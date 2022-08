SHORTI I CHAMPIONS LEAGUE/ Goglat e Stambollit sjellin përballjet Bayern-Barça e PSG-Juve, Real me fat

Ka nisur në Stamboll, në orën 18:00 ceremonia e hedhjes së shortit të grupeve të Champions League për sezonin e ardhshëm. 32 skuadrat e kualifikuara në këtë fazë të turneut do të mësojnë emrat e kundërshtarëve që do të kenë përballë në grupe, 8 të tilla.









GRUPET E CHAMPIONS 2022

GRUPI A: Ajax, Liverpool

GRUPI B: Porto, Atletico Madrid

GRUPI C: Bayern Munchen, Barcelona

GRUPI D: Eintracht Frankfurt, Tottenham

GRUPI E: Milan, Chelsea

GRUPI F: Real Madrid, Leipzig

GRUPI G: Manchester City, Sevilla

GRUPI H: PSG, Juventus

Faza e grupeve nis në 6 shtator dhe përfundon në 2 nëntor për shkak të Botërorit. Finalja e këtij edicioni do të luhet në 10 qershor në Stamboll. Nuk ka skuadra ruse, Shakhtar Donetsk, kampion i Ukrainës, do t’i luajë ndeshjet si pritës jashtë vendit.

Nuk ka përplasje mes skuadrave nga i njëjti vend. Skuadrat janë ndarë sipas kampionëve të ligave me koeficientin më të mirë. Klubet pjesëmarrëse në Champions League dhe Superkupën e Europës do të ndajnë 2.032 miliardë euro.

Secili nga 32 klubet pjesëmarrëse e fillon kompeticionin me 15.64 milionë euro si “bonus” startues. Shumë të cilës mund t’i shtohen 2.8 milionë për fitore dhe 930 mijë euro për barazimin në fazën e grupeve.

Klubet që arrijnë në 1/16 do të marrin 9.6 milionë e kështu me radhë: 10.6 milionë për çerekfinalet, 12.5 milionë më shumë për gjysmëfinalet dhe 15.5 milionë për finalen. Klubi kampion do të fitojë edhe 4.5 milionë të tjera, plus 3.5 milionë për pjesëmarrjen në Superkupën e Europës dhe 1 milion shtesë në këtë event (rreth 70 mln euro në total).