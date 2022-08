“Lajm i keq për Putinin”: Kush do t’ia thotë?

Gjysmë viti nga fillimi i luftës përkon me Ditën e Pavarësisë së Ukrainës.









Në rrethana normale, qytetarët do të festonin 31 vjetorin e pavarësisë nga ish-Bashkimi Sovjetik.

Por në vend të kësaj, shtetrrethimi u vendos në Kiev dhe Kharkiv mes raporteve të inteligjencës se Moska mund ta përdorë përvjetorin si pretekst për sulme të mëtejshme ndaj civilëve, raporton Sky News.

Analistët besojnë se lufta do të zgjasë edhe disa muaj dhe theksojnë se situata ka filluar të ndryshojë në favor të Ukrainës. Por një fitore e Ukrainës varet nga një sërë faktorësh kyç, duke përfshirë sa kohë Perëndimi është i gatshëm të ofrojë mbështetje dhe nëse trupat ukrainase mund të avancojnë mjaftueshëm përpara se të fillojë dimri.

Sky News analizon se çfarë mund të pritet në terren në Ukrainë dhe në Kremlin në muajt e ardhshëm. Gjatë gjashtë muajve të fundit, Rusia është zhvendosur nga një ofensivë e stilit Blitzkrieg drejt Kievit në fokusimin në Donbasin lindor dhe qytetet jugore të Mariupol dhe Kherson.

Faza e tretë e luftës

Edhe pse këto zona pësuan humbje të tmerrshme, rusët nuk arritën të merrnin kontrollin e plotë. Ukrainasit tani po përqendrohen në Kherson, i vetmi qytet i madh i pushtuar nga rusët, në një përpjekje për t’i larguar ata dhe për të bllokuar hyrjen në gadishullin e Krimesë.

Profesor Michael Clarke, një analist ushtarak dhe ish-drejtor i përgjithshëm i institutit të mbrojtjes RUSI, e përshkruan atë si një “luftë mbarëbotërore”.

“Ka një ndjenjë se Ukraina po hyn në fazën e tretë të luftës. E para ishte mbijetesa, e dyta ishte ushqimi dhe e treta – me ndihmën perëndimore – shtypja e rusëve në jugperëndim. Ajo që ukrainasit po përpiqen të bëjnë është shumë ambicioz dhe shumë më gjithëpërfshirës se çfarë kanë bërë Rusët… Lavjerrësi ka filluar të lëkundet drejt Ukrainës, por shumë varet nga ‘nëse'”.

Dimri i ardhshëm dhe tensioni ekonomik global do të rrisin më tej presionin mbi forcat ukrainase, shton Clark. “Do të jetë shumë ftohtë nga dhjetori në mars. Nëse ukrainasit dështojnë në këtë ofensivë, ata nuk do të jenë në gjendje të nisin një tjetër deri vitin e ardhshëm. Ka gjithashtu shumë presion për t’u treguar aleatëve të tyre perëndimorë se ata kanë filluar të të bëjë përparim sepse nëse Perëndimi mendon se Ukraina do të humbasë, ata do të ndalojnë dërgimin e armëve”.

Me Perëndimin që tani armatos Ukrainën me raketa të afta për sulme të drejtpërdrejta në linjat e furnizimit rus dhe madje edhe në territorin rus, armikut të Ukrainës i duhen dëshpërimisht më shumë trupa për të vazhduar.

Morali në ushtrinë ruse është i ulët.

Jaroslava Barbieri, një studiuese e politikës së jashtme ruse në Universitetin e Birminghamit, tha për Sky News: “Morali në forcat e armatosura ruse është i ulët. Ata nuk kanë arritur të bëjnë ndonjë përparim të rëndësishëm taktik dhe do të mbeten të tillë në muajt e ardhshëm.

Dhe ndërkohë që Ukraina i thirri të gjithë burrat nga mosha 18 deri në 60 vjeç, mohimi i vazhdueshëm i Vladimir Putin se Rusia ishte në luftë do të thoshte se ai nuk mund të bënte të njëjtën gjë.

“Të quash luftën “operacion special ushtarak” ka pasur disa pasoja negative për Kremlinin. Ata po përpiqen të rekrutojnë njerëz në rajon, por thjesht nuk i kanë numrat,” tha Jaroslava Barbieri për Sky News.

