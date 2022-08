Pozicionet që meshkujt kanë turp t’i kërkojnë, por që i duan aq shumë kur janë në shtrat…

Meshkujt janë shumë të dhënë pas eksperimenteve, por kanë turp t’i komunikojnë preferencat dhe dëshirat partneres së tyre. Ja pozicionet që meshkujt kanë turp t’i kërkojnë por që i duan aq shumë.









Ja cilat janë të pathënat kryesore që lidhen me pozicionet seksuale.

“Doggy-style”

I quajtur gjithashtu “doggie”, stili i qenve është një klasik i shkëlqyer. Nëse do të ishte në dorën e tyre, ata do të shkonin përpara kësaj plus disa ndryshime në temë. Sipas të dhënave nga shumë faqe pornografike, ky është pozicioni i preferuar globalisht, pjesërisht sepse lejon penetrim më të thellë. Nga pikëpamja fiziologjike të kujton origjinën tonë dhe së fundi sepse, nga pikëpamja psikologjike, ajo presupozon një nënshtrim të gruas ndaj burrit.

“The reverse rider”

Jo gjithmonë shumë e këndshme – veçanërisht nëse keni zakon të jeni një kalorës klasik dhe ai ka një penis që kthehet lart, duke mos prekur kështu pikën G të femrës. Është pozicioni i dytë i preferuar për meshkujt. Ai ende mund të prekë gjoksin dhe ijet tuaja, të fantazojë më mirë pa qenë nevoja t’ju shikojë në sy dhe të qëndrojë i këndshëm dhe rehat.

“Valedictorian”

Fakti është se Valedictorian është ai pozicion në të cilin ai, tashmë misionar sipër jush, ngre këmbët tuaja mbi supe në vend që t’ju lejojë t’i mbani ato të kryqëzuara pas shpine ose të shtrirë në shtrat. Çdo mashkull ruan iluzionin se e dashura/gruaja e tij është Nadia Comaneci, me pak fjalë një akrobate seksi.

“The rusty-trombone”

Është një pozicion kaq origjinal sa që tani është bërë një praktikë e vërtetë. I prezantuar me mjeshtëri nga Michel Houellebecq në romanet e tij, është një anilingus me masturbim të bashkangjitur. Ai në këmbë, ju në gjunjë pas tij duke luajtur me gjuhën tuaj dhe duke “luajtur” në pjesën e përparme. Në këtë mënyrë, prostata dhe penisi stimulohen në të njëjtën kohë dhe pa nevojën e lodrave dhe lubrifikantit intim, është shumë i këndshëm.

“The waterfall”

Shumë meshkuj nuk janë të vetëdijshëm se çfarë është dhe se është e këndshme, duhet të provoni së bashku për herë të parë. Ujëvara nuk është gjë tjetër veçse mashkulli me kokën e varur në buzë të shtratit. Koka e anuar me sy të mbyllur favorizon fantazitë më të guximshme dhe jep një efekt të largimit ëndërrimtar që është shumë emocionues për meshkujt. Një lloj marramendjeje, por pa efekte anësore.

BURIMI/ PSIKOLOGJIA