Gruaja e moshuar qëllon me shuplakë stjuardesin pasi i ka marrë xhinin dhe alkoolin tonik (Video)

Një incident ndodhi në një fluturim nga Mançesteri në Rodos, kur një grua e moshuar u ngrit në këmbë dhe goditi një stjuardese. Konkretisht, sipas Daily Mail, e moshuara e ka goditur stjuardesën së Jet2 pasi dyshohet se i ka marrë xhinin dhe tonikun.









Gruaja, e cila duket se është rreth të 70-tave, ka goditur punonjësin. Fluturimi më pas u ul në aeroportin e Mynihut që zonja e tërbuar të zbriste, e shoqëruar nga policia.

Çfarë ndodhi

Pensionistja u tha se ishte revoltuar gjatë fluturimit pasi kërkesa e saj për shampanjë falas u refuzua. Më pas thuhet se ajo ka porositur një xhin dhe tonik, por një anëtar i ekuipazhit të kabinës dyshohet se ia mori pijen pasi ajo u bë gjithnjë e më agresive.

Siç shihet në video, një stjuardesë u përkul për ta qetësuar. Ndërsa një tjetër koleg i tij shkoi pranë tij dhe të dy u përpoqën ta bindnin të ulej në vendin e saj. Më pas ajo u kthye dhe e goditi stjuardesin dy herë.

Një pasagjer, i cili donte të mbetej anonim, pretendoi se gruaja urinoi gjithashtu në ndenjësen e saj përpara se avioni të ulej dhe policia ta merrte atë.

Siç tha pasagjeri: “Një grua në fluturim u kërkoi vazhdimisht stjuardesave për shampanjë falas. Stjuardesa i tha gruas se nuk ishte pjesë e shërbimit dhe përfundoi duke blerë një xhin dhe tonik. Ajo filloi të bëhej agresive kështu që ia hoqën pijen. Filloi të shante dhe të kishte shpërthime të dhunshme. Në një moment ajo u ngrit dhe u përpoq të hapte derën e kabinës në mes të fluturimit”.

“Ajo urinoi në më shumë se tre ndenjëse dhe kishte përsëritur shpërthime të dhunshme derisa na u desh të bënim një ulje emergjente në Mynih”, shtoi ai.

Pasagjerja postoi videon në TikTok ku shikuesit e tronditur kritikuan gruan për sjelljen e saj “të papranueshme”.

Njoftimi i kompanisë

Një zëdhënës i Jet2 tha: “Ne mund të konfirmojmë se fluturimi LS819 nga Mançesteri në Rodos u ul në aeroportin e Mynihut për të zbarkuar një pasagjere. Ne dëshirojmë t’u kërkojmë falje pasagjerëve për këtë vonesë të paparashikuar dhe çdo shqetësim të shkaktuar. Shëndeti dhe siguria e kolegëve dhe klientëve tanë mbetet prioriteti ynë numër një dhe, si një linjë ajrore miqësore me familjen, ne kemi një qasje me tolerancë zero ndaj sjelljeve përçarëse .’