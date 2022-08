Luksemburgu i vogël me emër të madh!

Mbasi ke dëgjuar mesazhet e Kryeministrit luksemburgas Xavier Bettel gjatë takimit me mikpritësin e tij Rama më 26 Gusht në Tiranë, mendon, pse jo dhe me një fare ndjenjë mosbesimi mbi rëndësinë e tyre të vërtetë; se bëhet fjalë për një mini-shtet me sipërfaqe prej 2852 km katrore dhe 550.000 banorë. Mirëpo, ky Dukat, veç emrit “ i Madh” që i dha Kongresi i Vjenës më 1815, të tillë ka dhe historinë, vlerat dhe peshën në gjeopolitikën e sotme; këtë bëri mirë që e përmendi dhe Kryeministri Rama, por faktet flasin dhe më shumë. Luksemburgu është bashkëthemelues i OKB-së, NATO-s dhe BE-së; ka GDP-në më të lartë në botë për frymë, 150 banka private dhe fondin më të madh të investimeve në Evropë.

Deri në vitin 1945 “Gjibraltari i Veriut” ishte fushë beteje dhe objekt kryqëzatash pushtuese nga Austria, Franca, Spanja dhe Gjermania.

Ishte rreshtimi me SHBA-të, Britaninë e Madhe dhe BE-në që përcaktoi përfundimisht mbijetesën, lulëzimin dhe begatinë e Luksemburgut.

Për këtë ka meritën historike të vlerësuar ndërkombëtarisht Dukesha e tij fisnike, Charlotte (1896 – 1985), e cila drejtoi vendin për gati 45 vjet.









Me vizionin e tyre largpamës, në prag të mbarimit të Luftës II Botërore, gjatë azilit në Londër, kryeministri luksemburgas bashkë me ata të Belgjikës dhe Holandës hodhën themelet e “Benelux” – bashkimi i tyre ekonomik dhe doganor. BENELUX vazhdon të jetë “inkubator, laborator dhe kopsht eksperimental ligjor për BE-në” në fushat më jetike të tij – energjetikë, transport, bashkëpunim kufitar dhe policor, dhe luftën kundër evazionit fiskal.

Prania e këtyre tri vendeve, e sidomos Luksemburgut në BE, krahas Francës, Gjermanisë dhe Italisë kishte domethënie të veçantë politike. Ajo tregonte se BE-ja nuk do vepronte si më parë për interesat e palëve të mëdha dhe fituese; tashmë, ajo do të përfaqësonte të gjitha vendet, të mëdha e të vogla, fituese dhe humbëse.

Dukati i Madh pasuroi më tej profilin evropianist më 1985, kur sërish bashkë me 4 vende të tjera anëtare të BE-së nënshkruan Marrëveshjen e parë mbi lëvizjen e lirë në fshatin “Schengen” në kufi me Francën dhe Gjermaninë. Vetëm se « Hapësira Schengen « dallohet si nata me ditën me « Ballkanin e Hapur ». Nuk kishte aty si Serbia që nuk njeh Kosovën dhe 14 vjet pas pavarësimit dhe nuk le gur pa lëvizur për ta penguar atë në integrimin e vet ndërkombëtar. Pastaj, Schengenin e ideoi dhe e drejtonte BE-ja dhe Brukseli, ndërsa këtë tjetrin Beogradi! Ndaj, shyqyr që Rama nuk e përmendi « Ballkanin e Hapur » se do ta « bënte pis « Schengenin » !

Luksemburgu arriti në maja të tilla Euro – Atlantike se krahas mentalitetit të përparuar pati dhe liderë që kanë bërë epokë. Kështu, Schumani, “babai” i BE-së, ish-ministri i Jashtëm dhe Kryeministri i Francës ka lindur në një rajon të Luksemburgut; po kështu, gjatë 20 viteve të fundit, Luksemburgu i ka “dhuruar” BE-së dy presidentë të Komisionit Evropian: Jacques Santer dhe Jean Claude Juncker; ky i fundit ishte 18 vite kryeministër dhe 10 vjet President i “Eurozonës”.

Jo rastësisht, ish Presidenti francez Pompidu parashihte që Presidenti i ardhshëm i Europës do vinte nga Luksemburgu!

Luksemburgu shquhet dhe vlerësohet me të drejtë edhe për ndihmën, mbështetjen dhe solidaritetin e tij pa rezerva në të gjitha proceset transformuese demokratike në vendin tonë, Kosovë dhe Ballkanin në përgjithësi. Ai ishte ndër të parët që i tha “Po” aderimit të tyre në NATO dhe në BE.

Vlen të theksohet se takimet e ndryshme të nivelit të lartë dhe Samitet BE- Ballkani Perendimor filluan të institucionalizohen në vitin 2015, kur Luksemburgu kishte presidencën e BE-së! Këtë e ka bërë me ndërgjegje të plotë, sepse, siç e kanë shprehur drejtuesit e tij më të lartë, megjithë mangësitë dhe mungesat tona, kjo është alternativa më e mirë dhe me përfitime për të gjitha palët, dhe vetë BE-në.

