A është kjo një përgjigje ndaj presionit rus?! Gjermania po përgatit terrenin për shtetëzimin e “Gazprom”!

Qeveria gjermane ka krijuar një kompani holding për të marrë përsipër shtetëzimin eventual të Gazprom Germania, degë e gjigantit rus të energjisë në Gjermani, e cila praktikisht u braktis në prill, sipas një raporti të botuar në gazetën e sotme Welt am Sonntag.









Mbikëqyrja e energjisë gjermane kishte siguruar në prill se do të menaxhonte kompaninë, e cila tregton, ruan dhe transporton gazin, në interes të Gjermanisë dhe Evropës.

Kompania mbajtëse, e koduar Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG), do të jetë përgjegjëse për investimet e kompanisë, raportoi Velt, duke cituar një dokument qeveritar. Ajo do të drejtohet nga dy avokatë nga CMS Hasche Sigle, shtoi gazeta. Saakq, firma ligjore nuk pranoi të komentojë, duke u mbështetur në konfidencialitetit.

Ministria e Ekonomisë e Gjermanisë tha se është në dijeni të krijimit të kompanisë Holding, duke sqaruar se kjo është një masë paraprake në funksion të një ristrukturimi të mundshëm të filialit gjerman të Gazprom.

Kjo është një skemë “plotësisht paraprake” që aktualisht është vetëm një “guaskë ligjore korporative” bosh”, shpjegoi një zëdhënës i ministrisë për Velt am Zodtag.