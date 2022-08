Makinacionet e Putinit për të shkatërruar Evropën

Duke u strukur mbi tabelën evropiane të shahut, shtatë muaj pas pushtimit të tij në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin po zbaton në mënyrë të vazhdueshme planin e tij revizionist për të ringjallur Perandorinë Ruse dhe për të shfaqur një botë të re multipolare, e vendosur të largojë nga loja e pushtetit të gjithë pengjet evropiane “të bezdisshme” për të fituar lojën gjeopolitike.









Duke e ditur mirë se ndërsa evropianët përballen me një dimër të ftohtë dhe duke vuajtur pasojat ekonomike të sanksioneve perëndimore, partitë populiste do të rriten dhe elitat e reja do të vijnë në pushtet, siç tha ai qershorin e kaluar gjatë Forumit Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut, Putini po mbyll në mënyrë torturuese rubinetin e eksportit të gazit në Evropë në mënyrë që të përkulet forca e liderëve të saj, me përparësi atyre që i qëndruan pranë Ukrainës që në momentin e parë.

Me varësinë e madhe energjetike të Kontinentit të Vjetër nga lëndët djegëse fosile ruse si një kalë trojan, njeriu i fortë i Kremlinit nuk heziton të luajë edhe me rregullat e sistemit ekonomik liberal duke reduktuar në mënyrë dramatike sasitë e disponueshme të gazit natyror , për të rritur në qiell koston e energjisë dhe së bashku me pakënaqësinë popullore në shumë kryeqytete evropiane. Paralelisht me kordonin energjetik që Moska i imponon Evropës Qendrore dhe Veriore, depërtimi i saj ekonomik po intensifikohet në rajonet evropiane më të cenueshme politikisht, si republikat post-sovjetike, por edhe shtetet ballkanike me sfond pro-rus, në mënyrë që të formësojnë korrelacionet politike në favor të saj dhe në shtrirje orientimin e politikës së tyre të jashtme.

Në planin holistik të Putinit për të kontrolluar Evropën, goditja dërrmuese ndaj nevojave bazë të jetesës, e paimagjinueshme për shumicën dërrmuese të qytetarëve evropianë në vitet e mëparshme, po destabilizohet në formën e qeverive të zgjedhura me domino, por edhe figurave me legjitimitet të fortë popullor më parë, duke u fundosur madje dhe demokracitë më të qëndrueshme evropiane në mes të destabilitetit. Vendi i tretë për partinë e kancelarit gjerman Olaf Scholz, Social Demokratët, me 18% ndaj kristiandemokratëve kryesorë me 26%, një frymë përpara të Gjelbërve (me 25%), në sondazhin Forsa për RTL në periudhën midis 16 gushtit – 22 i bën jehonë disponimit të opinionit publik gjerman, pasi ai furnizohet me dru zjarri dhe pompa ngrohjeje,

Mosmiratimi i parë i kancelarit gjerman nuk është shumë larg 11% që ka marrë Alternativa për Gjermaninë në të njëjtin sondazh, duke aspiruar të shumëfishojë forcat e saj teksa konsumatorët gjermanë ndjejnë në lëkurë ardhjen e dimrit. Në hijen e reagimit të ashpër, Berlini tani po përgatitet për një paketë të tretë të mbështetjes për familjet, përpara se lehtësimet nga dy të mëparshmet prej 30 miliardë eurosh të ishin ndjerë, tani duke shpërndarë para përmes një pakete përfitimesh (përfshirë përfitimin e strehimit). ., me qëllim që konsumatorët gjermanë të përballojnë faturat e larta të energjisë duke modifikuar më tej taksën e gazit natyror dhe në të njëjtën kohë duke vazhduar me një sërë uljesh taksash për shkak të rritjes së inflacionit në 7.5%.

