Marrëveshja Kosovë-Serbi, përparim i kufizuar simbolik

Marrëveshja midis Serbisë dhe Kosovës për të lehtësuar kufizimet e udhëtimit ul rrezikun e dhunës pas përplasjes midis Beogradit dhe Prishtinës. Ajo bën përparim të kufizuar simbolik në në një mosmarrëveshje dhjetëvjeçare mbi shtetësinë e Kosovës dhe bashkëjetesën e shqiptarëve etnikë dhe serbëve, shkruan Financial Times.









“Ne kemi një marrëveshje,” shkroi shefi i politikës së jashtme të unionit Josep Borrell në Twitter të shtunën (27 gusht).

“Sipas Dialogut të lehtësuar nga BE-ja, Serbia ra dakord të shfuqizojë dokumentet hyrëse/dalëse për mbajtësit e ID të Kosovës dhe Kosova u pajtua që të mos i prezantojë ato për mbajtësit e ID-së serbe”. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i tha Financial Times se ai tani shpreson të zgjidhë një mosmarrëveshje të mëtejshme mbi targat e automjeteve brenda dy muajve.

Mosmarrëveshjet shpesh kanë çuar në protesta sporadike të dhunshme përgjatë kufirit vitin e kaluar.

Ish-krahina jugosllave e Kosovës zhvilloi një luftë të shkurtër pavarësie që kulmoi me sulmet ajrore të NATO-s kundër Beogradit në 1999 pasi komuniteti ndërkombëtar kishte frikë se Serbia do të përfshihej në spastrimin etnik të shqiptarëve në rajon, të cilët përfaqësojnë një shumicë të konsiderueshme të popullsisë.

Kosova u shkëput në mënyrë të njëanshme nga Serbia në vitin 2008. Më shumë se 100 vende e kanë njohur pavarësinë e saj, por Serbia ka refuzuar ta pranojë atë, siç kanë bërë disa vende të BE-së, duke përfshirë Spanjën, Greqinë dhe Rumaninë. Të dërguarit e lartë të SHBA-së dhe BE-së vizituan rajonin këtë javë pas dështimit të bisedimeve në Bruksel këtë muaj për të zgjidhur tensionet mbi vendimin e Prishtinës për të kërkuar dokumente speciale hyrje-dalje, në krye të dokumenteve të identifikimit serb, përveç nëse Serbia heq një masë të ngjashme për kosovarët.

BE-ja dhe SHBA-ja lëvizën në hapa të bllokuar ndërsa ushtronin presion ndaj Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vuçiç. Zyrtari më i lartë i qeverisë serbe për Kosovën, Petar Petkoviç, tha se marrëveshja e së shtunës nënkuptonte se “serbët në Kosovë do të mund të lëvizin lirshëm me letërnjoftime serbe”.

Lejimi i përdorimit reciprok të letërnjoftimeve të Kosovës në Serbi, tha ai, “nuk mund të interpretohet si njohje e pavarësisë së shpallur në mënyrë të njëanshme të Kosovës dhe nuk paragjykon përcaktimin e statusit përfundimtar të Kosovës”.

Serbia dhe Kosova kanë qenë gjithashtu në mosmarrëveshje rreth kërkesës së Prishtinës që serbët në Kosovë të mos përdorin më targa regjistrimi të makinave të lëshuara nga Beogradi. Kurti tha të dielën se qeveria e tij do t’u japë dy muaj mbajtësve të targave të makinave serbe për t’i kthyer ato në ato lokale. “Atëherë ne shpresojmë se nuk do të shohim më targa makinash që nuk janë të ligjshme dhe legjitime,” tha ai. “Kjo nuk është e drejtuar kundër serbëve si të tillë, por për hir të sundimit të ligjit dhe legjitimitetit”.

Prishtina ka vënë bast mbi kredencialet e saj pro-perëndimore për të promovuar pranimin e shpejtë në NATO dhe BE në mes të luftës në Ukrainë, ndërkohë që e krahason pozicionin e saj me afërsinë tradicionale të Serbisë me Rusinë. Beogradi e ka hedhur poshtë këtë si qëndrim diplomatik. Por pranimi kushtëzohet me normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila prej vitesh është kandidate për t’u anëtarësuar në BE.

Politikanët e njohur serbë kanë refuzuar të japin terren për Kosovën, duke e quajtur shpesh vendin “krahinën tonë”. Anëtarët e komunitetit serb në Kosovën veriore ngritën barrikada dhe sfiduan policinë kur Prishtina prezantoi për herë të parë rregullat për dokumentet hyrëse-dalëse. Ishin të shtëna pa të lënduar.

Kosova e zgjati afatin për zbatimin e rregullave të dokumentit me një muaj deri më 1 shtator, por insistoi në trajtim të barabartë të qytetarëve të të dy vendeve.

“Serbët e Kosovës, si dhe të gjithë qytetarët e tjerë, do të mund të udhëtojnë lirshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duke përdorur letërnjoftimet e tyre. BE sapo ka marrë garanci nga kryeministri Kurti për këtë qëllim”, ka shkruar Borrell. “Kjo është një zgjidhje europiane. Ne i urojmë të dy liderët.”

Nga Financial Times