“Pa dializën mund të vdes”! Qytetarët europianë të frikësuar nga mungesa e energjisë dhe gazit: Harrojeni dushin, po hamë një vakt në ditë

Nuk ka më hekurosje, përdorim të kufizuar të furrës dhe dush në punë – evropianët po përpiqen të ulin përdorimin e tyre të energjisë, por faturat vazhdojnë të rriten.









Ndërsa çmimet me shumicë të gazit dhe energjisë elektrike rriten, miliona njerëz në Evropë tani po shpenzojnë një sasi rekord të të ardhurave të tyre për energji, tregojnë të dhënat.

Në qytetin lindor të Anglisë, Grimsby, Philip Keetley nuk e ndezi ventilatorin e tij ftohës në shtëpi, ndërsa Britania u zhyt nën një valë të nxehtë rekord këtë verë.

Një vështrim në llogarinë e tij bankare tregoi se ai nuk mund të përballonte.

“Kostoja e jetesës është rritur dhe megjithatë ju ende pritet të jetoni me paratë e parashikuara kur nuk ka pasur krizë… Unë ose mund ta ndez ngrohjen ose të ha”, tha Keetley.

Edhe qytetarët në vende të tjera evropiane po ndërmarrin vullnetarisht veprime për të ulur konsumin pasi çmimet e gazit, energjisë elektrike dhe karburantit rriten në qiell për shkak të luftës në Ukrainë, sanksioneve ndaj Rusisë dhe pasojave të pandemisë së koronavirusit.

Çmimi standard evropian i gazit është rritur me 550% në 12 muajt e fundit. Kostoja e energjisë për konsumatorët britanikë do të rritet me 80% nga tetori, tha rregullatori Ofgem të premten (26 gusht), duke i çuar faturat mesatare vjetore të familjes në 3,549 paund (4,194 €).

Qeveritë evropiane kanë nxituar të ofrojnë ndihmë, por të dhënat tregojnë se ndihma nuk ka bërë një ndryshim të rëndësishëm për familjet.

Këtë dimër, britanikët do të shpenzojnë mesatarisht 10% të të ardhurave të familjeve të tyre për gaz, energji elektrike dhe lëndë djegëse të tjera për ngrohje, si dhe karburante të automjeteve shtëpiake, kryesisht benzinë ​​dhe naftë, dyfishi i shumës në vitin 2021, sipas llogaritjeve zyrtare të Carbon Brief.

Kjo e bën krizën aktuale të energjisë më të rëndë se ajo e viteve 1970 dhe 1980. Embargoja e naftës e një prodhuesi të naftës dhe revolucioni iranian në vitin 1979 shkaktuan ndërprerje dhe radhë të gjata në pompat e benzinës në Perëndim. Në kulmin e asaj krize në vitin 1982, njerëzit në Mbretërinë e Bashkuar paguanin 9.3% të të ardhurave të tyre për energji.

Organizata bamirëse në Mbretërinë e Bashkuar National Energy Action (NEA) vlerëson se 8.5 milionë familje në Mbretërinë e Bashkuar mund të jenë në varfëri të karburantit pas tetorit, kur kufiri i Britanisë rritet, nga 4.5 milionë tetorin e kaluar.

Një familje përkufizohet si që jeton në varfëri të karburantit nëse ka të ardhura të ulëta dhe duhet të shpenzojë 10% ose më shumë të të ardhurave të saj për energji, sipas AKM dhe organizatave të tjera bamirëse britanike. Përkufizimi përdoret jozyrtarisht në vende të tjera evropiane.

“Rritja e faturave të energjisë që po shohim është krejtësisht e paprecedentë”, tha Peter Smith, drejtor i politikave dhe avokimit në AKM.

“Ne mendojmë se ato tendenca historike të familjeve me të ardhura të ulëta që shpenzojnë në mënyrë disproporcionale më shumë nga të ardhurat e tyre për energji janë ende shumë të dukshme”.

