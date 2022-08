Greqia përshëndet marrëveshjen Prishtinë-Beograd: Shpresojmë të jetë fillimi për zgjidhjen e çështjeve të tjera

Greqia ka përshëndetur marrëveshjen Beograd-Prishtinë për lëvizjen e lirë.









Ministria e Punëve të Jashtme shprehet me besimin se marrëveshja do të jetë fillimi për zgjidhjen e çështjeve të tjera që ende nuk kanë marrë përgjigje.

“Shpresojmë se ky do të jetë fillimi i forcimit të dialogut të ndershëm dhe zgjidhjes së çështjeve të tjera të pazgjidhura që kanë të bëjnë me lëvizjen e lirë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim punën e të dërguarit special të Bashkimit Evropian “Miroslav Lajçak” për dialogun Beograd-Prishtinë. Greqia vazhdon të punojë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit dhe për integrimin europian të Ballkanit Perëndimor”, thuhet në njoftimin e ministrisë.