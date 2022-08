EMRAT/ Atentati me 20 plumba ndaj Alban Bruçajt në Shkodër, identifikohen dhe shpallen në kërkim autorët!

Identifikohen autorët e dyshuar të atentatit ndaj Alban Brucajt në Shkodër. Mësohet se në kërkim janë shpallur Tornato Fusha, 20-vjeç dhe Bajram Cerkoja, 24-vjeç.

Dy të rinjtë akuzohen për vrasje të mbetur në tentativë, pasi shënjestra mundi t’i shmangej plumbave. Ata qëlluan me breshëri automatike në drejtim të mjetit tip “Audi” që drejtohej nga 25-vjeçari Alban Bruçaj.

NJOFTIMI I POLICISË:

Shkodër/Zbardhet dhe dokumentohet me prova ligjore, ngjarja e ndodhur më datë 25.08.2022, ku është qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit që drejtohej nga shtetasi A. B. Identifikohen dhe shpallen në kërkim autorët e dyshuar të kësaj ngjarjeje. Strukturat hetimore të DVP Shkodër dhe të Komisariatit të Policisë Shkodër, si rezultat i një pune të pandërprerë hetimore, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Shkodër, kanë bërë të mundur identifikimin dhe shpalljen në kërkim të shtetasve: T. F., 20 vjeç dhe B. Ç., 24 vjeç, të dy banues në Shkodër. Nga veprimet hetimore dhe procedurale të kryera për këtë ngjarje, ka rezultuar se para 2 vitesh, shtetasi A. B. është konfliktuar për motive të dobëta me shtetasin T. F. Ky konflikt dyshohet të jetë motivi pse shtetasit T. F. dhe B. Ç. qëlluan me armë zjarri, mbrëmjen e datës 25.08.2022, automjetin që drejtohej nga shtetasi A. B. Vijon puna nga ana e strukturave të Policisë për lokalizimin dhe kapjen e këtyre shtetasve. Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme, per veprat penale “Vrasja me paramendim”, mbetur në tentativë, “Mbajtja pa leje e armëve dhe e municionit luftarak”, si dhe “Prishja e qetësisë publike”.