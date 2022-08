Dinozauri më i madh në Evropë u gjet në oborrin e një shtëpie në Portugali

Paleontologët po punojnë shumë në oborrin e një shtëpie në Portugali për të zbuluar mbetjet e dinosaurit më të madh të gjetur ndonjëherë në Evropë , njoftoi sot Universiteti i Lisbonës.

Kockat e fosilizuara të dinosaurit u gjetën në vitin 2017 nga pronari i një parcele toke në qytetin Pombal, në Portugalinë qendrore, gjatë punës rindërtuese.

A team of experts from Portugal and Spain are working to gently unearth the remains of what could be the largest dinosaur skeleton ever found in Europe pic.twitter.com/VJ5jzZO6Ef

— Reuters (@Reuters) August 29, 2022