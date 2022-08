“Na kanë kopjuar”/ Moderna ngriti padi kundër Pfizer/BionTech për vaksinën e koronavirusit

Moderna ka ngritur një padi për shkelje të patentave kundër Pfizer për vaksinën e saj Covid-19, tha kompania në një deklaratë. Moderna pretendon se Pfizer/BionTech kopjoi teknologjinë mRNA që kompania kishte zhvilluar vite përpara pandemisë. “Ne po i ngremë këto padi për të mbrojtur platformën inovative të teknologjisë mRNA, të cilën e kemi pionier, investuam miliarda dollarë në krijimin e patentës në dekadën që çoi në pandeminë COVID-19”, tha CEO i Moderna Stefan Bunsel.

“Kjo platformë, të cilën kemi filluar ta ndërtojmë në vitin 2010, së bashku me punën tonë të patentuar për koronaviruset në 2015 dhe 2016, na lejoi të prodhojmë një vaksinë të sigurt dhe shumë efektive për COVID-19 në kohë rekord pas ndikimit të pandemisë. Ndërsa ne punojmë për të luftuar sfidat shëndetësore, Moderna po përdor platformën tonë të teknologjisë mRNA për të zhvilluar ilaçe që mund të trajtojnë dhe parandalojnë sëmundjet infektive si gripi dhe HIV, si dhe sëmundjet autoimune dhe kardiovaskulare dhe kanceret e rralla”, shtoi ai.

“Ne besojmë se Pfizer dhe BioNTech kopjuan në mënyrë të paligjshme shpikjet e Moderna-s dhe vazhduan t’i përdorin ato pa leje”, tha Shefi Ligjor i Moderna Shannon Thyme Klinger.

Aksionet e Pfizer ranë 1.4%, ndërsa BioNTech ra 2% përpara fillimit të seancës. Padia, e cila kërkon dëmshpërblime të paspecifikuara, u depozitua në Gjykatën e Qarkut të Massachusetts dhe në Gjykatën e Qarkut të Dusseldorf.

Moderna sues Pfizer and BioNTech, alleging infringement of patents central to Moderna’s innovative #mRNA technology platform.

Read more in our press release: https://t.co/ftoyJrhoPR

— Moderna (@moderna_tx) August 26, 2022