Hani ose ngrohni

Keetley humbi punën e tij si këshilltar këshilli në prill dhe jeton me 600 paund (709 euro) në muaj nga një skemë e sigurimeve shoqërore. Gjysma e kësaj shkon me qira, tha ai, me pjesën e mbetur mezi mbulon gjërat thelbësore.

Tani ai ha një vakt në ditë dhe pavarësisht se e redukton konsumin e energjisë në minimum, ai shpenzon më shumë se 15% të të ardhurave të tij për faturat e energjisë.

Një e treta e familjeve në Mbretërinë e Bashkuar kanë reduktuar përdorimin e sobës dhe furrës, tregoi një studim nga Financial Fairness Trust, një e treta kanë reduktuar numrin e dusheve që bëjnë dhe gjysma e kanë ulur temperaturën në shtëpitë e tyre.

“Njerëzit po bëjnë shumë për t’i mbajtur faturat e tyre të ulëta, por gjithsesi ato po rriten. Kjo është arsyeja pse ne duam të shohim më shumë veprime nga qeveria”, tha Jamie Evans, bashkëpunëtor i lartë kërkimor në Universitetin e Bristol, i cili ishte i përfshirë në studimin e Trustit të Drejtësisë Financiare.

Dawn White, e cila ka insuficiencë renale, thotë se ai ka frikë se kostot spirale të energjisë në Britani do të thotë se ajo nuk do të jetë më në gjendje të përballojë trajtimin e saj për shpëtimin e jetës.

“Pa aparatin tim (dializë) pesë herë në javë, 20 orë, unë do të vdes”, tha për Reuters 59-vjeçari White, i cili jeton në Anglinë juglindore.

Çmimet e gazit për familjet në shumicën e ekonomive kryesore evropiane në fillim të vitit 2022 tejkaluan kulmin e krizave të mëparshme në vitet 1970, 1980 dhe 2000, sipas një indeksi të rregulluar me inflacionin për familjet, të ofruar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA).

Evropa duket më keq se ekonomitë e tjera të zhvilluara.

Në fund të tremujorit të parë, indeksi i çmimit të gazit të OECD-së ishte ende më i ulët se kulmi i krizave të mëparshme.

Të dhënat e IEA që datojnë që nga viti 1978 tregojnë se megjithëse familjet amerikane paguanin mesatarisht çmime më të larta për gazin natyror në katër dekadat e fundit, çmimi i gazit për familjet evropiane ka tejkaluar nivelet amerikane në vitin 2022.

Dush në punë

Në Turqi, çmimet e gazit u dyfishuan në korrik në krahasim me një vit më parë, ndërsa çmimet e energjisë elektrike u rritën me 67% nga viti në vit, sipas të dhënave të Institutit Statistikor Turk.

Şeyda Bal, 27, në Stamboll, tha se e ka kufizuar përdorimin e furrës në tre herë në muaj për të kursyer energji. Bashkëshorti i saj shkon në punë me autobus për të kursyer karburant, megjithëse i duhet tre herë më shumë.

Në Bashkimin Evropian, familjet italiane dhe gjermane janë ndër më të goditurat nga rritja e çmimeve të gazit, tregojnë të dhënat e IEA.

Faturat e energjisë në një familje mesatare italiane, kryesisht për gazin dhe energjinë elektrike, u hodhën në 5% të shpenzimeve totale të familjeve deri në korrik 2022, nga 3.5% në 2019, treguan të dhënat e firmës kërkimore ekonomike Prometeia. Niveli i korrikut ishte më i larti që nga viti 1995 bazuar në të dhënat e OECD.

Në ekonominë më të madhe të Evropës, Gjermaninë, faturat e gazit për familjet u dyfishuan në korrik nga 2021, treguan të dhënat nga portali i çmimeve Check24, ndërsa çmimet e naftës për ngrohje për familjet me një shtëpi me tarracë të mesme u rritën me 78% nga viti në vit në maj.

Ercan Erden, 58 vjeç, jeton në qytetin Nidda, në verilindje të Frankfurtit dhe punon si operator makinerie në një fabrikë uji mineral. “Tani bëj dush në vendin e punës pas punës dhe rruhem në punë,” tha ai.

