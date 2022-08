Edhe të famshmit bëjnë gabime, 10 yje që u penduan shumë për vendimet e tyre

Kur dikush është i emocionuar për të eksploruar një përvojë krejtësisht të re, duket se është i prirur të marrë vendime të nxituara. Në rastet kur mbizotëron impulsiviteti, pasojat e veprimeve vijnë në mendje sapo të kalojë “batica”.









Këtu janë disa histori të yjeve të Hollivudit që morën mësime të vlefshme në kulmin e famës së tyre dhe u penduan për disa vendime të nxituara.

Robert Pattinson: Ai u pendua që luajti Edward Cullen në Twilight

Twilight mund të ketë rritur popullaritetin e Robert Pattinson, por ai ka zhvilluar një neveri ndaj rolit të Edward Cullen, duke e përshkruar përvojën e tij si “shumë të mjerueshme”. Në një intervistë të mëparshme ai shpjegoi: “Nëse nuk do të ishte aq i suksesshëm, mendoj se njerëzit do të mendonin se ai ishte vërtet i çuditshëm”.

Jennifer Aniston i vjen keq për prerjen e flokëve të saj

Ajo që shumica e fansave të Friends e quajnë një model flokësh ikonë është në fakt një rikthim rrëqethës për Jennifer Aniston. “Unë nuk isha një fans i Rachel”, tha ajo, duke shtuar se ishte “prerja më e shëmtuar e flokëve” që ai kishte parë ndonjëherë.

George Clooney: I vjen keq që luajti Batman

Për fansat e personazhit ikonik të Batman, ‘Batman & Robin’ është ndoshta kujtimi më i keq dhe filmi krijoi reputacionin e tij si një nga më problematikët brenda dhe jashtë ekranit.

Nga kostumi i tij e deri te mënyra se si portretizoi Batman-in, George Clooney nuk hezitoi të shprehte keqardhjen për paraqitjen e tij në film. Madje ai pranoi se e “dhimbet fizikisht” të shikojë performancën e tij të “shëmtuar”.

Cher: U pendua që nuk pati një romancë me Elvis Presley

Cher ka zbuluar se ajo dhe mbreti i rock and roll-it, Elvis Presley, kishin një romancë premtuese në vitet 1970. Cher e “zhgënjeu” Presley-n kur ai kërkoi një pushim në fundjavë.

“U nervozova dhe e refuzova. Isha shumë e frikësuar”, shpjegoi ajo kur u pyet pse u tërhoq.

Kris Jenner: U pendua për divorcin nga Robert Kardashian

Kris Jenner, e cila është kryefamiljare e famshme, e quajti divorcin nga ish-bashkëshorti i saj i ndjerë, avokati i famshëm Robert Kardashian, një nga pendimet e saj më të mëdha. Edhe pse ata mbetën miq deri në vdekjen e tij në 2003, manjati i biznesit nuk mund të mos kujtonte të kaluarën e saj me të, duke thënë: “Kam pasur një jetë të mrekullueshme, të bukur me Robertin. Ai ishte thjesht një person i mahnitshëm’.

Bella Hadid: I vjen keq që ka ndryshuar hundën e saj

Duke u rritur me një nënë modele (Yolanda Hadid) dhe motër (Gigi Hadid), Bella Hadid mund të jetë ndikuar dhe ka çuar në vendimin për të ndryshuar një pjesë të fytyrës për t’u dukur më shumë standardet e bukurisë së pistës. Në moshën 14-vjeçare ajo bëri një rinoplastikë: “Isha motra më e shëmtuar… Kështu thoshin njerëzit për mua. Dhe për fat të keq, kur të thonë kaq shumë, ti thjesht e beson”, tha ajo. Sot, në moshën 25-vjeçare, ajo është penduar për vendimin e saj: “Do të doja të kisha mbajtur hundën e të parëve të mi”.

Ryan Reynolds: Luajti dy herë heroin e ‘gabuar’

Para se Ryan Reynolds të bëhej i famshëm me rolin e tij në Deadpool, ai luajti dy herë superheroin ‘e gabuar’. Ai luajti Hal Jordan në Green Lantern dhe siç tha ai, nuk i pëlqente veçanërisht personazhi.

Zac Efron: I vinte keq që ndryshoi trupin në Baywatch

Personazhet e filmit Baywatch 2017 kishin për qëllim të tregonin trupat e tyre të fortë dhe muskuloz, të veshur me rroba banje të kuqe dhe duke i kujtuar audiencës momente nga seriali i njohur amerikan i viteve 1990.

Zac Efron luajti një të tillë dhe për nevojat e rolit, ai ndryshoi tërësisht trupin. Megjithatë, atij nuk i pëlqeu aspak kjo përvojë. “E kuptova kur mbarova me atë film që nuk dua të jem më në formë kaq të mirë. Ishte shumë e vështirë ”, pranoi ai.

Gjatë xhirimeve, Efron kishte nevojë të kishte dietë dhe strategji stërvitjeje të një atleti elitar për muaj të tërë.

Julianne Moore: I prishi vetullat

Julianne Moore, e cila konsiderohet si një nga flokëkuqetë më të bukura në Hollywood, ka rrëfyer se dikur i ka prishur vetullat duke i shkulur dhe lyer, ndërsa tani thotë se është penduar”. Si adoleshente dhe e re, vazhdoja t’i shkulja, t’i zbardhja dhe t’u bëja të gjitha llojet e teknikave, dhe si rezultat ato janë zhdukur plotësisht”.

Sot, ajo inkurajon vajzën e saj, Liv Friedlich, që të mos bëjë kurrë të njëjtën gjë. “Vajza ime ka këto vetulla të mrekullueshme, të bukura, me të vërtetë të plota, dhe unë vazhdoj t’i them asaj që të mos i prekë ato, dhe as dikush tjetër.

Sophie Turner: Nuk e mbaroi shkollën

Edhe pse ‘Game of Thrones’ e katapultoi Sophie Turner në famë, ajo ende shikon prapa dhe i vjen keq që nuk e mbaroi shkollën.

Seriali i njohur filloi xhirimet kur ajo ishte vetëm 14 vjeçe dhe vazhdoi deri në sezonin e tetë, duke i lënë asaj zgjidhje tjetër veçse të fokusohej në ‘Game of Thrones’, duke braktisur shkollën.

“Do të doja të kisha një përvojë universitare. Do të doja shumë”, tha ajo, duke kujtuar ditët kur po xhironte skena si Sansa Stark në vend që të mbaronte shkollën. “Por unë jam i kënaqur me përvojën time në Game of Thrones. Nuk mendoj se më ka munguar shumësiguroi më pas.