Megjithatë, për Gjermaninë, e cila është mbi të gjitha e “varur” nga gazi natyror rus, kërcimi i çmimit të gazit, në fund të javës arriti në 310.5 euro/Mwh, në funksion të ndërprerjes së fluksit në veri. Gazsjellësi Stream 1 nga 31 gushti deri në 2 shtator për riparime, po shterron me shpejtësi kapitalin politik të qeverisë, e cila duhet të përballet, përveç konsumatorëve vendas, edhe me reagimet e lobit të fuqishëm të industrisë gjermane. Si kostoja e tepruar e gazit natyror, ashtu edhe shpërthimi i inflacionit kanë sjellë, sipas Deutsche Welle, në një situatë të paprecedentë degë kolosale të prodhimit industrial gjerman, si industria kimike, metalurgjia, përpunimi i qelqit, gurit dhe qeramikës. Gjermanët do të mbarojnë në analizën përfundimtare jo nga karburanti rus,

Me megavat orët në Francë që po ngjiten në 900 euro për shkak të mbylljeve në centralet e saj bërthamore, presidenti francez Emmanuel Macron i tha lamtumirë kësaj vere dhe “fundit të bollëkut” me të, duke e përshkruar dimrin e ardhshëm me tone dramatike. Edhe pse ai vetë u shpëtua në minutën e fundit në zgjedhjet presidenciale të pranverës së kaluar, ai mbetet, megjithatë, thellësisht i shqetësuar nga “rritja e regjimeve joliberale” në një periudhë “përmbysjeje të madhe”, duke kërkuar – jo rastësisht – karriget e ulëseve politike. Duke u bërë thirrje protagonistëve politikë të vendit që të mos i nënshtrohen “tundimit të demagogjisë” duke ofruar gjithçka për të gjithë, presidenti francez u vu në qendër të kritikave të opozitës së Marine Le Pen.

Nëse liderët e Gjermanisë dhe Francës numërojnë plagë të njëpasnjëshme nga lufta hibride e presidentit rus, pasagjeri i tretë i trenit për në Lviv, pra kryeministri italian Mario Draghi, zbriti përgjithmonë nga treni qeveritar i vendit të tij, me bekimet e Kremlinit. Në “luftën e nervave” të tij kundër ish-bankierit të BQE-së, Putin arriti të neutralizojë politikisht një nga figurat më të fuqishme të Eurozonës, thjesht duke fikur rrjedhën e gazit në Itali. Me Draghi të ‘nokautuar’, e djathta ekstreme Giorgia Meloni po kryeson deri tani garën zgjedhore në vendin fqinj, e cila është në një linjë të hapur me liderin e Ligës Matteo Salvini dhe ish-kryeministrin Silvio Berlusconi.

Me pyetjen e arsyeshme nëse dhe në çfarë mase Meloni, Berlusconi dhe Salvini “konspiruan” kundër Draghit, si kreu i Partisë Demokratike Enrico Letta ashtu edhe ish-kryeministri Matteo Renzi iu drejtuan komisionit parlamentar të inteligjencës duke kërkuar hetim për ndonjë ekstra- ndërhyrja institucionale në garën zgjedhore, e cila tashmë po zhvillohet në “mënyrën më të keqe të mundshme”, sipas Letës. “Ne duam të dimë nëse ishte Putin ai që rrëzoi qeverinë e Draghit. Nëse kjo ka ndodhur, është jashtëzakonisht serioze”, tha qartë ai, kur çdo dyshim për politikanë të qendrës së majtë në Itali përforcohet nga aktiviteti i mbështetësve fanatikë të presidentit rus në rrjetet sociale, si ish-kryeministri Dmitry Medvedev.

Ky i fundit u përpoq të “paralajmërojë” qytetarët evropianë me postimin e tij në Telegram ku u bën thirrje të ngrihen kundër veprimeve “budallaqe” të qeverive të tyre për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, domethënë të votojnë kundër tyre. “Mos hesht… Rusia mund të dëgjojë,” pohoi alter egoja e Putinit në Kremlin, duke shtuar se “ne jemi të nxehtë” në vendin e tij, në një përpjekje për të kundërshtuar thembrën e Akilit të Evropës këtë dimër. “Ftesa për mosbindje” e ish-kryeministrit rus ka bërë xhiron e internetit në Italinë fqinje, duke arritur në faqet e para të gazetave La Repubblica dhe Corriere della Sera dhe duke nxitur frikën e ndërhyrjes së drejtpërdrejtë ruse në zgjedhjet kombëtare të 25 shtatorit.

