Seksi forcon zemrën dhe largon depresionin?

Me shumë mundësi, kur mendojmë për seksin, ne nuk e lidhim atë me aftësinë tonë fizike ose përfitimet e tij shëndetësore. E megjithatë, studimet e fundit tregojnë se seksi i rregullt mund të jetë i dobishëm për trupin, duke e mbajtur atë larg problemeve të ndryshme shëndetësore.









Pra, ndoshta duhet t’i jepni më shumë peshë aktivitetit seksual, thonë ekspertët, të cilët theksojnë se një jetë seksuale aktive mund të jetë po aq e rëndësishme për shëndetin sa të vëzhgoni dietën tuaj, të kufizoni alkoolin dhe të ndaloni pirjen e duhanit.

“Studimet tregojnë se imuniteti, shëndeti kardiovaskular dhe depresioni janë vetëm disa nga faktorët që ndikohen pozitivisht nga aktiviteti seksual”, thotë Kaye Wellings, profesore e shëndetit seksual dhe riprodhues në Shkollën e Higjienës dhe Mjekësisë Tropikale në Londër.

Gjetjet e hulumtimit tregojnë se seksi redukton rrezikun e sëmundjeve të zemrës.

Për më tepër, hulumtimi i publikuar në Fertility and Sterility pohoi se të bësh seks të paktën 3 herë në muaj lidhej me shanset e reduktuara për t’u prekur nga koronavirusi.

Në një studim të mëparshëm, të publikuar në Psychological Reports, u tha se marrëdhëniet seksuale 1 ose 2 herë në javë rritin nivelet e imunoglobulinës A, e cila ndihmon në luftimin e infeksioneve.

Sipas një studimi tjetër në veshin, hundën dhe fytin, një orgazmë është në gjendje të… pastrojë hundën në mënyrë po aq efektive sa një sprej nazal. Në përgjithësi, ushtrimet fizike kanë veti dekongjestive, pasi rritja e temperaturës së trupit lufton mukusin, ndërsa rritja e qarkullimit nxit rrjedhjen e sekrecioneve të hundës.

Një studim nga University College London përmend gjithashtu vetitë e dobishme të marrëdhënieve seksuale, i cili pretendon se gratë që kryejnë të paktën një marrëdhënie seksuale në muaj arrijnë menopauzën më vonë se gratë seksualisht joaktive. Studiuesit besojnë se një trup seksualisht joaktiv degradon ovulacionin, duke shkaktuar menopauzë. Për më tepër, zgjimi seksual dhe orgazma e grave është shoqëruar me forcë më të mirë të dyshemesë së legenit dhe ulje të mosmbajtjes.

Disa ekspertë argumentojnë se seksi është një barometër kaq i rëndësishëm i shëndetit, saqë duhet t’i jepet më shumë peshë opinioneve mjekësore. “Nëse një mashkull ka ereksione të rregullta mund të na tregojë shumë për shëndetin e tij”, pohon Geoffrey Hackett, urolog dhe profesor i shëndetit të meshkujve në Universitetin Aston në Birmingham. Për shembull, mosfunksionimi erektil mund të ndodhë si rezultat i bllokimeve në arteriet që furnizojnë penisin me gjak, një shenjë e mundshme e aterosklerozës diku tjetër në trup.

Gjatë seksit, meshkujt djegin mesatarisht 100 kalori ndërsa rrisin rrahjet e zemrës në 170 rrahje në minutë – gjë që ndihmon në forcimin e zemrës, sipas hulumtimit të publikuar në Arkivat e Sjelljes Seksuale. Në të njëjtën kohë, meshkujt që bëjnë seks 2 deri në 3 herë në javë përballen me një rrezik 45% më të ulët të sulmit në zemër, krahasuar me ata që bëjnë më pak seks, sipas hulumtimit të botuar në American Journal of Cardiology .

Studimi i CaPS, i cili përfshiu 914 burra të moshës 45-59 vjeç, zbuloi se vdekjet nga sëmundjet e zemrës u dyfishuan gjatë 20 viteve te burrat që bënin seks një herë në muaj në krahasim me ata që bënin më shumë seks.

Sforcimi fizik rrit nivelet e imunoglobulinës A. Por nuk është vetëm kjo – ka elemente specifike të aktivitetit seksual që përmirësojnë shëndetin. Një studim i Universitetit të Harvardit, i botuar në European Urology, zbuloi se ejakulimi më shumë se 20 herë në muaj ul rrezikun e kancerit të prostatës me 20% për meshkujt e moshës 20-50 vjeç. Kjo për shkak se ajo “shpëlaj sistemin”, shpjegon Dr. Hackett.

Shëndeti mendor është një tjetër faktor që ndikohet pozitivisht. Një studim në The Journal of Sexual Medicine tregon se ata që bënin seks gjatë bllokimit kishin një rrezik 34% më të ulët të depresionit.

Megjithatë, nuk është e qartë nëse “aktiviteti i rregullt seksual i bën njerëzit më të shëndetshëm, apo nëse është thjesht se njerëzit më të shëndetshëm janë ata që bëjnë seks më shpesh”, shpjegon Dr. Wellings.

Pacientët seksualisht aktivë kanë “një cilësi më të mirë jete, kontroll më efektiv të dhimbjes dhe një marrëdhënie më të mirë me partnerët e tyre”, tha Dr. Narjust Duma, onkolog në Institutin e Kancerit Dana-Farber në Boston.

Dr. Wellings thekson, megjithatë, se “Unë nuk dua që njerëzit të mendojnë se për shkak se nuk po bëjnë seks aq rregullisht, ata do të sëmuren. Shumë nga përfitimet e aktivitetit seksual mund të sigurohen në mënyra të tjera, si ushtrimet fizike ose kontakti kuptimplotë me të dashurit’.