Këto janë simptomat që tregojnë se keni probleme me veshkat

Veshkat janë organet binjake të trupit që pastrojnë gjakun, largojnë mbetjet dhe toksinat nga trupi









Këto organe në formë fasule janë sa një grusht dhe ndodhen pak nën kafazin e brinjëve në secilën anë të shtyllës kurrizore.

I gjithë gjaku i trupit të njeriut kalon përmes veshkave rreth 40 herë në ditë. Me kaq shumë funksione të rëndësishme biologjike që ndodhin brenda veshkës, është jetike të dallohen shenjat e një mosfunksionimi, në mënyrë që sëmundja ose infeksioni të kontrollohen në një fazë të hershme:

Jeni të pangopur më shumë se shpesh

Nëse ndiheni të lodhur më shumë se shpesh ditët e fundit, kjo mund të jetë për shkak të toksinës së grumbulluara në trup për shkak të funksionimit jo të duhur të veshkave. Toksinat do të ndikojnë në funksionet e tjera biologjike të trupit tuaj dhe prania e papastërtive në gjak mund të shkaktojë disa komplikime të tjera.

Nuk flini mjaftueshëm

Ndërsa ka disa arsye pas kësaj, sëmundja e veshkave mund të jetë gjithashtu një arsye kryesore.

Apnea e gjumit ose pamundësia për të kapur një sasi të mirë gjumë është shumë e lidhur me sëmundjet e veshkave.

Lëkurë e thatë

Nëse kjo gjendje vazhdon për një kohë më të gjatë pa ndonjë shpjegim, vizitoni mjekun tuaj dhe testoni veshkat tuaja. Ndërsa largojnë toksinat nga gjaku, veshkat gjithashtu promovojnë lëkurë të shëndetshme.

Akumulimi i toksinës do të prishë sasinë e mineraleve dhe lëndëve të tjera ushqyese në trup, të cilat më pas dëmtojnë lëkurën dhe kockat.

Këmbët e ënjtura

Një veshkë jo e shëndetshme nuk do të jetë në gjendje t’i largojë plotësisht toksinat nga trupi, si rezultat i së cilës këto toksina do të grumbullohen në trup dhe do të tregojnë praninë e tyre.

Në mënyrë të ngjashme, kur sasia shtesë e natriumit nuk hiqet nga trupi, ajo grumbullohet në këmbë, kyçe dhe këmbë duke i bërë ato të fryhen.

Mund të ketë disa arsye të tjera për ënjtjen e këmbëve, por këshillohet që të kontaktoni një mjek në rast se ënjtja vazhdon të qëndrojë për një kohë më të gjatë.

Ënjtje rreth syve

Nëse vëreni ënjtje rreth syve që jep përshtypjen e fryrjes, bëni një testim të veshkave. Ndërsa depozitimi i natriumit bën që këmbët të fryhen, kur proteinat hiqen në urinë për shkak të një veshka që funksionon keq, sytë do të fryhen.

Dhimbje muskulore

Dhimbjet e padurueshme në muskuj mund të jenë gjithashtu për shkak të niveleve të larta të toksinës së mbeturinave dhe niveleve të panevojshme të mineraleve në trup kur veshkat nuk mund t’i përpunojnë ato plotësisht.

Dhimbjet e muskujve nuk duhen trajtuar lehtë dhe duhet kërkuar menjëherë ndërhyrje mjekësore për të njëjtën gjë pasi mund të jetë simptomë e disa sëmundjeve themelore.

Pamundësia për të marrë frymë siç duhet

Kur ka një problem në veshkat, pacienti nuk është në gjendje të marrë frymë siç duhet, gjë që mund të jetë për shkak të mungesës së një hormoni të quajtur eritropoietin.

Hormonet sinjalizojnë trupin tuaj për të krijuar qeliza të kuqe të gjakut. Pa të, ju mund të keni anemi dhe të ndiheni të gulçuar. Një shkak tjetër është grumbullimi i lëngjeve. Në raste të rënda, shtrirja mund t’ju bëjë të ndiheni sikur po mbyteni.

Ndryshimi në urinim

Shumë njerëz hamendësojnë një sëmundje të veshkave në bazë të ndryshimit në frekuencën e urinimit. Nëse urinimi juaj është rritur ose zvogëluar nga frekuenca e rregullt ditët e fundit, konsultohuni me mjekun. Mund të ndodhë që një vizitë në kohë te mjeku mund t’ju shpëtojë nga një vizitë më e madhe në të ardhmen.

Si të parandaloni sëmundjen e veshkave?

Ekzaminimet e rregullta shëndetësore janë mënyra më e mirë për të zbuluar çdo sëmundje në fazat e hershme të saj.

Për sa i përket sëmundjes së veshkave, Shërbimet Kombëtare të Shëndetit në Mbretërinë e Bashkuar (NHS) rekomandojnë menaxhimin e kushteve themelore, të tilla si diabeti ose presioni i lartë i gjakut, të cilat mund të çojnë në sëmundje kronike të veshkave.

Për më tepër, duhet bërë ndryshimet e nevojshme në stilin e jetës. Kënaquni me një mënyrë jetese të shëndetshme, ndaloni pirjen e duhanit, menaxhoni konsumimin e alkoolit, ushtroni rregullisht dhe mos merrni shpesh qetësues. Këto kanë potencialin të ndikojnë në faktorët tuaj të rrezikut.