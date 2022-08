Iu gjet në makinë droga me vlerë 25 mijë euro në kufirin me Holandën, arrestohet 36-vjeçari shqiptar në Gjermani

Një 36-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia gjermane në Heerlen, pikën kufitare me Holandën pasi u kap me një sasi droge me një vlerë prej 25 mijë eurosh.









Shqiptari u arrestua pak pasi kaloi pikën kufitare me Holandën pranë Heerlen. Në makinën e tijë oficerët gjetën më shumë se 5 kilogramë marjuanë dhe më shumë se 50 gramë kokainë.

Përveç akuzave të trafikut të drogës, mediat holandeze thonë se 36-vjeçari mund të akuzohet dhe për shkelje të paligjshme të kufirit gjerman. Ai do të qëndrojë në paraburgim derisa të dalë në gjykatë.