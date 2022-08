Scholz parashikon një zgjerim të madh të BE-së – me reforma, si përfiton Shqipëria

BE-ja duhet të zgjerohet ndjeshëm, por së pari duhet t’i nënshtrohet reformave themelore për të siguruar që një bllok i zgjeruar mund të funksionojë ende, tha të hënën kancelari gjerman Olaf Scholz.









Gjatë një fjalimi një orësh në Universitetin e Charles në Pragë, Scholz përshkroi vizionin e tij për një BE të së ardhmes – një që ka thithur deri në nëntë anëtarë të rinj në skajin e saj lindor, ka zgjeruar zonën e tij të udhëtimit pa viza dhe ka riparuar mënyrën se si ajo bën vendimet bazë për çdo gjë, nga politika e jashtme te taksat.

Fusha e Scholz, e cila përfshinte kryesisht idetë që ai ka promovuar më parë, vjen në një moment kyç për BE-në. Lufta e Rusisë në Ukrainë sapo ka kaluar kufirin gjashtëmujor dhe po afrohet një krizë energjie dhe inflacioni, duke lënë shumë të shqetësuar për çarjet e BE-së.

Në mënyrë të veçantë, Scholz mbështeti anëtarësimin në BE për vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe Ukrainën e shkatërruar nga lufta, Moldavinë fqinje dhe Gjeorgjinë e afërt. Ai argumentoi gjithashtu se anëtarët e BE-së, Kroacia, Rumania dhe Bullgaria kanë përmbushur kriteret për pranim në zonën Shengen të Evropës, e cila lejon udhëtimin e lehtë dhe pa viza midis vendeve.

“Por një Union me 30 apo edhe 36 shtete anëtare do të duket ndryshe nga Bashkimi ynë aktual – qendra e Evropës lëviz drejt lindjes”, pranoi kancelari. “Ukraina nuk është Luksemburg”.

Një zgjerim i tillë potencialisht do t’i shtonte dhjetëra miliona njerëz – dhe një dinamikë të vështirë politike – në procesin e vendimmarrjes tashmë bizantine dhe të bazuar në konsensus të BE-së.

Kjo do të thotë, tha Scholz, se një diskutim reformash “nuk mund të injorohet”. Fillimisht, këmbënguli ai, BE-ja duhet të heqë dorë nga kërkesa e saj e unanimitet për të marrë shumë vendime kyçe, jo vetëm mbi politikën e jashtme dhe taksat, por mbi mënyrën se si vende si Hungaria dhe Polonia mbahen përgjegjëse për rrëshqitje të mundshme demokratike.

Scholz argumentoi se Parlamenti Evropian gjithashtu nuk duhet të rritet përtej madhësisë së tij aktuale prej 751 anëtarësh – një numër i vendosur në traktatet e BE-së. Ai hodhi poshtë nocionin e “fryrjes” së madhësisë së trupit duke shtuar vetëm deputetë nëse një vend i ri bashkohet.

BE-ja duhet të jetë gjithashtu e kujdesshme sesi dega ekzekutive e bllokut, Komisioni Evropian, do t’i përgjigjej zgjerimit. Aktualisht, Komisioni ka 27 komisionerë – të barabartë me numrin e vendeve të BE-së – ku secili mbikëqyr një portofol politikash. Scholz tha se do të ishte “kafkiane” të vazhdosh të shtosh portofol të rinj politikash sa herë që një vend i ri bashkohet. Në vend të kësaj, argumentoi ai, BE-ja mund të lëvizë drejt dy komisionerëve që mbikëqyrin një fushë – bujqësinë ose peshkimin, për shembull.

Scholz miratoi gjithashtu një ide nga presidenti francez Emmanuel Macron për të formuar një “Komunitet Politik Evropian”, i cili do të ekzistonte veçmas nga BE-ja dhe do të ishte i hapur si për aspirantët e BE ashtu edhe për Britaninë e Madhe pas Brexit.

