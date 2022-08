Leva e kundërt e Evropës: Gazprom nuk mund ta zhvendosë gazin e tij drejt Kinës

Me çmimet evropiane të energjisë në nivele marramendëse, mund të duket sikur Rusia po i mban të gjitha kartat kur bëhet fjalë për gazin natyror.









Por ndërsa politikëbërësit krijojnë masa të përkohshme për të duruar atë që mund të jetë një dimër brutal nga perspektiva e sigurisë së energjisë, ata duhet gjithashtu të studiojnë kontekstin më të gjerë. Sepse ndërsa Rusia është në një pozitë të fortë në afat të shkurtër, loja e gjatë për kampionin rus të gazit natyror të kontrolluar nga shteti, Gazprom, është e mbushur me vështirësi.

Ndryshe nga nafta, e cila ka transport më të këmbyeshëm, Gazprom e ka të vështirë të devijojë gazin e tij siberian diku tjetër – dhe numrat tregojnë një histori të qartë. Ritmi i Rusisë për të dërguar 16 miliardë metra kub (bcm) në vit në Kinë përmes një tubacioni të saj siberian, krahasuar me rreth 200 bcm në vit që normalisht do t’i shiste Evropës, nëse konflikti nuk do të kishte ndodhur.

Tubacioni Rusi-Kinë, i quajtur Fuqia e Siberisë, përfundimisht do të jetë në gjendje të transportojë 38 bcm në vit kur tubacioni të jetë plotësisht funksional në vitin 2025. Megjithatë, planet Sino-Ruse për çdo lidhje shtesë të tubacionit aktualisht duken të largëta dhe komercialisht të frikshme. Dhe ndërsa Mongolia ka pretenduar se një tubacion i ri gazi Rusi-Kinë do të hapet në vitin 2024 dhe do të hyjë në shërbim rreth vitit 2030, ky pohim duhet të konsiderohet me skeptik. Kushtet ekzistuese të tubacionit Rusi-Kinë nuk janë publike, por marrëveshja mund të ketë qenë një humbës financiar për të dyja palët.

Për më tepër, që nga marrëveshja origjinale e gazsjellësit në 2014, dinamika e gazit natyror është zhvendosur për Kinën: burimet e rinovueshme, madje edhe hidrogjeni, janë alternativa gjithnjë e më të qëndrueshme ndaj gazit natyror. Pra, Gazprom në fund të fundit mund të ngecë me një aset të bllokuar.

Edhe parashikimet më optimiste e çojnë kapacitetin e eksportit të gazsjellësit rus në Kinë në 128 bcm në vit deri në vitin 2030 – ende dukshëm më i ulët se shitjet historike në Evropë.

Si përmbledhje, nga tani deri në vitin 2030, Gazprom ka pak opsione përtej Evropës.

Për më tepër, edhe pse Rusia ka dërguar 3.2 bcm gaz natyror të lëngshëm (LNG) në Kinë edhe në gjysmën e parë të këtij viti, preferenca e zbuluar e Kinës është të blejë LNG nga Shtetet e Bashkuara – jo gaz tubacioni tokësor nga Rusia. Në të vërtetë, blerësit kinezë kanë tkurrur tashmë rreth një të tretën e rreth 160 bcm të valës së ardhshme të kapacitetit aktual ose të planifikuar të eksportit të LNG të SHBA-së.

Nga ana tjetër, duke lënë mënjanë cenueshmërinë e saj të menjëhershme, Evropa tani ka hapur mundësinë e zeroizimit të importeve ruse deri në vitin 2030, nëse jo më shpejt. Aftësia e ardhshme për të bërë pa gazin rus është në vetvete një formë levash dhe Evropa duhet t’i bëjë përpjekjet e saj më ambicioze dhe transparente.

Tregu evropian i gazit natyror tashmë pritej të tkurej përpara konfliktit të përkeqësuar të këtij viti me Rusinë, por tani mund ta bëjë këtë më shpejt. Politikat e fundit të miratuara nga vendet e Bashkimit Evropian vendosin një objektiv të energjisë së rinovueshme në 63 përqind të prodhimit të energjisë elektrike deri në vitin 2030, nga objektivi i tyre i mëparshëm prej 55 përqind. Vendet e mëdha po bëjnë gjithashtu presion për të përshpejtuar reduktimin e kërkesës, duke përfshirë vendosjen e pompave të nxehtësisë.

Këto janë ndërhyrje të forta, veçanërisht kur kombinohen me shkurtimet strategjike të detyrueshme të gazit në përdorimin e gazit natyror në Evropë këtë vjeshtë, të cilat do të hyjnë në fuqi në rast krize. Por ka akoma më shumë mënyra për të rritur presionin ndaj Gazprom.

Evropa dhe SHBA duhet të kërkojnë mënyra për të rritur prodhimin dhe vendosjen e objekteve lundruese të LNG me cikël të shkurtër dhe reaktorëve të vegjël bërthamorë modularë, ndërkohë që përshpejtojnë zhvillimin e terminaleve të LNG-së që janë në ndërtim e sipër – siç bëri SHBA-ja duke mundësuar zhvillimin e shpejtë në Golden Pass terminal.

Shtetet e Bashkuara duhet të konsiderojnë gjithashtu përdorimin e agjencive të saj tregtare për të ndihmuar me financimin afatshkurtër të projektit të gazit natyror dhe financimin e përshpejtuar të projektit të energjisë së pastër. Ndërkohë, Evropa mund të marrë një vështrim më sistematik të rolit që financimi i teknologjive dhe baterive të efiçencës së energjisë mund të luajë në heqjen e kërkesës në mënyrë më të përhershme.

Listimi aktual i çmimeve të aksioneve të Gazprom duket se po supozon se eksportet në Evropë do të vazhdojnë. Dhe tani për tani, çmimet e larta e kanë izoluar kompaninë nga rënia e niveleve të eksportit. Megjithatë, nëse bëhet më e qartë se kanali më i rëndësishëm i eksportit të Gazprom-it po mbyllet përgjithmonë, gjigandi i gazit mund të dekapitalizohet kryesisht nga investitorët, duke e bërë më të vështirë për Gazprom që të subvencionojë tregun vendas të gazit rus dhe të kontribuojë në PBB-në ruse.

Presidenti Vladimir Putin i kupton tregjet e energjisë, ndaj mund të vërë bast se çmimet më të larta të energjisë dhe ankthi ekonomik do të forcojnë mjaftueshëm populistët fqinjë me Kremlinin në zgjedhjet perëndimore, duke përmirësuar pozicionin e tij në konfrontimin e tij strategjik të vazhdueshëm me demokracinë kushtetuese. Shpresa e tij mund të jetë rivendosja e klientëve më të pajtueshëm të energjisë në Evropë për Gazprom. Në fund të fundit, kompanisë i është dashur të mbyllë prodhimin e saj më parë – siç bëri gjatë bllokimeve të COVID-19 – dhe me pak probleme. Ai mund të mendojë se do t’i duhet të presë Evropën vetëm për një dimër.

Por pa akses të menjëhershëm në ekspertizën dhe pajisjet perëndimore të LNG-së, dhe përballë shkrirjes së ngricës së përhershme nën tubacionet e Gazprom, ky është një propozim me rrezik të lartë. Dhe nëse Evropa mund të ketë sukses në këtë raund të parë, Gazprom dhe Putin do të humbasin lojën e gjatë.