Komisioneri Oliver Varhelyi reagon për marrëveshjen Kosovë-Serbi: Të hapet një epokë e re e përparimit të vërtetë në dialogun dypalësh!

Komisioneri për Zgjerim dhe Fqinjësi i Bashkimit Evropian Oliver Varheleyi ka reaguar në lidhje me marrëveshjen për lëvizjen e lirë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, bazuar mbi parimin e reciprocitetit.

Varheleyi e përshëndet këtë marrëveshje dhe uron që ajo të sinjalizojë një epokë të re të përparimit të vërtetë në dialog.

Varheleyi ka shpërndarë në rrjetet sociale edhe deklaratën e përfaqësuesit të lartë të politikës së jashtme të BE-së, Joseph Borrell, që më herët kishte deklaruar se ndihet i lumtur që është gjendur një zgjidhje europiane për lëvizjen e lirë të qytetarëve në Kosovë dhe në Serbi.

I welcome the agreement on free movement between #Kosovo and #Serbia and I sincerely hope this signals a new era of real progress in the dialogue, based on mutual agreements and implementation. https://t.co/F1peKUKC3C

