mjeke, duke i ardhur në ndihmë edhe njerëzve të plagosur, me që ajo kohë përkonte me vitet e fundit të Luftës së dytë Botërore.

Atë e transferojnë në Spitalin e Peshkopisë. Lonën, historia e përcaktoi kështu si themeluesen e kirurgjisë për atë qytet dhe më gjërë për të gjithë zonën e Dibrës, ku përfshihej edhe Mati e Kukësi. Atje punoi, madje në kushte tepër të vështira, deri pa aparaturën e nevojshme dhe nganjëherë pa ndriçimin elektrik. Gjithnjë e suksesshme në kryerjen e operimeve të niveleve të ndryshme. Punoi me kolegët e saj si; Glozheni, Kosturi, Gjylbegu etj,. La gjurmë të thellë në mjeksi si profesioniste dhe për vlera të larta si njeri. Meqënëse ajo nuk martua kurrë, ajo adoptoi një vajzë të cilën e rriti me shumë përkushtim.

Zejnepe Abdi TOPTANI (GJADRI)

1914-1941

Arsimi Drejtimi Ekonomi Shtëpiake Vjenë

Zejnepja, e bija e atij patrioti të shquar, që, sikurse e motra e saj Hiqmetja, mësimet e para i mbylli në Tiranë. Në Vjenë kreu me sukses shkollën e mesme profesionale me drejtimin e ekonomisë shtëpiake. Ajo u njoh për bukurinë e saj, elegancën, klasin që kishte. Në grua e vendosur dhe karizmatike. Në Shqipëri ajo u martua, me inxhinierin e mirënjohur Gjovalin Gjadri. Ajo vuajti nga një sëmundje dhe ndërroi jetë fare e re. I shoqi saj pëson një traum të madhe. Për të është shkruar dhe një libër. ” Letra e gruas sime të vdekur”. Ai nuk u martua më kurrë. I biri i tyre, Egoni, që trashëgoi profesionin e të jatit, pra po ashtu inxhinier, i lindur më 1935, do të krijonte personalitetin e tij të mirënjohur. Përveç se qytetar i nderuar, ai ishte një volejbollist me kualitete të larta dhe që arriti deri në ekipin përfaqësues të Shqipërisë. Por, ai njihet edhe më shumë si ndër projektuesit më të aftë të veprave të mëdha hidroteknike të ndërtuara në vendin tonë. Mban titullin shkencor BVSh.

Nevrez Masar Këlliçi Sakiqi

1915 – 2001

Instituti Kirjasi

Mësuese

Lindur në një familje tiranse, ishte e bija e Masar Këlliçit, personalitet i njohur gjatë periudhës së Monarkisë së Zogut, deputet i Tiranës në Parlamentin e parë shqiptarë në prillin e vitit 1921, dhe gjithashtu e mbesa e Mytesim Këlliçit, delegat i Tiranës në Kongresin e Lushnjes në janarin e vitit 1920. Gjithashtu, Nevrezi ishte dhe mbesa kryetarit dhe prefektit Rexhep Jella, i studiuar në Kembrixh të Amerikës, një eciklopedi e tërë për t’ju referuar. Ai do ta merrte shpesh herë nëpër evente dhe mbrëmje. Në periudhën e monarkisë ishte e domosdoshme lobimi për emancipimin e gruas shqiptare. Vetëkuptohet se ajo u rrit me edukim të përkushtuar intelektual. Mësimet e para i mori në shkollën plotor në Tiranë. Më pas familja e saj e regjistroi në Shkollën Amerikane të Kavajës. Më vonë vijoi me shkollën e Dakos, ose Instituti Kirjazi. Ndërsa si shkollim dhe më të detajuar Nevrezi kreu dhe Institutin Nana Mbretneshë. Mbas 5 viteve studim në moshën 20-vjeçare, doli me titullin mësuese. Duhet të kemi parasysh se vajzat shqiptare të brezit të Nevrezit me një studim deri në atë moshë nuk përbënin kurrsesi shumicën. Njihte mirë gjuhën italiane, angleze, frenge. Thuhet se i shërbente kauzës së femrës për emancipim, kulturë dhe dije. Shumë janë të dhënat nga ditari e saj, të cilën e mbajtën djali dhe vajza saj. Motrat Qiriazi ishin mikeshat e saj më të mira.