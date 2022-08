Zbulime për jetën luksoze të vajzës së Putinit në Gjermani – Ajo shoqërohej nga një ushtri truprojash

Katerina Tikhonova, e cila quhet vajza më e vogël e presidentit rus Vladimir Putin, për rreth pesë vjet fluturoi për në Gjermani për takimet e saj, të cilat u rezervuan në hotelet SPA si dhe në resortet alpine, e shoqëruar nga një grup truprojesh nga Sigurimi i Presidentit (SBP). Ky zbulim është bërë nga faqja ruse e gazetarisë investigative Baznie istorii (në raportin e titulluar “Jeta e familjes Putin jashtë vendit – korrupsioni, baleti dhe një ushtri rojesh të shërbimit sekret”) dhe revista Der Spiegel, e cila mori akses në arkivin e dokumenteve partnere të SBP.









Në total, sipas të dhënave të gazetarëve, nga janari 2016 deri në janar 2021, truprojat që shoqëronin Tikhonova kanë rezervuar një dhomë hoteli pothuajse 100 herë. Tridhjetë herë hotele janë prenotuar në Rusi, më shumë se 40 herë në Gjermani, ndërsa destinacione të tjera të njohura ka pasur në Austri dhe Itali.

Siç shkruajnë dy mediat, “në total” Tikhonova shoqërohej në Mynih nga 12 oficerë të shërbimeve sekrete ruse.

Në dokumentet e vëna në dispozicion të gazetarëve, nuk ka asnjë dëshmi se kush ka paguar për udhëtimet e Tikhonova dhe truprojat e saj. Megjithatë, faqja e internetit Baznie historii, konsideron se këto shpenzime janë paguar nga fondet shtetërore.

Sipas burimeve të Der Spiegel, gjatë një prej udhëtimeve të shumta të vajzës së Putinit në Gjermani, dokumentet e udhëtimit të njerëzve të SBP ngjallën dyshime dhe vajza e Putinit dhe rrethi i saj filluan të monitoroheshin.

Faqja e internetit Baznie istorii shkruan se në Mynih truprojat e SBP-së qëndronin më shpesh në Hotel an Der Oper. Përtej rrugës nga hoteli është Baleti bavarez, drejtor artistik i të cilit ishte balerini rus Igor Zelensky nga 2016 deri në 2022 .

Gazetarët e dy mediave pretendojnë se Zelensky është babai i fëmijës së Tikhonova, vajzës së saj e cila ka lindur në vitin 2017 si patronimi i saj është “Igorevna”. Vajza e supozuar e Putinit në vitin 2017 filloi të vizitonte rregullisht Mynihun, ndërsa dy vjet më vonë ajo u zhvendos në përgjithësi në Bavari, siç zbuloi uebfaqja Baznie istorii dhe revista Der Spiegel.

Faqja e internetit Baznie historii, duke iu referuar takimit të Tikhonova me Zelensky në prill 2018, shkruan: “Misioni special për të cilin dhjetë rojet e sigurisë presidenciale mbërritën nga Moska në Mynih në prill 2018 ishte të organizonte një takim për Tikhonova me Zelensky. Në të njëjtën kohë kur oficerët e SBP-së mbërritën në kryeqytetin bavarez, mbërriti një avion luksoz me numër fluturimi LX-SIX. Avioni mbante Tikhonova dhe vajzën e saj. Pasi kaluan një muaj në Mynih, vajza dhe mbesa e Vladimir Putin u kthyen në Moskë me të njëjtin avion. Më pas ndoqi turma e rojeve të sigurisë që u kthyen në Rusi”.

Duke komentuar numrin e agjentëve që shoqëronin Tikhonova dhe Zelensky, faqja e internetit Baznie istorii shkruan se “një numër i tillë ishte padyshim i nevojshëm për të mbrojtur Tikhonova dhe Zelensky nga ndikimi i dëmshëm i vlerave perëndimore, me të cilat zyrtarët e Kremlinit tashmë kanë frikësuar qytetarët rusë për vite me radhë”.

“Në Perëndim, ata mjegullojnë qëllimisht koncepte të tilla bazë si familja, nëna, babai, burri dhe gruaja… Në fushën sociale, neoliberalizmi kultivon individualizmin, egoizmin, adhurimin e kënaqësisë, konsumizmin e pakufizuar, absolutizon lirinë e çdonjërit prej tyre, vetë-shprehje”, me këto fjalë, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, Nikolai Patrushev, shpërtheu mënyrën perëndimore të jetesës. Pas fillimit të luftës në Ukrainë, Vladimir Putin i quajti rusët që adoptojnë vlerat perëndimore, tradhtarë etnikë. “Shumë nga këta njerëz, në fakt, mendërisht janë pikërisht atje (në Perëndim) dhe jo këtu me njerëzit tanë, jo me Rusinë”, tha Putin.

Sa i përket avionit luksoz që mbante vajzën e Tikhonova, ky avion ka një histori interesante, shkruan faqja e internetit Baznie istorii. “Fillimisht i përkiste mikut të vjetër të Vladimir Putinit dhe një prej eksportuesve kryesorë të naftës rus, Genadi Timchenko. Siç shkruante gazeta Vedomosti, Timchenko e bleu këtë aeroplan ‘veçanërisht për të kënaqur presidentin rus’: shpejtësia e avionit i afrohet shpejtësisë së zërit. Ky dhe avion të tjerë transportonin jo vetëm familjen e Putinit, por vetë Putinin dhe pasardhësit e tij. “Në raste të ndara, kur Putinit i mungonte labradori i tij, Connie, në një udhëtim të gjatë, atë e sollën me këtë avion”, shkruante gazeta Vedomosti.