Tre gjëra që asnjë grua nuk duhet të bëjë pas seksit

Sipas ekspertëve, janë tre gjëra që femrat duhet të shmangin pas marrëdhënieve seksuale për të ruajtur higjienën e zonës së ndjeshme.









“Kur indi vaginal lubrifikohet, fryhet dhe fërkohet gjatë marrëdhënies seksuale, ai ndryshon mënyrën se si reagon ndaj mjedisit, duke krijuar një rrezik shumë më të madh të infeksionit”, shpjegon gjinekologia Leslie EF Page.

Pra, lexoni tre gjëra që nuk duhet t’i bëni kurrë, edhe pas seksit pasionant dhe intensiv.

Mos lani me lëng pastrimi antiseptik

Larja pas marrëdhënieve seksuale është e detyrueshme, por lëngu pastrues antiseptik nuk është i nevojshëm siç shpjegojnë ekspertët. Mund të tingëllojë paradoksale, por larja me lëng antiseptik në zona të ndjeshme mund të bëjë më shumë dëm sesa dobi, pasi ka të ngjarë të shkaktojë një reaksion alergjik në rast se lëkura reagon ndryshe ndaj kimikateve që përmbajnë sapunët, si dhe acarim dhe tharje në vaginë. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme të siguroheni që uji që përdorni është absolutisht i pastër. “Nëse nuk mund ta pini, nuk mund ta përdorni as për t’u larë pas seksit”, thonë ekspertët.

Mos e neglizhoni shkuarjen në tualet

Urinimi pas seksit rekomandohet për të reduktuar rrezikun e UTI. Siç theksojnë shkencëtarët, gjatë seksit bakteret e ndryshme që qarkullojnë në trup çohen në fshikëzën e urinës, me rezultat që rreziku i infektimit atje pas seksit është i madh. Megjithatë, nuk është e nevojshme të nxitoni në tualet menjëherë pas marrëdhënies. Mos u ndjeni në presion për kohën. Nga ana tjetër, mos lejoni që koha të kalojë dhe të bini në gjumë duke e lënë këtë lëvizje të rëndësishme për mëngjes, sepse mund të rezultojë një gabim i madh.

Mos u lani me partnerin

Një banjë romantike me flluska mund të tingëllojë perfekte pas seksit, por e njëjta gjë nuk është e vërtetë për pjesët e ndjeshme të trupit të një femre. Të bashkosh partnerin në vaskë të nxehtë do të thotë që po e ekspozoni veten ndaj baktereve nga lëkura dhe anusi i tyre dhe ekspozimi i gjerë i ujit mund të zvogëlojë efektivitetin e barrierës antimikrobike të lëkurës tuaj. “Kur vulva fryhet në përgjigje të stimulimit seksual, ajo ekspozon hapjen e vaginës, që do të thotë se ka një shans më të madh për infeksion”, shpjegon Dr. Page.