Florian Marku: Para ndeshjes kisha dëmtuar dorën, doktorët më thanë të mos futem në ring!

Florian Marku tregoi peripecitë që ka kaluar në Greqi, në Austri dhe në Britaninë e Madhe gjatë kohës kur ishte boksier. Ai tha se paragjykimet ishin normale për të, por për të arritur aty ku ishte, tha se kishte sakrifikuar shumë.









Madje edhe para ndeshjes, Marku tha se kishte pasur një dëmtim në dorën e enjtur dhe mjekët i kishin thënë të mos futej në ring. “Përdora anestezi për të mos e ndjerë dhimbjen” tha Marku që falenderoi kryeministrin Rama, kryebashkiakun Veliaj dhe kreun e grupit parlamentar të PS Taulant Balla.

“Kjo për mua është ëndërr e bërë realitet. Gjithë Shqipëria të më shohë mua, nuk di çfarë të them. Kam lindur në Lushnjë, në moshën 7 vjeç kam emigruar me familjen në Selanik ku nisa futbollin. Ndërrova sportin iu futa boksit. Unë nuk vij nga një familje e pasur, nëna ime ka punuar edhe pastruese por i kam thënë disa fjalë. Sa të kalojnë disa vite ti nuk ke për të punuar më kurrë dhe shyqyr zotit ajo nuk ka më nevojë. Nuk është fat, këto të çarat në fytyrë janë të vogla. Se kam hedhur kurrë poshtë flamurin shqiptar. Kam pasur shumë opsione. Kisha një karrierë të suksesshme. Duart i kam operuar pesë herë. Boksin e kam pasur gjithmonë ëndërr. Në Greqi nuk kam pasur letra, dhe e vetmja mundësi ishte kickboksi ku nuk na kontrollonin shumë. Në Angli kam shkuar rastësisht. Një promotor më premtoi që do i kesh të gjitha gati, mora nusen dhe u nisëm në Angli, aty çdo gjë ishte mashtrim, nuk kisha asgjë gati. Asnjëri nuk kishte besim. Në ndeshjen e parë dola me sukses, shqiptarët nuk më kanë zhgënjyer kurrë e kanë mbushur gjithmonë sallën. Kështu mu hapën rrugët e suksesit me shumë punë. Dua t’i them rinisë se në çdo fushë duhet shumë punë dhe sakrifica. Mua më paragjykojnë thonë nuk e Meriton. Nuk e dini se çfarë kam kaluar për të mbërritur këtu ku jam. Dashuria e madhe për të arritur këtu ku jam më ka bërë që kurr mos të dorëzohem, këtë mesazh kam edhe për të rinjtë. Dita juaj do vijë! Jam shumë i lumtur që jam sot këtu” tha ai.