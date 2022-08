FBI po heton një grua ukrainase e cila pozonte si trashëgimtare e Rothsçajlldëve dhe endej nëpër Mar-a-Lago me Trump: raport

Një grua ukrainase, e cila pozonte si një anëtare e familjes bankare Rothschild, është nën hetim federal pasi ajo depërtoi disa herë në Mar-a-Lago dhe u përzie me ish-presidentin Donald Trump, thuhet në një raport.

Inna Yashchyshyn, me origjinë ukrainase, përdori emrin e Anna de Rothschild dhe pretendoi se kishte sipërmarrje të shumta biznesi teksa takohej me të ftuarit e profilit të lartë të Trump, sipas një hetimi të përbashkët nga Pittsburgh Post-Gazette dhe Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP).

Si zyra e FBI-së në Miami dhe një forcë policore kanadeze po shqyrtojnë marrëdhëniet e biznesit të Yashchyshyn, raportoi hetimi. FBI nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Insajderit për konfirmim, të bërë jashtë orarit, të hetimit të raportuar.

Në disa raste në 2021 dhe 2022, Yashchyshyn u përzie me ‘peshat e rënda’ të Trump-world si Senatori Lindsey Graham, Kimberley Guilfoyle, ish-guvernatori i Misurit Eric Greitens dhe donatori i Trump Richard Kofoed, raportuan mediat. Ajo gjithashtu u fotografua me Trump në fushën e tij të golfit, raportuan ata.

Raporti vjen mes një kontrolli intensiv të sigurisë së Mar-a-Lago pas bastisjes së FBI-së në vendpushimin e 8 gushtit, i cili mori kuti të shumta me informacione të klasifikuara që hetuesit thonë se ishin ruajtur dhe ruajtur në mënyrë të papërshtatshme nga ish-presidenti.

Një version i redaktuar pjesërisht i deklaratës nën betim që mbështet urdhrin e kërkimit u publikua të premten, duke zbuluar se 25 nga 184 dokumentet e gjetura ishin të shënuara tepër sekrete; 92 u shënuan sekret, dhe 67 u shënuan konfidenciale.

