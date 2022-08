Koncert madhështor në Pogradec, ndezin skenën grupet e njohura shqiptare/ Kryebashkiaku Xhakolli: Do të kthehet në një traditë të përvitshme për qytetin!

Një koncert solidariteti dhe feste u organizua mbrëmjen e sotme në qytetin e Pogradecit. Në skenën e ngritur në liqen performuan edhe këngëtarët dhe grupe të njohura të skenës shqiptare si “3 Muskëtjerët (Aleksandër Gjoka, Redon Makashi dhe Elton Deda)” si Renis Gjoka, Rubin Kaso etj.

Falë këtij koncerti të organizuar nga bashkia e Pogradecit, qytet mirëpriti edhe turistë nga e gjithë Shqipëria të cilët prenotuan këtë fundjavë të gjitha kapacitetet akomoduese në qytet dhe fshatrat turistike të saj.

“Kjo ka nisur që në maj të këtij viti me kërkesën e kësaj shoqate me qendër në Gjermani dhe me ndërhyrjen e dy pogradecarëve dashamirës, për të na mbështetur në sektorët e shëndetësisë dhe Arsimit. Kanë mbërritur 10 kontejnerë me pajisje të ndryshme për institucionet publike. Dhe ne për respekt dhe mirënjohje organizojmë një festë të bukur që quhet Motofest, që do të futet në kalendarin e festave të sezonit në Pogradec. Ka turist të ardhur nga e gjithë Europa dhe vendet fqinje dhe do kalojmë një natë shumë të këndshme”, u shpreh kryetari i bashkisë së Pogradecit, Ilir Xhakolli.