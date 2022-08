Ervis Martinaj u pa për herë të fundit në një lokal te “Zogu i Zi”, kamerat e sigurisë filmuan…

Silueta e biznesmenit Ervis Martinaj, është parë për herë të fundit në 7 Gusht 2022 në ambjentet e një hoteli në plazhin e Durrësit dhe një ditë më pas, në 8 gusht 2022, imazhi i tij është parë në Tiranë në ambjentet, e një biznesi që ndodhet në zonën e “Zogut të Zi”.









“Ora News” mëson se të dyja pamjet filmike të kamerave të sigurisë së këtyre bizneseve, janë sekuestruar tashmë nga ana e prokurorisë së Laçit, dhe po verifikohen me imtësi.

Të fundit që panë Martinaj

Ndërkohë personat e fundit, që ai ka qënë në shoqëri në datën 7 Gusht 2022 në Durrës, ishin Jeton Lami ndihmës specialist tek operacionalja e Policisë së Shtetit dhe një vajzë nga qyteti i Durrësit.

Dhoma në hotel rezulton të jetë marë në emër të punonjësit të policisë, Jeton Lamit, i cili e ka çuar dhe atje.

Pas qëndrimit një natë atje, sërish Jeton Lami, me makinën tip “Audi A8” ka shkuar ka qëndruar disa momente me Martinaj në kafe dhe, është larguar së bashku me biznesmenin dhe vajzën në drejtim të Durrësit.

Vajza është identifikuar dhe marrë në pyetje por as ajo dhe as Jeton Lami nuk kanë treguar se ku është transportuar më pas, Ervis Martinaj.

Ndërkohë kamera e një biznesi të njohur pranë “Zogut të Zi”, ne Tirane ka filmuar siluetën e Ervis Martinaj, mëson Ora News.

Ky është imazhi i fundit që policia, prokuroria dhe familjarët kanë për biznesmenin e lojrave të fatit.

Që pas këtij momenti të filmuar mbrëmjen e datës 8 Gusht 2022 nuk dihet asgjë rreth itinerarit dhe vendndodhjes së Ervis Martinaj.

Sipas policisë, Tirana dhe jo Durrësi, është vendi i fundit, ku është zhdukur Ervis Martinaj ndërsa punonjësi i policisë Jeton Lami, nuk ka pranuar të flasë asnjë fjalë.