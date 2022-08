Fedez në “Sunny Hill Festival”: E vetmja fjalë shqip që di ‘të q*fsha robt’

Mbrëmjen e djeshme u mbajt nata e parë e festivalit të njohur “Sunny Hill”, i cili do të vijojë gjatë fundjavës. Në mesin e artistëve të huaj që interpretuan disa nga hitet e tyre ishte dhe reperi italian Fedez. Kjo ishte gjithashtu hera e parë që reperi performoi në vendin tonë por me siguri nuk do jetë e fundit.









Ylli italian dhuroi super spektakël duke performuar disa prej hiteve të tij. Teksa ndodhej në skenë, reperi zbuloi se fjala e vetme që di shqip është një sharje. “Q**** r*bt” tha ai. Kujtojmë që të tjerë artistë që performuan mbrëmë ishin Action Bronson, Tananai, Dafina Zeqiri, Capital T, Dren Abazi etj.