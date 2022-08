Marrëveshja me Serbinë, Alibeaj: Arritje falë këmbënguljes dhe maturisë që tregoi qeveria e Kosovës, ruan stabilitetin në rajon!

Për marrëveshjen e arritur midis Kosovës dhe Serbisë ka reaguar edhe kreu i Grupit Parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj.

Në vijim ai thekson rëndësinë që pati qëndrimi matur i qeverisë së Kosovës pas situatës së tensionuar që u krijua në Veri prej zbatimit të reciprocitetit në mbërritjen deri në firmosjen e kësaj marrëveshje.

“Meritë për këtë kanë dhe drejtuesit e shtetit dhe qeverisë së Kosovës që falë këmbënguljes dhe përpjekjeve arritën në këtë marrëveshje të rëndësishme me Serbinë. Ata treguan qetësi e maturi në një kohë tensioni e gjaknxehtësie në Ballkan. Një falënderim të veçantë për BE dhe SHBA që me përpjekjet e tyre afruan Kosovën e Serbinë në këtë marrëveshje të rëndësishme”, shprehet Alibeaj.