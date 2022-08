Albin Kurti nuk e komenton marrëveshjen për dokumentet, zgjedh të publikojë intervistën për ‘Die Welt’!

Kryeministri Albin Kurti nuk ka folur për marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë që e shpalli përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Politikë të Jashtme, Josep Borrell. Ai në rrjetin social Twitter e ka publikuar një intervistë që e ka zhvilluar rreth një javë më parë për gazetën gjermane Die Welt.

Kryeministri Kurti, krahas intervistës ka thënë se reciprociteti duhet të jetë fryma e zgjidhjeve parimore. Kurti tregoi se një javë më parë, për gazetën gjermane ka folur për masat reciproke për targat e makinave dhe dokumentet hyrëse-dalëse me Serbinë.

Reciprocity should be the spirit of principled solutions. Last week I spoke to @welt about our reciprocal measures on car plates & entry-exit docs w/ Serbia but also about our young, skilled labour force, fight against corruption & strengthening democracy. https://t.co/giWnnTbfEJ

