“Nuk ngopem me ty”/ Jennifer Lopez i kushton këngën burrit të saj Ben Affleck

Një video e re është publikuar nga dasma e Jennifer Lopez dhe Ben Affleck në banesën e aktorit në Riceboro, Georgia.









Ylli Latin mesa duket ka dalë në pistën e kërcimit gjatë pritjes së dasmës dhe ka performuar një këngë të re, ndërsa Ben Affleck ka shijuar spektaklin përballë saj, i ulur në një karrige.

Me tekstin e saj, Jennifer Lopez i tha bashkëshortit të saj të dashur “Nuk po ngopem me ty”, ndërsa këndonte duke kërcyer dhe me pasion. Nga ana e tij, aktori hollivudian dukej se po shijonte në plan të parë spektaklin e bashkëshortes. Fustani që Lopez vesh në videon e përmendur është i treti me radhë që këngëtarja ka veshur në dasmën e saj.

Ky fustan i veçantë i nusërisë kishte perla të qepura me dorë me detaje kristali Swarovski. Ishte pa mëngë dhe kishte një fund sirenë. Detajoni këpucët e saj me taka të larta me rripa dhe perla sipër. Fustani i modës së lartë ishte i punuar me dorë dhe ka të ngjarë të kushtojë midis 1 dhe 2 milion dollarë.

Ylli latin dhe aktori hollivudian, vetëm një muaj pas martesës së tyre civile në Las Vegas, kanë dashur të shkëmbejnë betimet e besnikërisë dhe dashurisë së përjetshme para familjeve, por edhe miqve të tyre, duke kryer një dasmë fetare. Jennifer Lopez dhe Ben Affleck mund ta kenë bërë dasmën e tyre të parë në fshehtësi dhe ishte një çështje private, por ata të dy organizuan një ceremoni më shumë për të marrë pjesë të gjithë miqtë e tyre të dashur dhe flashet e paparacëve.

Në listën e të ftuarve përfshiheshin ndër të tjera Matt Damon, gruaja e tij Luciana, Kevin Smith dhe gruaja e tij Jennifer, Jason Miowes gjithashtu me gruan e tij Jordan, Jimmy Kimmel, Drea De Matteo dhe talenti i famshëm Patrick Whitesell me gruan e tij Pia.