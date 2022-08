Ndonëse temperaturat kanë rënë këto ditë, kjo gjë nuk e ka ndaluar Marina Farën të vazhdojë pushimet e saj.









Vajza e këngëtares së njohur Eli Fara, është shfaqur tejet provokuese gjatë një mbrëmje pushimesh.

Nëse do të hidhni një sy në profilin e Marinës në Instagram, ai është i mbushur me foto me bikini, ku vë në pah format e saj perfekte trupore.

E ato që bien më në sy janë të pasmet bombastike, që Fara nuk privohet aspak t’i reklamojë kurdoherë.