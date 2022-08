Kërcënime të reja të Erdogan: Mund të vijmë papritur një natë; Dendias: Nuk jemi në shekullin e 16

Rrotullimi i sfidave dhe kërcënimeve në vendet fqinje u kap sërish nga Rexhep Tajip Erdogan, citojnë mediat greke.









Presidenti turk i cili sot mori pjesë në eventin në rajonin Ahlat të Bitlisit me rastin e 951-vjetorit të Fitores së Malazgirtit vazhdoi retorikën e sfidave duke thënë se ushtria turke do të vazhdojë operacionet për sigurinë e vendit të tij. “Ne mund të vijmë papritur (në veri të Sirisë) një natë dhe mund të vijmë kudo tjetër”, tha presidenti turk.

Recep Tayyip Erdogan tha edhe një herë se lufta kundër terrorizmit nuk do të përfundojë derisa kufiri jugor i vendit të sigurohet me një korridor 30 kilometra të thellë.

“Ndërsa shohim të rinjtë tanë duke u kujdesur për Ahlat dhe Malazgirt, rritet besimi ynë në të ardhmen e një Turqie të madhe dhe të fortë dhe rritet shpresa jonë për vizionin e 2053-shit. Ahlat dhe Malazgirt janë emrat e vullnetit tonë për të ngritur përsëri qytetërimin tonë. Besimi te miqtë tanë është vula e ngritjes sonë, e cila shkakton frikë te armiqtë tanë”, tha gjithashtu presidenti turk dhe shtoi konkretisht:

I deklaroj edhe një herë botës se lufta jonë nuk do të përfundojë derisa të sigurojmë kufirin tonë jugor me një korridor 30 kilometra të thellë. Ne do të vazhdojmë operacionet sipas prioriteteve të sigurisë së vendit tonë dhe planifikimit tonë. Mund të vijmë papritur (në veri të Sirisë) një natë dhe mund të vijmë kudo tjetër. Ne shtypëm kokat e organizatave terroriste dhe do të vazhdojmë t’i shtypim ata”.

Dendias: Kemi tre vjet që po përjetojmë një krizë të vazhdueshme me Turqinë

“Gjithë këto tre vjet ne kemi jetuar në një krizë të vazhdueshme me ulje-ngritje me Turqinë dhe kjo nuk kishte ndodhur kurrë që nga viti 1974”, tha ministri i Jashtëm Nikos Dendias gjatë një diskutimi sot me maturantët dhe studentët e Shkollës Kennedy në Harvard në Ministrinë e Jashtme.

Dendias përshkroi një përkeqësim të vazhdueshëm të situatës duke treguar edhe hartat e paraqitura nga Turqia të cilat ai i quan “Atdheu blu”, në turqisht “Mavi Vatan”, ideja se Turqisë i takon çdo gjë e lyer me ngjyrë blu.

“Nëse Turqia nis nga ky këndvështrim, si mund të kemi ndonjëherë një mirëkuptim?”, vuri në dukje z. Dendias dhe krahasoi aspiratat e Turqisë me ato të presidentit rus në Ukrainë.

“Problemet që kemi me Turqinë dhe problemet që kanë vendet më të vogla me ato më të mëdhatë janë të zgjidhshme. Por mënyra për t’i zgjidhur ato dhe mënyra për t’u marrë me to është të pranojmë një sërë rregullash të përbashkët”, vuri në dukje ai dhe shtoi:

“Nuk janë rregulla fakultative, nuk janë rregulla a la carte, është e drejta ndërkombëtare. Dhe në këtë rast është e drejta ndërkombëtare e detit. Nëse ne të dy e pranojmë këtë si bazë të diskutimit tonë, problemet tona zgjidhen shumë lehtë”.

“Nëse ne po përpiqemi të zgjidhim një ushtrim gjeometrie së bashku dhe ju aplikoni gjeometrinë Euklidiane në të cilën ka paralele dhe unë aplikoj gjeometrinë paraeliptike në të cilën nuk ka paralele, si do të jemi në gjendje ta zgjidhim ndonjëherë këtë ushtrim së bashku? Nuk do ta bëjmë kurrë këtë”.

Duke iu referuar marrëdhënieve greko-amerikane, ai vuri në dukje se ato nuk kanë qenë kurrë kaq të mira dhe theksoi se Greqia është në linjë me politikën e jashtme të SHBA-së, për sa i përket qasjes së një shoqërie të bazuar në rregulla.

“Ne besojmë se një politikë revizioniste, pavarësisht se kush është autori, nuk ka vend në këtë botë. Të fuqishmit nuk mund të imponojnë pikëpamjet dhe opinionet e tyre mbi të dobëtit. Kjo nuk është bota që ne aspirojmë të krijojmë,” theksoi ai.

“Nuk jemi më në shekullin e 16-të. Njerëzimi ka luftuar me shekuj për të kapërcyer qasjen makiaveliste ndaj politikës ndërkombëtare. Ajo që do të donim nga SHBA-ja është të mbështesim vendet e mesme dhe më të vogla për t’u përfshirë më shumë në skena në agjendën e së drejtës ndërkombëtare”.

Ai theksoi se kjo i shërben edhe interesit afatgjatë amerikan, sepse pjesa kryesore e politikës së jashtme amerikane ndër shekuj ka qenë në favor të rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla, në favor të parimeve dhe në favor të idealeve.

“Pra pse të mos abonoheni në këtë përpjekje të një vendi që ishte vendi i parë që krijoi demokracinë në këtë botë?”, theksoi ai.