Spiunia ruse në Napoli/ Flet ish-i dashuri: Zhdukej për javë të tëra, më çoi në një festë në shtëpinë e një amerikani!

Historia e spiunes ruse në Napoli vijon të jetë kryetema në mediat italiane. Antonio Di Costanzo dhe Paolo Popoli kanë realizuar një intervistë për gazetën ‘La Republica’ me ish të dashurin e saj, sipërmarrësin në sektorin e argjendarisë, i cili pati një lidhje për një vit e gjysmë me Olga Kolobova.









Lajmin se Maria Adela Kuhfeldt ishte një spiune ruse, ai e sheh me dyshim.

“Nuk kam pasur marrëdhënie me të që nga përfundimi i lidhjes sonë, e cila zgjati rreth një vit e gjysmë”, thotë Alessandro Di Mare, një sipërmarrës në sektorin e argjendarisë. “Kurrë nuk dyshova për “jetën e dyfishtë” të Adelës, rrëfen ai. “Vetëm një herë më tha se po kthehej në Moskë. Një mbrëmje më çoi në shtëpinë e një amerikani në Riviera di Chiaia”.

Si nisi lidhja juaj?

“Po flasim për diçka që ka ndodhur disa vite më parë. Adela mori me qira një pronë timen në Tarì”.

Sa zgjati?

“Një vit e gjysmë. Ne nuk kemi jetuar bashkë. Në fillim ajo ishte ende në Ostia, u takuam këtu, siç thashë punonte në Tarì”.

Nuk keni pasur asnjëherë dyshime për këtë “jetë të dytë”?

“Jo”.

A është e vërtetë që mungonte shpesh?

“Ajo merrte pjesë në panairet e industrisë së saj në Emiratet e Bashkuara Arabe. Gjatë kohës që ishim bashkë, nëse më kujtohet mirë, shkoi në Moskë vetëm një herë, ose kështu më tha”.

Dhe së bashku?

“Ka pasur një marrëdhënie pune. Në fillim nuk dilnim bashkë sepse ajo nuk ishte asnjëherë aty në fundjavë. Më pas u transferua në Napoli dhe pas disa muajsh hapëm dyqanin në rrugënCalabritto. Ne dolëm me disa nga të njohurit e mi. Vetëm një herë më mori me vete, ajo duhej të merrte pjesë në një event me njerëz të huaj”.

A ishin ata amerikanë?

“Ka pasur, po, por nuk e di nëse ka qenë personel i NATO-s. Ishte një festë private në shtëpinë e një burri, një amerikani që jetonte në Riviera di Chiaia, por nuk di asgjë tjetër, nuk e mbaj mend emrin. Adela tha se e njihte atë”.

Si e keni reaguar ndaj lajmit për identitetin e vërtetë të Adelës?

“Kam vite që nuk kam marrëdhënie me të, që nga përfundimi i lidhjes. Çfarë të them: këto nuk janë gjëra që ndodhin çdo ditë. Nuk e prisja kurrë”.

Ju ka njohur ndonjëherë Adela me të afërm apo miq nga Rusia?

“Kurrë. Dhe kurrë nuk kam pasur marrëdhënie me popullin rus.”

A ishit akoma bashkë pas mbylljes së dyqanit?

“U ndamë. Nuk shkonim më mirë, kishim mentalitete të ndryshme, nuk kishte më harmoni”.

Si e morët vesh historinë?

“Kur ajo shkroi atë postim (29 nëntor 2018, redaktim), ne nuk ishim më as miq në Facebook. E jona kishte qenë një ndarje përfundimtare”.

U ndjetë i përdorur?

“Duke lexuar gazetat, është e qartë se ajo ka qenë në Napoli për qëllime të tjera”.