Plani për të destabilizuar shtetet evropiane, por edhe për të rikthyer liderët prorusë në tokën evropiane, nuk kufizohet, në fund të fundit, vetëm në zgjedhjet italiane, pasi Medvedev nxitoi të tregojë në rrjetet sociale dy harta nga e ardhmja, me rrobat e Ukrainës do të shpërndahen në Rusi, Poloni, Hungari dhe Rumani. Përveç përhapjes së gjerë të postimit në hapësirën kibernetike, fakti që “vizioni i Medvedevit” u denoncua zyrtarisht vetëm nga Bukureshti, pasqyron sferën e ndikimit që Moska ka ndërtuar me ata që janë miqësorë me revizionizmin në lagjen e saj, në kundërshtim me atë. fqinjët që mbeten të përkushtuar ndaj demokracisë liberale perëndimore duke ditur fytyrën e saj të ashpër. Në këtë dritë, në 1.

Edhe pse 42% e finlandezëve “pajtohen fort” me të drejtën e kryeministrit të tyre për t’u çlodhur dhe për të shijuar kohën e lirë ashtu siç dëshiron, 39% e të anketuarve në të njëjtin sondazh të fundit thanë se videoja e diskutueshme e Marin duke u lëkundur jashtë nuk u takua në foton e mënyra e duhur për të ushtruar detyrat e kreut të shtetit, veçanërisht në një vit zgjedhor për Finlandën, me zgjedhjet kombëtare që do të mbahen në pranverën e vitit 2023.

Klima intensive zgjedhore është një nga parametrat kryesorë që merret parasysh nga ata që kërkojnë arsyet më të thella pas shfaqjes së momenteve private të Marin, megjithëse marrja e detyrës në moshën vetëm 34 vjeç në 2019 i ka sjellë asaj disa herë komente seksiste dhe raciste për si mosha ashtu edhe gjinia e saj.

Si kundërpërgjigje, mijëra gra në mbarë botën ngritën një mur zjarri në rrjetet sociale me slogane si #SolidaritywithSanna, #workhardpartyhard, duke e bërë atë një simbol të mbrojtjes së privatësisë, por edhe stilit të jetesës së brezit të ri. Për më skeptikët, megjithatë, Marin e ka tejkaluar horizontin fillestar të pritshmërive gjatë mandatit të saj në krye të Finlandës, pasi është dëshmuar jo vetëm elastike ndaj krizave të shumta (me popullaritetin e saj gjatë pandemisë që ka arritur në 90%), por edhe në gjendje të bëjë historik. vendime, si pranimi i vendit në NATO më 15 maj, që ishte një pikë kthese në historinë e tij moderne, por edhe një moment historik në politikën e saj të sigurisë.

Hapi historik politik i kreut të Partisë Socialdemokrate për përfshirjen e vendit të saj në Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut ka shtuar ndjesinë tek disa analistë se kryeministrja e re po përballet me një “operacion special rus”, i cili mendon se ajo është vënë. në qendër të një fushate spiunazhi dixhital, veçanërisht pasi “skandali Marin” është më pak se 24 orë larg shpalljes së synimit të qeverisë së saj, më 16 gusht, për të ulur me 90% vizat turistike (10,520 janë dhënë këtë vit në periudhën korrik. 1-22) për shtetasit rusë që po vizitojnë Finlandën dhe ndërkohë që 50,000 aplikime janë ende në pritje në konsullatën e vendit në Shën Petersburg.

Duke qenë se zona kufitare midis dy vendeve gjeneron një xhiro prej qindra milionë eurosh në mënyrë dypalëshe, pasi mijëra qytetarë rusë ‘përmbytin’ tradicionalisht Finlandën gjatë fundjavave, kryeministrja e re besohet se po përjeton një atentat të vogël të karakterit, pasi ajo duket e palëkundur duke hequr çdo lehtësim të fqinjëve rusë, të cilët deri vonë përdornin viza turistike finlandeze për t’i shpëtuar sanksioneve perëndimore, duke sfiduar – pavarësisht kostove politike – dhe zërat e brendshëm të reagimit nga përfaqësuesit e komunitetit të biznesit në rajon. Në të kundërt, shkurtimi i vizave turistike nga administrata Marin do të nënkuptojë një reduktim të mprehtë të aftësisë për të udhëtuar për mijëra rusë, sipas Politico, pasi vetëm 100 do të miratohen në të vërtetë (nga janari.

