Në ciklonin e krizës energjetike Evropë/ “Lufta e Putinit do të vazhdojë”, thonë gjermanët

Kriza energjetike që kërcënon të tronditë rrënjësisht godinën evropiane është kthyer në një enigmë për të fortët. Njëri pas tjetrit vijnë mesazhe nga Gjermania për një dimër të vështirë përpara, pasi Berlini ka futur një paketë masash të rrepta për të frenuar çmimet.









E gjithë kjo vjen ndërsa lëvizjet ruse dëshmojnë se Vladimir Putin është i gatshëm të tërheqë këmbëzën, ndërsa thrilleri rritet ndërsa çmimet e energjisë elektrike rriten në Kontinentin e Vjetër.

Të shumta janë konsultimet në stafet europiane për të kufizuar goditjet nga vala gjithëpërfshirëse e krizës energjetike. Ethet e proceseve janë evidente në shumicën e vendeve për të hartuar një politikë masash lehtësuese dhe në të njëjtën kohë për të mos boshatisur “derrkucin”. Berlini dhe Madridi kanë propozuar tashmë masa, duke vendosur një tavan për termostatet në administratën publike.

Megjithatë, testi i ri ka hapur një fushë të gjerë tensioni dhe dikotomie me Romën që po përjeton një krizë politike të paprecedentë dhe masat e propozuara nga Mario Draghi janë përballur me kritika të ashpra nga opozita.

Parashikimet e Berlinit

Ministrja e Jashtme gjermane po përgatit qytetarët e vendit të saj për një luftë të përhershme ruse. Për sa i përket gazsjellësve Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2, ai më në fund vlerëson se ato funksionojnë si “armë” në duart e Putinit në kontekstin e një “lufte hibride”.

Në fushën e energjisë, Burbock beson se lufta energjetike që Moska i ka shpallur pjesës tjetër të Evropës dhe Gjermanisë ka si synim përfundimtar “ndarjen sociale” të Evropës. “Kjo është pikërisht ajo që duhet të parandalojmë”, thotë ministrja e Jashtme gjermane.

“Sigurisht që do të dëshiroja që lufta të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur, por për fat të keq ne duhet të llogarisim se Ukraina do të ketë nevojë për armatime të tjera të rënda nga miqtë e saj verën e ardhshme”, shtoi ajo, duke theksuar se mbështetja e pandarë për Kievin “për aq kohë sa të jetë e nevojshme”, “është e nevojshme, sepse “Ukraina mbron lirinë tonë dhe rendin paqësor të gjërave”.

Kancelari i Austrisë bën thirrje për shkëputjen e çmimit të energjisë elektrike dhe gazit natyror

Kancelari i Austrisë, Karl Neuhammer, i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të “shkëputë çmimin e energjisë elektrike nga ai i gazit natyror” për ta ulur atë, duke shtuar se çështja kjo do të jetë diskutuar në mbledhjen e radhës të jashtëzakonshme të ministrave të energjisë të thirrur nga Presidenca çeke.

“Çmimi i energjisë elektrike duhet të bjerë” dhe “nuk duhet ta lëmë Putinin çdo ditë” të vendosë në vend të evropianëve, tha ai në deklaratën e tij. “Duhet të ndalojmë këtë çmenduri që po shpaloset çdo ditë në tregjet e energjisë”, shtoi Nehammer, duke shpjeguar se kjo është e mundur vetëm brenda kuadrit evropian dhe jo individualisht atij kombëtar.

E gjithë Evropa po goditet nga bumi i çmimeve të energjisë dhe kryeministri çek Petr Fiala, vendi i të cilit mban presidencën e radhës të BE-së, njoftoi të premten se do të thërriste një takim urgjent të ministrave të energjisë.

“Çështja (e shkëputjes) do të jetë në rendin e ditës”, siguroi kancelari, duke thënë se ai e kishte diskutuar këtë çështje me homologun e tij gjerman, Olaf Scholz, dhe me Fiala.

Austria është shumë e varur nga gazi natyror rus për industri dhe ngrohje. Para luftës në Ukrainë, 80% e gazit natyror vinte nga Rusia. Megjithatë, energjia elektrike prodhohet, në një masë të madhe, nga burime të rinovueshme dhe austriakët nuk arrijnë ta kuptojnë këtë sistem tregu në të cilin çmimi i gazit është i lidhur ngushtë me atë të energjisë elektrike.

Qeveria italiane po përgatit masa të reja energjetike

Sekretari i Lidhjes, Matteo Salvini, iu referua rritjes së vazhdueshme të çmimit të gazit natyror. “Ne duhet të veprojmë si Franca dhe të ndajmë 30 miliardë euro të tjera për t’u marrë me rritjen e çmimit të energjisë,” theksoi Salvini.

Në të njëjtën kohë, ai nënvizoi se “për të arritur këtë qëllim duhet të bien dakord të gjitha forcat politike të vendit dhe të mblidhet menjëherë kabineti i qeverisë Draghi”.

“Nevojitet një armëpushim politik. Faturat e gazit nuk kanë as nuancë të majtë dhe as të djathtë”, tha sekretari i Lidhjes.

Sipas mediave italiane, gjatë javës qeveria e Mario Draghit do të marrë masa të reja për të mbështetur bizneset dhe familjet më vulnerabël, financiarisht, të cilat megjithatë nuk pritet të kalojnë dhjetë miliardë euro.

Që nga fillimi i vitit, për përballimin e krizës energjetike, qeveria italiane ka miratuar në total masat në favor të bizneseve dhe qytetarëve, në vlerën 52 miliardë euro.