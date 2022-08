Ligjvënësit amerikanë kundër zotërimit të S-400 nga Turqia: Nuk bëhet anëtare e NATO-s për të bashkëpunuar me regjimin e Putinit

18 kongresmenë amerikanë shprehin shqetësimin e tyre të fortë për blerjen e mundshme të S-400 shtesë nga Turqia në një letër dërguar Ministrit të Punëve të Jashtme, Anthony Blinken. Kongresmeni Chris Papas, i cili luajti një rol udhëheqës në NDAA për F-16, gjithashtu koordinoi këtë përpjekje të re.









Në letrën e tyre, deputetët flasin për një shkelje flagrante të ligjit amerikan, ndërsa paralajmërojnë edhe rreziqet e sigurisë të qenësishme në bashkëvendosjen e mundshme të gjuajtësve F-16 të përmirësuar me S-400. Në këtë kuadër, parlamentarët amerikanë i kërkojnë Anthony Blinken që brenda muajit të ardhshëm të informohet për statusin e negociatave me Turqinë për avionët luftarakë F-16, por edhe për masat që Departamenti i Shtetit ka marrë për të siguruar që nuk do të ketë rreziqe sigurie dhe se bashkëpunimi i mbrojtjes SHBA-Turqi do të jetë plotësisht në përputhje me ligjin amerikan.

Nga ana e tij, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Lidershipit Heleno-Amerikan (HALC), Eddie Zemenidis, i cili koordinon nismat e koalicionit “Jo Jets për Turqinë” , shprehu kënaqësinë e koalicionit për këtë nismë të kongresit. Ky koalicion përfshin organizata hebreje, armene, kurde dhe të krishtera.

“Edhe një herë, Kongresi po merr drejtimin për çështjen e marrëdhënieve të mbrojtjes së SHBA me Turqinë. Megjithëse administrata Biden nuk ka ecur ende përpara me përmirësimin dhe shitjen e F-16-ve, ajo as nuk po dërgon sinjalet e duhura në Turqi dhe nuk po e lë administratën e Erdoganit të ecë përpara me përshtypjen se SHBA-të janë ato që duhet të tërhiqen nga S -400. Për fat të mirë, Kongresi po kthehet vazhdimisht dhe po e bën të qartë se përmirësimi dhe shitja nuk mund të vazhdojë pa kushte specifike”, tha Eddie Zemenidis.

Letra e kongresmenëve amerikanë drejtuar Anthony Blinken

“Ne po shkruajmë për të shprehur shqetësimin tonë në lidhje me raportet se Turqia po shqyrton blerjet e mëtejshme të sistemit rus të mbrojtjes raketore S-400. Njëzet muaj pasi Turqia u sanksionua në bazë të Aktit për Kundërshtimin e Kundërshtarëve të Amerikës përmes Sanksioneve (CAATSA), qeveria e Erdogan jo vetëm që nuk ka respektuar CAATSA, por tani e ka bërë të qartë se synon të kryejë një shkelje ende flagrante të ligjit.

Siç theksohet në një letër që ju dërguam më 1 nëntor 2021, një nga arsyet që Kongresi këmbënguli për të përjashtuar Turqinë nga programi F-35 ishte për shkak të rreziqeve të rëndësishme që lidhen me bashkëvendosjen e S-400 dhe F-35. Ekspertët kanë vënë në dukje se sigurimi i Turqisë me F-16 të modernizuar mbart rreziqe të ngjashme nëse Ankaraja vazhdon të zotërojë S-400 ruse. Këto rreziqe janë të papranueshme në nëntor, dhe ne i shohim edhe më të papranueshme sot.

Ndërsa pushtimi i paligjshëm i Rusisë në Ukrainë vazhdon, ne nuk mund të kemi një anëtar të NATO-s të përkushtuar për bashkëpunim ushtarak me regjimin e Vladimir Putin. Kjo minon politikën e SHBA-së në Ukrainë, paqen dhe stabilitetin rajonal dhe vetë dëshirën për unitet në aleancën e NATO-s, (një dëshirë) që Departamenti i Shtetit ia paraqiti Kongresit si arsyen për përmirësimin dhe shitjen e F-16 në Turqi.

Gjatë seancës së tij të konfirmimit, ambasadori i SHBA në Turqi, Jeff Flake tha se Turqia do të përballet me sanksione shtesë CAATSA nëse merr sisteme shtesë të armëve ruse. Kjo nuk është më një pyetje hipotetike dhe shkelja e vazhdueshme e Turqisë jo vetëm e ligjit amerikan, por edhe e pritshmërive të një aleati të NATO-s, duhet të adresohet menjëherë.

Në rrethanat aktuale, ne duhet të përsërisim kundërshtimin tonë ndaj modernizimit ose shitjes së F-16-ve të rinj në Turqi. Ne kërkojmë që brenda 30 ditëve të ardhshme të informohemi për statusin e negociatave me Turqinë për F-16, si do të zgjidhen çështjet e bashkëvendosjes – veçanërisht në dritën e S-400-ve shtesë që do t’i shtohen shqetësimet tona – dhe çfarë hapash po ndërmerr administrata për të siguruar që marrëdhënia e mbrojtjes SHBA-Turqi të jetë në përputhje me CAATSA dhe shqetësime të tjera të ngritura nga Kongresi. Faleminderit për vëmendjen tuaj për këtë çështje urgjente dhe ne mezi presim të dëgjojmë nga ju.”