Kryeministri Rama tha një të vërtetë të madhe kur përmendi se Bettel gjatë 8 viteve si Kryeministër ka qenë avokat dhe lobist i fuqishëm i Shqipërisë, Kosovës dhe gjithë rajonit. Mund të shtohet pa droje se i tillë është dhe Ministri i Jashtëm Jean Asselborn, “ Dekani” i kryediplomatëve europianë me 18 vite në atë post.

Të dy bashkëbiseduesit e lartë vlerësuan me të drejtë komunitetin e vogël por cilësor shqiptar, i cili jeton i integruar në shoqërinë e atij vendi, ku 70 për qind janë të huaj. Luksemburgu është mikpritës festivalesh dhe garash sportive ndërmjet vendeve të vogla, ku kanë qenë të pranishëm ansamble dhe ekipe nga vendi ynë. Në Tetor 2014 Shqipëria nënshkroi pas disa vite bisedimesh me Luksemburgun Marrëveshjen për Mbrojtjen Sociale, e dyta e këtij lloji më BE-në, pas Belgjikës. Ajo po shërben si model dhe nxitje dhe me vendet e tjera të BE-së.

Sa i takon bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, ai është në nivelet më minimale të mundshme. Me këtë rast duhet theksuar se Ambasada jonë në Bruksel, e cila mbulon dhe Luksemburgun në këto 10-15 vitet e fundit ka bërë maksimumin me të gjitha format, fushat dhe formatet, duke filluar nga Ambasadorja, Suela Janina dhe diplomatët e tjerë bashkë me Konsullin e Nderit atje, për të nxitur dhe konkretizuar edhe këtë bashkëpunim. Këtë e them dhe nga përvoja ime si diplomat që mbuloja atë vend në vitet 2011-2017.

Në vijim të këtyre demarsheve, në vitin 2018 u krijua dhe Dhoma e Përbashkët e Tregtisë Luksemburg – Shqipëri, me aktivistë të kualifikuar dhe përkushtuar shqiptarë dhe luksemburgas.

Mirëpo, në të gjitha rastet dhe takimet, nga Dhoma e Tregtisë dhe Agjencia përkatëse e Turizmit të Luksemburgut na është theksuar me sinqeritet se për shkak të kapaciteteve të saj të kufizuara administrative, për çbllokimin e gjendjes lipset pik së pari të shkojnë në Luksemburg homologët e tyre nga Shqipëria; gjatë takimit me ta, do të përcaktohen dhe pîketat e këtij bashkëpunimi. Kjo jo detyrimisht me nënshkrim marrëveshjesh, të cilat atje dhe në Belgjikë janë bërë demode dhe të padëshirueshme; për shkak të vështirësive deri në pamundësi për zbatimin e tyre, por “ rast pas rasti” sipas nevojave dhe fushave konkrete.

Ndaj, është e pakuptueshme se si dhe përse nga ana jonë nuk ka patur asnjë predispozicion dhe lëvizje konkrete në këtë drejtim; asnjë Kryetar Dhome i Tregtisë, turizmit dhe bizneseve të ndryshme ose dhe përfaqësues të tyre nuk kanë marrë mundimin gjatë dy dekadave të fundit të hidhen në Luksemburg e të bisedojnë; në vijim pastaj, dhe Ambasada e ka më të lehtë të bëjë ndjekjen e detyrave dhe të gjithë procesit. Ja pse dhe në takimin e djeshëm, Kryeministri Bettel ftoi Dhomën e Tregtisë të shkojë në Luksemburg, çka duhet bërë sa më parë, bashkë me përfaqësues të dikastereve të linjës, investimeve, turizmit, etj. Ky do të ishte vetëm fillimi i një bashkëpunimi jo të lehtë, sepse standardet luksemburgase janë tejet të larta, duke filluar nga klima e biznesit, legjislacioni, zbatimi i tij, etj.

Në përfundim, le ta themi troç, se përvoja e gjatë e marrëdhënieve me të na tregon se interesi ynë më i madh realpolitik me Luksemburgun, si “ flori i vogël por me pêshë të madhe” i cili përkrah “ pa kushte” vendet e vogla është sigurimi në vazhdimësi i mbështetjes dhe lobimit të tij në procesin e negociatave për antarësimin në BE, konsolidimin e shtetit të Kosovës, përmirësimin e imazhit tonë, bashkëpunimi në organizatat ndërkombëtare, ku Luksemburgu ka shumë përvojë dhe rrjete; rikujtojmë se ai ka qenë ishte antar i përkohshëm i KS të OKB-së në vitin 2013-2014 dhe ka kryesuar BE-në, KiE-në, OSBE-në, etj. Fushat e tjera, megjithë rëndësinë dhe vazhdimin e përpjekjeve nga ana jonë do të mbeten të dorës së dytë.