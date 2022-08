Ish-konkurrenti i “Përputhen” rrëfen pengun dhe problemin e tij në dashuri: Jam prej 8 muajsh beqar! Duke qenë mashkull i paraqitshëm, më kanë…

Fation Kuqari është kthyer në një personazh tejet të komentuar në mediat sociale pas “Për’puthen”. Ai tashmë është pjesë e “Kepi i tundimeve” ku së fundmi ka zbuluar problemin e tij me femrat.









Ai tregoi se për shkak të paraqitjes apo mundësive të tij, është paragjykuar sikur ka shumë lidhje dhe kjo është “barrierë” që vajzat mos të kenë besim tek ai dhe prej 8 muajsh është beqar.

“Duke qenë mashkull i paraqitshëm dhe me të gjitha mundësitë, të gjithë më kanë paragjykuar. Më thoni ti ke shumë goca. Në adoleshencë më ka pëlqyer kjo gjë.Duke u rritur dhe kuptuar, edhe jeta ndryshon dhe piqesh. Vjen një moment dhe kërkon diçka konkrete. Më ka ndikuar tek gocat e mira. Ka qenë ajo pjesa jo nuk kam besim tek ty se ti je ***. E kam peng këtë gjë, mund të them që kam 8 muaj këtë gjë, që nuk jam ky. Më ka lënë pak mbrapa sepse dua, jam 28 vjeç nuk e dua jetën aventurë gjithë kohës”, tregoi Fationi.

Fationi ishte pjesë e “Për’puthen” në sezonin e dytë të emisionit të dashurisë. Ai u largua nga programi pas një sherri që pati me një tjetër ish-konkurrent, Eri Malaj.

Gjatë periudhës së qëndrimit në program ai ka dalë me shumë vajza, por tërheqjen më të madhe e pati me Melisa Lleshin, Ana Lleshin dhe Ana Kaurin./Panorama Plus