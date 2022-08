Koronavirusi/ Cilët pacientë janë në rrezik për t’u mpiksur gjaku – Lëvizja që mbron

Studiuesit në Departamentin e Ortopedisë, Reumatologjisë dhe Shkencave Musculoskeletal në Newfoundland (NDORMS) në Britani studiuan marrëdhënien e Covid-19 me trombozën e venave të thella, si dhe faktorët gjenetikë që predispozojnë shfaqjen e trombozës pas infektimit me koronavirusin SARS-CoV-2. 2.









Sipas një studimi të ri të botuar në JAMA Internal Medicine, pacientët jashtë spitalit (d.m.th., ata që janë diagnostikuar por nuk janë shtruar në spital për koronavirus) janë në rrezik më të lartë të trombozës venoze në krahasim me popullatën e përgjithshme që nuk kanë qenë të sëmurë me Covid19. Por rreziku zvogëlohet shumë nëse bëhet fjalë për persona të vaksinuar plotësisht që marrin Covid-19.

Shkencëtarët studiuan të dhënat nga baza e të dhënave Biobank në Mbretërinë e Bashkuar që mbulon më shumë se 400,000 njerëz. 18,818 u infektuan me koronavirus – bazuar në një test pozitiv PCR të bërë në një mjedis jashtë spitalit – dhe u krahasuan me 93,179 njerëz që nuk ishin infektuar me virusin, por ishin të së njëjtës gjini, moshë dhe një sërë karakteristika të tjera klinike.

Siç shpjegon autori kryesor i studimit, Frank Xie, “ shumë studime që janë bërë në pacientë në spital kanë dokumentuar lidhjen midis trombozës së venave të thella dhe Covid-19 të rëndë. Studimi ynë është një nga të parët që është bërë në pacientët ambulatorë me koronavirus dhe nxjerr në pah rrezikun në rritje për të sëmurët e moshës së mesme dhe të moshuar .’

Faktorë të tjerë të rrezikut klinik ishin mosha e shtyrë, gjinia mashkullore dhe obeziteti.

Studiuesit kanë identifikuar gjithashtu faktorë gjenetikë që predispozojnë për trombozën e venave të thella, siç është trombofilia e faktorit V Leiden që dyfishon rrezikun e trombozës pas kontraktimit të Covid-19.

“Megjithatë, ne vumë re se rreziku u zvogëlua ndjeshëm te njerëzit që ishin vaksinuar plotësisht përpara se të prekeshin nga koronavirusi dhe të sëmureshin”, vëren Dr. Frank.