Ndërsa disa të rinj rusë dërgohen në front pa pasur kurrë një armë, do të duhen muaj para se rekrutët e rinj potencialë të trajnohen plotësisht, thekson profesor Clark:

“Edhe trajnimi i përshpejtuar dhe i shkurtuar i ushtarëve të rinj do të marrë të paktën katër ose pesë muaj. Kjo do të thotë se Rusia nuk do të jetë në gjendje të rrisë numrin e trupave deri vitin e ardhshëm.”

Përveç kësaj, sa më e gjatë të jetë lufta, aq më i fortë është ndikimi i sanksioneve në ekonominë ruse.

Luke March, profesor i politikës post-sovjetike dhe krahasuese në Universitetin e Edinburgut, thotë se kjo do të thotë se Kremlini do të duhet të shpallë një lloj fitoreje në javët dhe muajt e ardhshëm.

“Koha nuk është në anën e Putinit. Ai mund të jetë fleksibël në përkufizimin e fitores sepse kontrollon median, mund të dalë me ndonjë histori të vjetër dhe nuk ka rëndësi nëse është e besueshme apo jo”, thotë March, duke shtuar se. Zgjedhja më e mundshme do të jetë një përpjekje për të mbajtur një referendum për bashkimin me Rusinë në territoret e okupuara të Ukrainës.

“Qëllimi politik do të jetë të përpiqemi të mbajmë një referendum në Donetsk, Luhansk, por edhe në Kherson dhe Zaporozhye. Gjithçka do të vendoset, por nëse ata arrijnë ta shtyjnë referendumin pa shumë shqetësime në terren, do të jetë një fitore. në mënyrë që Putini të shprehet”, shpjegon Marsi.

Ai gjithashtu tregon për presionet e brendshme ndaj liderit rus me kalimin e kohës: “Ai është shumë i izoluar dhe në këtë pikë askush nuk do të guxojë t’i japë atij lajme të këqija. Por ndërsa presioni rritet, do të ketë përleshje të brendshme në Kremlin dhe shumë do të të pushohet nga puna ose të zbritet nga detyra”.

Pasi një ish-deputet rus pretendoi se vrasja e fundit e Daria Dugina pranë Moskës ishte vepër e një lëvizjeje të re rezistence, profesori March tha se ne mund të shohim përhapjen e taktikave të ngjashme të opozitës.

“Askush nuk ka dëgjuar për atë grup, dhe ata mund të mos dëgjojnë më për të. Por nëse ekziston një sistem që është gjithnjë e më represiv dhe nuk ka rezistencë, do të fillojnë të shfaqen grupe të vogla që kryejnë sulme të izoluara.”

Megjithatë, ai shton se një lëvizje masive e rezistencës ndaj Putinit nuk ka gjasa.

Me krizën e kostos së jetesës që kërcënon të çojë në një tepricë të vdekjeve në MB këtë dimër, dhe shumë vende që po përballen me rritjen e çmimeve për shkak të luftës, shumë po pyesin nëse aleatët e Ukrainës në Perëndim mund të përballojnë të vazhdojnë dërgimin e armëve.

Profesor Clarke thotë se për Britaninë e Madhe dhe SHBA nuk është çështje vullneti politik, por kapaciteti absolut.

“Pyetja është nëse ne jemi fizikisht të aftë për këtë. Për momentin prodhuesit e armëve thjesht nuk mund të prodhojnë mjaftueshëm. Ne në Mbretërinë e Bashkuar tashmë u kemi dhënë atyre gjithçka mundemi. Por bota perëndimore është në prag të pyetjes nëse duam të fillojmë një luftë industriale dhe armatoni Ukrainën deri në atë pikë sa të luftojmë veten tonë”, tha Clark.

Ai shtoi se për vendet që më parë ishin më të varura nga burimet ruse të energjisë – si Gjermania dhe Hungaria – barra e sanksioneve së shpejti mund të bëhet e tepërt.

“Politikisht, ata të gjithë kanë filluar të lëkunden dhe do të vazhdojnë ta bëjnë këtë ndërsa shtrëngohen sanksionet. Dhe kjo është ajo që Putini dëshiron, të luajë një lojë mjaft të fortë me furnizimin dhe çmimin e gazit që këto vende të ndalojnë së mbështeturi Ukrainën.” përfundoi Clark.