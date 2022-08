Të paktën 15 të vdekur në sulmin në stacionin e trenit rus – Shihni imazhet

Të paktën 15 persona u vranë dhe 50 të tjerë u plagosën sot nga sulmi rus në një stacion treni në Ukrainën qendrore, njoftoi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky në Këshillin e Sigurimit të OKB -së.

“Sapo mora informacione për një sulm me raketa në një stacion hekurudhor në rajonin e Dnipropetrovsk (…) Të paktën 15 njerëz u vranë dhe rreth 50 u plagosën”, tha Zelensky.

Sipas presidentit ukrainas, “shpëtuesit janë në vendngjarje, por numri i viktimave mund të jetë më i madh. Kjo është përditshmëria jonë”.

We knew that Russia will commit brutal and devastating attack on Independence Day of Ukraine. At least 15 killed, 50 injured after missile strike on railway station in Chaplyne, Dnipro. Another strike on railway hub in Shepetivka, Khmelnytskyi. Air raid alerts continue in Kyiv. pic.twitter.com/meq1oTUGTx

Goditja vjen pasi Ukraina feston Ditën e Pavarësisë së saj nga ish-Bashkimi Sovjetik. Lufta me Rusinë ka hyrë sot në muajin e shtatë.

russian army hit a railway station in my region and this train was full of people

this happened while i was at home eating cake celebrating the Independence Day of Ukraine

at least 15 people dead by now but the number will surely increase#russiaIsATerroristState pic.twitter.com/OOeYTegNrR

— ентузіастка меча та магії (@CTAPTPEK) August 24, 2022