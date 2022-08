Fiton lotarinë prej 3 milionë paundësh, por nuk u jep asgjë fëmijëve, i dëmtojnë makinën me çekiç: Na shkatërroi familjen

Ai fitoi 3 milionë paund në EuroMillions, por nuk pranoi të ndajë fitoren me fat me dy djemtë e tij. Kështu fejet u hakmorën dhe ia shkatërruan makinën me çekiç. Ngjarja u zhvillua në Glasgow, Skoci, ku shoferi Alex Robertson fitoi një çmim prej 3 milionë paundësh në vitin 2012. Robertson ishte pjesë e një sindikate prej 12 shoferësh që kishin luajtur një biletë lotarie së bashku dhe fituan një çmim prej 38 milionë paundësh. Çmimi u nda midis pjesëmarrësve.









“Ai shkatërroi familjen tonë”

Sipas fëmijëve të z. Robertson, fitorja me fat ishte “Gjëja më e keqe që mund të kishte ndodhur”.

“Ky çmim ka shkatërruar familjen tonë”, tha William Robertson. Në fakt, babai nuk pranoi t’i ndajë fitimet me fëmijët e tij, të cilëve – sipas tregimeve të tyre – do t’u jepte vetëm 200 cigare. Një gjest që dy vëllezërve nuk u ka pëlqyer aq shumë sa të “hakmerren” duke i thyer me çekiç makinën e re të babait.

Dy djemtë, William dhe Alex (Junior) u denoncuan në polici për gjestin e tyre: “Ne ecëm nëpër rrugë në orën 23:00 dhe më pas goditëm makinën me një çekiç”, thanë fëmijët.

Fillimisht Alex (babai që kishte fituar çmimin) tha se do të përdorte shumën e parave për familjen. “Ai premtoi se do të merrte nënën e tij 78-vjeçare për të parë binjakun e saj në Australi. Por nuk ndodhi, paratë shkaktuan një sherr mes babait dhe fëmijëve, ndërsa burri i denoncoi edhe fëmijët për “ngacmim”, duke pretenduar se kishte marrë mesazhe kërcënuese dhe këmbëngulëse prej tyre.