Çdo dyshim fillestar se kishte një gisht rus pas videove të diskutueshme të kryeministrit finlandez që po luheshin në rrjetet sociale u përforcua nga përhapja e tyre përmes llogarive të ekstremit të djathtë dhe euroskeptikë, pavarësisht aversionit të finlandezëve ndaj praktikave të dezinformimit, deri në atë pikë sa eurodeputeti belg Guy. Verhofstadt, duke komentuar në Twitter: “Trollët rusë dhe nacionalistët e ekstremit të djathtë do të bëjnë gjithçka për të gjunjëzuar demokracitë tona… Mos e shkelni! Vazhdo të kërcesh, Sana Marin, dhe vazhdo të luftosh Putinin!” Megjithatë, përtej motiveve të dukshme parazgjedhore,

Vuçiç – Zakharova

Krahas përdorimit të teknologjive të reja, por edhe një rrjeti të gjerë mediash elektronike për të përhapur propagandën e saj, të cilat mbeten ende efektive pavarësisht përpjekjeve të BE-së për të kontrolluar burimet e dezinformimit, në rastin e Ballkanit, Rusia po përdor bazat e saj tradicionale pro-ruse për të imponuar liderë të pëlqyeshëm, duke sjellë gjithnjë e më shumë qeveri në sferën e saj të influencës. Episodi me targat e I.X. në veri të Kosovës ishte, për shumë analistë, demonstrimi i parë i fuqisë së Moskës ndaj jugut, pasi në konfliktin shekullor mes serbëve dhe shqipfolësve në rajon, ndërhyrja e presidentit serb Aleksandar Vuçiç ishte vetëm disa orë larg. Mesazhi i Kremlinit, përmes përfaqësueses së Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, me rekomandimin e tyre të përbashkët mbrojtjen e popullatës serbe në rajon. Tensioni në zjarr mes dy grupeve etnike nuk është qetësuar pavarësisht përpjekjeve ndërmjetësuese të Brukselit dhe shton kokëçarjet e reja të Perëndimit në rajon, pas ndryshimit të kursit të Bullgarisë.

E lidhur deri vonë me qerren europiane dhe me angazhimin e Greqisë për ta forcuar atë energjikisht këtë dimër, Sofia bëri një kthesë 180 gradë duke u kthyer sërish në qerren ruse. Reformatori dhe teknokrati, ish-kryeministri Kirill Petkov nuk arriti të “vazhdonte ndryshimin” përtej dy viteve të tij në pushtet, pasi konflikti i tij me korrupsionin e regjimit, si dhe mosmiratimi i qartë i pushtimit rus të Ukrainës mobilizoi mjaftueshëm shtetin e thellë të vendit fqinj si dhe të forcave të opozitës, duke rezultuar në rënien e qeverisë së tij gjatë votimit të mosbesimit qershorin e kaluar, në një mënyrë të ngjashme me largimin nga pushteti si Draghi. Me vendin e tij drejt zgjedhjeve të parakohshme më 2 tetor nën ish-pilotin luftarak pro-rus dhe presidentin Rumen Radev, shanset janë tashmë në favor të Moskës pasi qeveria e përkohshme kthehet në tryezën e negociatave me Gazprom Export “për të rifilluar dërgesat e kontratës aktuale”. , i cili skadon në fund të dhjetorit. Pas tejkalimit të pengesave perëndimore të Petkovit, për Sofjen negociatat me gjigantin energjetik rus karakterizohen si “tashmë të pashmangshme”, njëlloj si lidhja e vendit me polin e ri autoritar të sistemit ndërkombëtar, me specifika ruse. ndërsa qeveria e përkohshme kthehet në tryezën e bisedimeve me Gazprom Export “për të rifilluar dërgesat e kontratës aktuale”, e cila skadon në fund të dhjetorit. Pas tejkalimit të pengesave perëndimore të Petkovit, për Sofjen negociatat me gjigantin energjetik rus karakterizohen si “tashmë të pashmangshme”, njëlloj si lidhja e vendit me polin e ri autoritar të sistemit ndërkombëtar, me specifika ruse. ndërsa qeveria e përkohshme kthehet në tryezën e bisedimeve me Gazprom Export “për të rifilluar dërgesat e kontratës aktuale”, e cila skadon në fund të dhjetorit. Pas tejkalimit të pengesave perëndimore të Petkovit, për Sofjen negociatat me gjigantin energjetik rus karakterizohen si “tashmë të pashmangshme”, njëlloj si lidhja e vendit me polin e ri autoritar të sistemit ndërkombëtar, me specifika ruse.

Gazeta Shqiptare