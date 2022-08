Sylvester Stallone thyen heshtjen e tij për divorcin me Flavin: Unë gjithmonë do ta dua atë

Lajmi për ndarjen e Sylvester Stallone nga gruaja e tij prej 25 vitesh ka shpërthyer si një “bombë” në Hollywood.

Jennifer Flavin ka bërë kërkesën për divorc rreth dhjetë ditë më parë dhe nuk ka ngurruar të “hedhë” unazën e martesës, duke i prerë kështu të gjitha lidhjet me aktorin.

Ndonëse për një kohë të gjatë çifti u përpoq të fshihte nga mediat tensionet që kishin krijuar në martesën e tyre, dokumentet gjyqësore të divorcit nuk vonuan të zbardhën.

Megjithatë, përkundër faktit se Jennifer Flavin dëshiron t’i shkëpusë të gjitha lidhjet me Sylvester Stallone, madje edhe të ndryshojë mbiemrin, ajo po përpiqet në çdo mënyrë të marrë pjesën më të madhe të pasurisë së tyre.

Ajo pretendon se vitet e fundit aktori ka bërë shpërdorime të pamatura, si pasojë i ka humbur një pjesë e madhe e pasurisë familjare, ndaj kërkon që ai të “dëmshpërblehet plotësisht”, duke marrë pjesën më të madhe.

Deri më tani ka mbetur e panjohur arsyeja që çoi çiftin në ndarje, pas 25 vitesh martesë. Postimet donin që ata të përplaseshin për shkak të një anëtari të ri që iu bashkua familjes së tyre.

Arsyeja për një Rottweiler, të adoptuar nga aktori dhe me emrin Dwight. Siç raportuan mediat, Flavin nuk donte një kafshë tjetër, me aktorin që këmbëngulte. Rezultati ishte një “polemikë jashtëzakonisht e fortë që nxori në pah probleme të tjera”.

Sylvester Stallone tells TMZ his Rottweiler Dwight was not the reason Jennifer Flavin filed to end their 25-year-marriage … he says they have just taken different paths and he still has love for her. https://t.co/TPWHYr7rjh

— TMZ (@TMZ) August 25, 2022