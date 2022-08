Vala e katërt, a do të ndalet COVID-19

Nga fillimi i qershorit, Shqipëria u përfshi në valën e katërt të pandemisë COVID-19. Në dy muaj, u raportuan zyrtarisht rreth 40 mijë infektime të reja dhe 57 humbje jete nga nënvariantet BA2 dhe BA5. Ekspertët e Shëndetit Publik parashikojnë se COVID-19 do të qëndrojë gjatë mes nesh, me frikën se variantet e reja mund të bëhen edhe më agresive. Mjekët që po trajtojnë COVID-19, raportojnë se vala e katërt kishte simptoma më të lehta, por COVID-19 ka rritur barrën e sëmundjeve, pasi janë invalidizuar rreth 4% e të infektuarve nga valët e tjera. Ekspertët dhe mjekët rekomandojnë mbajtjen e maskave dhe distancimin në periudhën e dimrit, pasi kanë rezultuar efikase. Sëmundjet e tjera mbeten të nëndiagnostikuara. 1800 shtretër në dispozicion të pandemisë deri më 2023









Blerina Hoxha

Shqipëria aktualisht është në kulmin e një vale të katërt të pandemisë COVID-19, prej përhapjes masive të nënvarianteve BA2 dhe BA5. Infektimet u rikthyen në fillim të muajit qershor dhe u rritën me shpejtësi gjatë kësaj periudhe, duke u marrë jetën 57 personave, sipas raportimeve zyrtare nga data 1 qershor deri më 5 gusht.

Të dhënat e fundit tregojnë se kurba e infektimeve ka nisur rënien, por ekspertët janë të bindur se COVID-19 do të qëndrojnë gjatë. Pavarësisht se nënvariantet e reja kishin simptoma më të lehta, ato ishin një barrë shtesë në shëndetin e popullatës dhe po krijojnë një mortalitet ende të lartë në krahasim me virozat e zakonshme.

Valët e reja të COVID-19 do të mbajnë të ngarkuara sistemet shëndetësore, që lidhen direkt me administrimin e sëmundjes, pasi shumë persona janë duke vuajtur pasojat afatgjata të infektimeve të mëparshme.

Eksperti i njohur i Shëndetit Publik, Alban Ylli, tha se kjo sëmundje me shumë siguri do të ngelet ndër problemet e mëdha te shëndetit publik në vitet e ardhshme. Sipas tij, SARS Cov-2 ka shumë mundësi për të evoluar në të ardhmen dhe disa prej varianteve të reja mund të jenë të rrezikshme.

Mjeku pneumolog Petrit Malaj, i cili që nga fillimi i pandemisë po merret me trajtimin e të infektuarve me COVID-19, tha se që nga vera e 2020-s, COVID-19 ka krijuar një ngarkesë të shumëfishtë në profilin e punës (trajtimi i mushkërive).

“Në njërën anë, na duhet të trajtojmë pacientët që janë pozitiv me COVID-19 dhe në të njëjtën kohë, persona që e kanë kaluar infektimin, kanë mbetur të sëmurë kronikë.

Që kur nisi pandemia, kërkesa për shërbime, konsulenca, vizita dhe trajtime në Poliklinikën e Sëmundjeve të Mushkërive (“Hektor Çoçoli”) është trefishuar”, – tha ai. Mjeku shpjegoi se vala aktuale e nënvarianteve të Omicron nuk ka vepruar me prekje të mushkërive. Simptomat më së shumti ngjanin me viroza të lehta si dhembje fyti, dhembje koke, pak lodhje dhe në disa raste, të vjella.

Nga fillimi i qershorit, vala e katërt ka shkaktar rreth 40 mijë të infektuar zyrtarisht, por mjekët pohojnë se të prekurit ishin shumë më tepër, por pjesa dërrmuese nuk kanë bërë tampon, pasi nuk kanë shfaqur simptoma të dukshme.

Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, niveli real i infektimeve, i matur nëpërmjet një studimi të seroprevalencës, vlerësohet të jetë mbi 10 herë më i lartë krahasuar me rastet e diagnostikuara. Qarkullimi i virusit ka qenë më intensiv në Tiranë dhe në disa qytete të mëdha në perëndim të vendit.

Qarkullimi komunitar i virusit SARS-CoV-2 në Shqipëri, ashtu si në shumicën e vendeve të Europës Lindore ka filluar relativisht më vonë se në shumicën e vendeve të Europës Perëndimore.

Sipas Institutit të Shëndetit Publik, kjo ka lejuar efektshmëri të lartë të masave të shëndetit (jo farmaceutike) gjatë valës së parë të pandemisë në pranverën e vitit 2020.

Është vlerësuar se për çdo ditë shtyrje të qarkullimit komunitar të virusit janë parandaluar rreth 30 vdekje për 1 milion banorë.

COVID-19 nuk do të ndalet

Ekspertët e Shëndetit Publik në botë po zhvillojnë skenarë të bashkëjetesës me pandeminë COVID-19 për një kohë gjatë. Duke marrë në konsideratë sjelljen e virusit deri më tani, me gjasë do të zhvillohen nënvariante të tjera në ardhmen. Eksperti Alban Ylli thotë se, me shumë gjasë do të ketë valë të tjera të lidhura me nënvariantet, apo me stinën e dimrit.

“Nga pikëpamja e mbrojtjes sonë imunitare, me shumë gjasë variantet e nënvariantet që do të qarkullojnë do të bëjnë më pak dëm se më parë, në një popullatë me imunitet më të mirë”,- shtoi ai.

Mjeku Malaj thotë se, vaksina dhe imuniteti natyral janë duke e bërë më të lehtë administrimin e sëmundjes dhe dëmin e saj në shëndetin e popullatës. Nga përvoja personale, imuniteti natyror po rezulton më efektiv, tha ai.

Ka shumë pacientë që në valën e parë kanë qenë të sëmurë rëndë dhe janë trajtuar gati 6 muaj me oksigjen, por infektimet e fundit i kanë kaluar me shenja krejt të lehta pa pasur nevojë për mjekime. Malaj thotë se Shqipëria ka krijuar imunizim të fortë natyror, pasi përhapja e virusit ka qenë më e lartë se infektimet e identifikuara me tampon.

Ai shpjegoi se tashmë trupa mjekësore është më e përgatitur për trajtimet e sëmundjes, pasi është krijuar përvojë e konsiderueshme. Ka më shumë qartësi mbi efektivitetin e mënyrave të trajtimit dhe sjelljen e sëmundjes./Monitor