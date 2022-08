Varoufakis flet i revoltuar nga foltorja e Parlamentit gre: Ata e kanë monitoruar telefonin tim celular që nga viti 2015

Me kritika të forta për trajtimin e qeverisë për rastin e monitorimit të celularit të presidentit të PASOK-KINAL, Nikos Androulakis, u shfaq kreu i MeRA25, Yanis Varoufakis, duke ia ngarkuar përgjegjësinë personale vetë kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, gjatë debatit të paradites në Kuvend, në nivel liderësh politikë.









Në të njëjtën kohë, z. Varoufakis deklaroi se do të mbështesë propozimin e PASOK-ut për ngritjen e një komisioni hetimor – i cili do të diskutohet të hënën e ardhshme në seancë plenare – me kushtin, siç tha ai, që të zgjerohet edhe monitorimi i mëparshëm.

Varoufakis akuzoi Kyriakos Mitsotakis se nuk u ka dhënë asnjë përgjigje pyetjeve serioze dhe vendimtare që lindin nga zbulimet për përgjimet e paligjshme të politikanëve dhe gazetarëve, ndërsa duartrokitjet e deputetëve të qeverisë për kryeministrin e quajti “provë lamtumire”.

“Ishe flluskë dhe si flluskë shpërthyese. Nuk ka rëndësi pse dhe si, por projekti për rizgjedhjen e kryeministrit Mitsotakis, bazuar në qeverinë ND-PASOK, u anulua. Dhe demobilizimi juaj është i domosdoshëm, për të ringjallur mundësinë që në një moment të ketë Demokraci në këtë vend”, tha z. Varoufakis.

“Nuk është detyrë e kryeministrit në qeverinë tonë parlamentare të jetë kreu institucional i EYP-së. Kjo do t’u përshtatej regjimeve të tjera, jo një regjimi demokratik. Ju e morët EYP-në në duart tuaja. Dhe kur shpërtheu bomba ju latë duart duke thënë, nuk e dija, po ta dija nuk do ta kisha lejuar”, tha kreu i MeRA25 dhe shtoi:

“Zoti Mitsotakis, ju zgjidhni poshtërimin për të bindur veten se nuk jeni fajtor. Por në fund përfundove edhe fajtor edhe i poshtëruar. Ju u përpoqët të fshiheshit pas eh…dhe çfarë ndodhi, të gjithë kryeministrat bëjnë të njëjtën gjë. Por këtu nuk po flasim për memorandumet, të cilat, i keni nënshkruar të gjithë. Këtu po flasim për Watergate-in grek – kështu e quan gazeta që zbuloi Watergate, Washington Post. Do t’i etiketoni edhe sirianë, komunistë, ndjekës të MeRA-s?”

Varoufakis, duke iu përgjigjur pyetjes së kryeministrit nëse telefoni i tij është monitoruar gjatë qeverisjes SYRIZA, u shpreh se “çdo fjalë që kam dëshmuar në Parlament dhe që kam shkruar në librin tim është e vlefshme dhe fjalët që trollet e ND-së të vënë nuk vlejnë në gojën time”.

“Asnjëherë nuk kam thënë se jam duke u vëzhguar nga Tsipras apo SYRIZA

Po, është e vërtetë që telefoni im është monitoruar nga viti 2015 deri në të paktën 2020, kryesisht nga NSA – diçka që është vërtetuar me prova të forta në gjykatat spanjolle, prova që janë në dispozicion për ju nëse dëshironi dhe janë përfshirë në gjykatën spanjolle, po paraqes përmbajtjen e celularit tim, videot dhe bisedat e regjistruara. Arsyeja pse thirra publikisht kreun e atëhershëm të EYP-së ishte për përhapjen e lajmeve të rreme kundër meje”, tha ai në mënyrë karakteristike dhe shtoi:

“Po, edhe ne në MeRA25 po e braktisim SYRIZA-n, sepse e lanë liderin e tyre të EYP-së të përhapë gënjeshtra para referendumit, sepse gjatë presidencës së Voutsis, këtu në Parlament, ai nuk i njoftoi liderët politikë për heqjen në rritje në mënyrë eksponenciale të privatësisë së qytetarëve grekë, sepse nuk rivendosi të paktën garancitë demokratike të qytetarëve të ligjit të PASOK-ut të vitit 1994.

Por këto janë kundërvajtje në krahasim me krimet tuaja personale, zoti Mitsotakis”. Z. Varoufakis deklaroi se partia e tij “do të mbështesë propozimin për krijimin e një komisioni hetimor të paraqitur nga PASOK, presidenti i të cilit ishte një nga viktimat e parashtetit të korporatës Mitsotaki” dhe shtoi: “Ne nuk do t’i bëjmë presion zotit Mitsotakis për të kompensuar krimet e tij me situata të papranueshme të së shkuarës.

Por ne do të kërkojmë që të hetohen tre gjëra specifike:

Së pari: Monitorimi i njerëzve të KKE.

E dyta: Si dhe pse, zoti Rammos, si kryetar i Autoritetit të Privatësisë së Telekomunikacionit, nuk ka mundësi të dijë se cilët shtetas grekë po monitorohen, nëse prokurori i Apelit, që jep dritën jeshile për përgjimin, ka gjetur ndonjëherë. se ka autorizuar përgjimin e një gazetari, lideri politik.

E treta: Çfarë bëri dhe çfarë po bën EYP pas 2005 për të penguar NSA-në të monitorojë gjysmën e Këshillit të Ministrave dhe 100 zyrtarë të tjerë të shtetit grek”.

“MeRA25 është pro pushtetit transparent korporativ dhe shtetëror me qytetarë të mbrojtur, gazetarë, aktivistë dhe po edhe politikanë”, theksoi z. Varoufakis, ndërsa argumentoi se me rastin e përgjimeve Kushtetuta dhe ajo që i mbeti Demokracisë Civile.

“Për ne, për MeRA25, çështja nuk është vetëm të biesh, por të ketë një shkëputje totale me regjimin që të promovoi dhe tani të fut në akull”, përfundoi z. Varoufakis.

Më herët dhe më konkretisht gjatë prezantimit të Kyriakos Mitsotakis, Yanis Varoufakis ka komentuar imazhin e karrigeve ministrore nga seanca në vazhdim e seancës plenare të Kuvendit duke postuar në Twitter, madje duke bashkangjitur edhe foton përkatëse.

Η εικόνα των υπουργών μας τώρα κατά τη συζήτηση για το Ελληνικό Γουοτεργκεϊτ. Ούτε μια γυναίκα στα υπουργικά έδρανα. Ο αυταρχισμός κι η πατριαρχία πάντα συμβαδιζαν… pic.twitter.com/oe5qRiwjkk — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) August 26, 2022

“Imazhi i ministrave tanë tani gjatë debatit grek të Watergate. Asnjë grua në poste ministrore. Autoritarizmi dhe patriarkalizmi kanë ecur gjithmonë krah për krah…”, tha ai karakteristik.

Kujtojmë se më herët kryeparlamentari Kostas Tasoulas u kishte bërë apel deputetëve që të mos fotografonin gjatë takimit.