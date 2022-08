Ligjvënësit e SPD të Scholz-it kërkojnë përfundimin e luftës në Ukrainë, negociatat me Rusinë

Kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili po drejton partinë e tij pacifiste SPD përmes dërgesave të armëve për Ukrainën pas pushtimit të Rusisë, është thirrur të përfshihet në një ofensivë diplomatike nga ligjvënësit.









Si pasojë e “Zeitenwende” të vëzhguar nga Scholz, qeveria gjermane rriti buxhetin e saj ushtarak me 100 miliardë euro dhe dërgoi armë në një konflikt të nxehtë për herë të parë ndonjëherë. Pjesë të SPD-së luftuan me këto masa dhe tani i kanë dërguar Scholz-it një letër të nënshkruar nga shumë deputetë dhe eurodeputetë, me titull “Armët duhet të heshtin!”

“Spirali i përshkallëzimit duhet të ndalet”, thuhet në letër, e cila bën thirrje për një “modus vivendi”.

Një modus i tillë shpesh i referohet një marrëveshjeje që lejon palët në konflikt të bashkëjetojnë në paqe. Më 22 gusht, Zyra e Komisionerit të Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut (OHCHR) zbuloi se sulmi i Rusisë në Ukrainë kishte parë 5,587 civilë të vrarë dhe të plagosur 7,890.

“Me çdo dorëzim të armëve, është e rëndësishme të peshoni me kujdes dhe të konsideroni se ku qëndron ‘vija e kuqe’, e cila mund të perceptohet si hyrje në luftë dhe të provokojë reagime përkatëse”, shtojnë ligjvënësit, duke përmendur në mënyrë specifike një zonë të ndaluar fluturimi mbi Ukrainë, dhe dërgimi i avionëve luftarakë dhe tankeve.

“I dashur Zot, a mund të shpëtohet akoma kjo parti? Si mund të jetë dikush kaq i pashpirt dhe i pavëmendshëm ndaj historisë?” komentoi Andrij Melnyk, ambasadori i Ukrainës në Berlin.

Vëzhguesit gjermanë reaguan në mënyrë të ngjashme. “Tashmë ka filluar me kapitullimet. Nëse nuk do të ishte për faktin që disa deputetë dhe eurodeputetë ishin gjithashtu të përfshirë, mund të injorohej marrëzia”, tha Carlo Masala, ekspert i sigurisë.

Të enjten (25 gusht), Scholz vizitoi një operacion stërvitor në Gjermani, ku ushtarët ukrainas janë trajnuar për të përdorur tanket anti-ajrore Gepard, të cilat do të dërgohen në Ukrainë.

Krahu pacifist i SPD-së, i udhëhequr nga Rolf Mützenich, ka qenë prej kohësh një gjemb në këmbë për Scholz-in, i cili nuk është lodhur duke përsëritur “Ukraina nuk duhet të humbasë” dhe ka përjashtuar paqen me diktat.

Anëtarët e Parlamentit Evropian në përzierje

Midis nënshkruesve janë dy deputetë të BE-së të BE-SPD, Dietmar Köster, Joachim Schuster dhe Constanze Krehl. Krehl është në komisionin për zhvillimin rajonal dhe pjesë e delegacionit të parlamentit në Bjellorusi.

Schuster është nënkryetar i delegacionit të parlamentit të BE-së në Afrikën e Jugut dhe anëtar i komitetit ECON, me raportin e tij të fundit që është ai për marrëdhëniet tregtare BE-Afrikë si raportues në hije.

Köster ulet në komitetin e punëve të jashtme dhe delegacionet në Iran dhe SHBA. Ai zakonisht ngarkohet me bashkë-shkrimin e deklaratave të parlamentit mbi raportet e Komisionit Evropian për Bosnje-Hercegovinë.