Kancelari argumentoi se forumi mund të lehtësojë një “shkëmbim të rregullt në nivel politik … ku ne si udhëheqës të BE-së dhe partnerët tanë evropianë mund të diskutojmë një ose dy herë në vit çështjet qendrore që prekin kontinentin tonë në tërësi”.

Ukraina, energjia

Që kur Rusia pushtoi Ukrainën në shkurt, qeveria e Scholz-it është përballur me kritika të vazhdueshme për zvarritjen e saj në dërgimin e ndihmës në Ukrainë – pavarësisht se vendi ka marrë një vendim historik për të dërguar armë në Kiev. Lufta ka vënë gjithashtu në qendër të vëmendjes varësinë afatgjatë të Gjermanisë nga gazi rus, gjë që ka nxitur rritjen e çmimeve të energjisë në vend.

Gjatë fjalës së tij, Scholz preku këto çështje.

Në lidhje me ndihmën për Ukrainën, kancelari tha se mund të “imagjinonte, për shembull, Gjermania të merrte përgjegjësi të veçantë për ndërtimin e artilerisë dhe mbrojtjes ajrore ukrainase”, duke shtuar se Gjermania sapo kishte nënshkruar një dërgesë armësh prej 600 milionë eurosh për Ukrainën.

Dhe ai përsëriti se diversifikimi larg karburanteve fosile i ofroi Evropës një shans për t’u bërë një lider botëror në teknologjitë e nevojshme për të arritur neutralitetin klimatik.

Ai bëri thirrje për një “treg të vërtetë të brendshëm të energjisë që furnizon Evropën me energji hidro nga veriu, erë nga brigjet dhe energji diellore nga jugu”. Dhe Scholz përshkroi një vizion të një “rrjeti evropian të hidrogjenit që lidh prodhuesit dhe konsumatorët”.

Emigracioni, sundimi i ligjit

BE duhet gjithashtu të përditësojë ligjet e saj të imigracionit, tha lideri gjerman, duke bërë një hap për të zgjeruar imigracionin e ligjshëm mes mungesës së punëtorëve të kualifikuar.

“Ne kemi nevojë për imigrim – aktualisht po përjetojmë në aeroportet tona, në spitalet tona dhe në shumë kompani që na mungojnë punëtorë të kualifikuar në të gjitha qoshet dhe çarjet,” tha ai.

Megjithatë, imigracioni ka mashtruar prej kohësh vendet e BE-së, me bllokun që rrallëherë është në gjendje të arrijë konsensus për ndonjë pjesë të temës.

Një çështje tjetër që ka tronditur në mënyrë të ngjashme BE-në është mënyra sesi të ushtrohen policia ndaj anëtarëve që refuzojnë normat demokratike, duke përfshirë një gjyqësor të pavarur, transparencë fiskale, një shtyp të lirë dhe të drejtat e LGBTQ+.

Në fund të fjalimit të tij, Scholz tha se është i shqetësuar se “në mes të Evropës flitet për demokraci joliberale sikur kjo të mos ishte një oksimoron”, një referencë e fshehtë për mangësitë e supozuara të sundimit të ligjit në Hungari dhe Poloni.

Scholz tha se shumica dëshiron që BE të mbrojë vlerat demokratike, por se rregullat e bllokut po e pengojnë atë që ta bëjë këtë. Ai përmendi klauzolën e nenit 7 të BE-së, një procedurë që synon të heqë potencialisht të drejtat e votës në BE nga vendet e pahijshme, por që ka ngecur me Hungarinë dhe Poloninë.

“Ndër mundësitë është procedura e sundimit të ligjit sipas nenit 7 – edhe këtu, ne duhet të largohemi nga mundësitë e bllokadës”, tha kancelarja, duke shtuar se presioni financiar mund të jetë një mjet tjetër.

“Për mua ka kuptim që pagesat t’i lidhin në mënyrë të vazhdueshme me pajtueshmërinë me standardet e sundimit të ligjit”, tha ai.

Gazeta Shqiptare