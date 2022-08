Jennifer Lopez – Ben Affleck puthen si adoleshentë në muajin e mjaltit në Milano – Video

Të sapomartuarit Jennifer Lopez dhe Ben Affleck janë ende duke shijuar muajin e mjaltit në Itali. Çifti i dashuruar ecin dorë për dore nëpër rrugët e Milanos dhe shkëmbejnë puthje adoleshente përballë truprojës dhe turmës që nuk resht së bëri foto.









Të dy kanë dalë dje për pazar në kryeqytetin e modës të Italisë dhe ka qenë dritarja e Cartier-it që i ka frymëzuar të shkëmbejnë puthje të buta në gojë.

Lopez dhe Affleck ishin veçanërisht të zhurmshëm edhe pse një nga truprojat e tyre ishte rreth 2 metra larg. Burri kujdesej për fansat e çiftit dhe u përpoq me dëshpërim të mos shikonte shefat e tij duke u puthur.

Ikja romantike e çiftit vjen pas martesës së tyre të dytë në rezidencën e Affleck në Georgia fundjavën e kaluar. Ceremonia u zhvillua pasi çifti u martua për herë të parë në Las Vegas në fillim të korrikut. Kjo u pasua nga udhëtimi i tyre në Paris për të shijuar muajin e mjaltit, i cili përfshinte pak kohë me fëmijët e tyre.

Ben Affleck më i lumtur se kurrë pas martesës me Jennifer Lopez

Në të njëjtën kohë, detajet e dasmës përrallore të çiftit po dalin në dritë. Kevin Smith – regjisori dhe miku i ngushtë i Affleck – i cili ishte i ftuar në ceremoni, foli për çiftin dhe e quajti martesën “një nga momentet më të çmuara” që ka parë ndonjëherë në jetën e tij.

“Ishte absolutisht e bukur”, entuziazmoi Smith. “Ata kanë shije të patëmetë, kështu që e gjithë dasma ishte fantastike. E dekoruar bukur, pa të meta”, dhe shtoi: “Ishte çmenduri, o burrë. Duke parë këtë martesë do ta bëjë këdo që të besojë në dashurinë e vërtetë. Me këtë u largova këtë fundjavë. Ashtu si, oh zot, ju paguani para për të parë një histori kaq të mirë që përfundon kaq mirë. E dini, njerëzit shkojnë në kinema, në Broadway, paguajnë shumë para dhe thonë: “Më trego një fund të lumtur”. E pashë edhe unë falas. Dhe ata ishin si dy njerëz që i dua shumë, njërin prej të cilëve e njoh prej shumë vitesh”.

Sa i përket Ben Affleck-ut, Smith tha se shoku dhe bashkëpunëtori i tij prej kohësh nuk mund të kishte qenë më i lumtur atë ditë.

“Nuk e kam parë kurrë më të lumtur në jetën time dhe e kam parë të lumtur gjatë gjithë jetës. Gjëra të mëdha i kanë ndodhur, por gjëja më e lumtur që e kam parë ndonjëherë ishte të qëndronte aty kur u ngjit lart. Ishte prekëse. Kam qarë gjatë gjithë kohës. Unë isha si një grua e vjetër në atë dasmë – ashtu si ‘waah’, duke qarë si i çmendur. Ishte bukur”.

“Isha i lumtur për të”, shtoi ai. “Dhe ata ishin të lumtur. Ata punuan shumë për të arritur këtu, e fituan atë dhe ishte shumë mirë. Ata patën një ditë të mrekullueshme dhe e merituan atë”.