Këta janë 5 të famshmit më të pasjellshëm në industrinë e show-biz

Fama e tyre mund të diktojë që të jenë të sjellshëm për të tërhequr gjithnjë e më shumë fansa, por kjo nuk do të thotë që të gjithë ndjekin të njëjtën taktikë.









Shumë herë, mbiemrat janë të pasjellshëm. Ose pikërisht për famën e tyre, e cila mund t’ua ketë “fryrë mendjen”, ose sepse kjo është natyra e tyre.

Megjithatë, ka nga ata që nuk janë vetëm të pasjellshëm me audiencën e tyre, por në ndërveprimet e tyre në përgjithësi. Në fakt, ata që i kanë “zbuluar” janë kolegët e tjerë të famshëm të tyre.

Pierce Brosnan

Para së gjithash, aktori u bë i famshëm nga roli i tij si James Bond. Edhe pse vetë nuk e ka pranuar asnjëherë se ka gabuar në sjelljen e tij ndaj dikujt, James Corden ka përshkruar një incident që e vërteton.

Siç kishte deklaruar publikisht prezantuesi i njohur, në të kaluarën kishte qenë në një koncert të U2. Menjëherë pas tij ishte Pierce Brosnan , i cili jo vetëm e shtyu, por asnjëherë nuk kërkoi falje. Duke folur me Khloe Kardashian , e cila ishte e ftuar në emisionin e tij, James Corden tha: “Unë dhe gruaja ime ishim duke qëndruar në një dhomë dhe fjalë për fjalë, nuk kam ndjerë kurrë diçka të tillë më parë, dora e tij shkoi tek unë dhe ai e shtyu atë nga përballë tij. E shikoja dhe ai as që më shikonte. Ai sapo u kthye në vendin e tij”. Khloé më pas komentoi se ai mund të kishte qenë i dehur, me mikpritësin që u përgjigj: “Ndoshta ai ishte thjesht i pasjellshëm”.

Madonna

Në rastin e “mbretëreshës së popit” nuk janë një, por dy dëshmi që e “dogjën”. Si Cher ashtu edhe Lady Gaga nuk ishin të lumtura që e takuan.

“Ka diçka tek ajo që nuk më pëlqen fare, ajo është e keqe. Mbaj mend që e ftova në shtëpinë time disa herë dhe ajo ishte shumë e vrazhdë me të gjithë. Ajo sillet si një djalosh i llastuar gjatë gjithë kohës. Unë i jap asaj një bakshish. Duhet të jesh më madhështor dhe më pak zonja@@@@@”, tha Cher.

Të njëjtin mendim për të ka edhe Lady Gaga. Këngëtarja kishte folur për sjelljen e koleges së saj në dokumentarin ‘Five Foot Two’.

Në veçanti, ajo kishte përmendur se Madonna kishte vite që nënvlerësonte pozicionin e saj në industrinë e muzikës. Edhe pse ajo kurrë nuk kishte thënë asgjë në fytyrë, komentet e saj tregonin qartë mospëlqimin e saj. “Diçka në lidhje me të më shqetëson. Unë jam italian nga Nju Jorku, kështu që kur të kem një problem me dikë, do t’ia them në fytyrë. Por sado që e respektoj si artiste, nuk mund ta pranoj faktin që ajo nuk më ka parë kurrë në sy për të më thënë se jam inferior ndaj saj, siç mendon ajo apo çfarëdo tjetër”, tha Lady Gaga.

John Hamm

Kathy Griffin nuk e pëlqen Jon Hamm aq shumë sa që ajo e shkroi atë në librin e saj, të titulluar “Kathy Griffin’s Celebrity Run – Ins: My AZ Index”. Aktorja amerikane pretendon se të dy ishin në një festë dhe ai ishte veçanërisht fyes ndaj saj. Siç përmend ajo në libër, ai i kishte thënë se Emmy që kishte arritur të fitonte për reality show-n e saj nuk vlente njësoj si një Emmy e vërtetë, ndërsa e kishte quajtur edhe “shumë e vjetër”. “Ishte diçka që ka ndodhur para vitit 2015. Ndoshta sjellja e tij lidhet me varësinë e tij ndaj alkoolit, gjithsesi ai shkoi në rehabilitim pas kësaj. Nuk dua ta mbroj, thjesht po e vë në dukje”, ka shkruar Kathy Griffin.

Charlize Theron

Të gjithë mund ta admirojnë për aftësitë e saj në aktrim, por sjellja e saj ka nisur të ngjall dyshime. Aktorja Tia Mowry ka përshkruar një incident në të cilin Charlize Theron duket se ka fituar një “ide të shkëlqyer për veten”. Siç kishte deklaruar aktorja, kishte parë aksidentalisht Charlize Theron në palestër. Ndërsa në fillim ishte e gëzuar pa masë, ajo u zhgënjye sapo shkoi për ta përshëndetur. ” U ngjita dhe i thashë ‘përshëndetje’ dhe ajo vetëm ngriti sytë sikur ishte e dëshpëruar dhe tha, ‘Oh, Zoti im’ dhe ajo sapo u largua”, përshkruan Tia Mowry.

Ajo pohon se nuk është dukur e tepruar në përshëndetjen e saj dhe as nuk ka bërë ndonjë gjë që mund ta shqetësojë kolegun e saj. Charlize Theron megjithatë i mohon pretendimet e saj dhe ka deklaruar se një gjë e tillë nuk ka ndodhur kurrë.

Christina Aguilera

Christina Aguilera ka fituar titullin “vajza e keqe” e industrisë së muzikës, me dy kolegë të saj që e akuzojnë për sjelljen e saj. Midis tyre Avril Lavigne dhe Mary J. Blige.

Siç ka treguar në një intervistë për ITV, në një moment ka rastisur të takojë Boy George dhe Christina Aguilera. Edhe pse e para ishte “shumë e sjellshme” me të, tha ajo, Christina Aguilera ishte “shumë e keqe” që në momentin e parë që e përshëndeti.

Nga ana tjetër, Mary J. Blige tha për të në një intervistë në radio: “Nuk më pëlqen ajo. Ajo ka një qëndrim shumë të keq. Po mundohesha ta përshëndesja dhe në një moment ajo më vuri dorën përpara fytyrës për ta puthur. Unë i thashë “oh, ok, ju jeni në rrugën e gabuar tani”. Ajo ishte thjesht e keqe”.