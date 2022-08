Dollari amerikan e ka nisur sërish me rritje javën. Këtë të hënë në tregun shqiptar të këmbimit valutor një dollar blihet me 117.2 lekë dhe shitet me 118.7 lekë.









E pandryshuar ka mbetur monedha evropiane. Euro sot blihet me 116.8 dhe shitet me 177.6, aq sa ishte edhe javën që lamë pas.

Luhatje pozitive ka regjistruar edhe franga zvicerane, e cila blihet me 120.6 dhe shitet me 121.9 lekë.

Ndërsa paundi britanik mbetet i pandryshuar duke i blerë me 136.5 dhe shitur me 138.5.