Spanja porta hyrëse e drogës në Evropë: Ja roli i shqiptarëve

Një ekspert i trafikut ndërkombëtar të drogës komentoi pak ditë më parë në El Confidencial se trafiku i drogës është kthyer në një ” pandemi globale ” . “Nuk duhet të heqim presje nga raportet që paralajmërojnë për këtë dhe nëse nuk e ndalim do të vërshojnë tregun”, paralajmëroi ai.









Një parashikim pesimist që mund të ndihet mes statistikave të kokainës së kapur, më shumë se 240 tonë vetëm në Bashkimin Evropian ( BE) gjatë vitit 2021.

Një shifër rekord për të pestin vit radhazi, ku Spanja me 49,000 kilogramë është në vendin e tretë në një renditje të kryesuar nga Belgjika 92,000 dhe Holanda 73,000— dhe ku transportohen kontejnerët janë bërë rruga kryesore e hyrjes për këtë substancë. Një skenar ku portet e Valencias dhe Algeciras janë ndër pesë të parat ku kapen më shumë dërgesa. Këto janë disa nga përfundimet e një raporti të publikuar nga Qendra Evropiane e Monitorimit për Drogën dhe Varësinë nga Drogat (EMCDDA), në të cilin analizohet kontrabanda e kësaj droge në BE dhe ku detajohet se transporti detar — mallra, varka me vela dhe varkat gjysmë të zhytura – janë mënyra kryesore për të futur ilaçin.

Gjatë vitit 2020 janë kryer 520 sekuestrime të kësaj lënde në 75 porte të botës . 58% e totalit —301— u realizua në 35 objekte portuale të vendosura në Bashkimin Evropian . Këto operacione policore bënë të mundur sekuestrimin e 171 tonëve nga 282 të përgjuarit në këto objekte në nivel global.

“Të dhënat tregojnë se porti i Antwerpen (Belgjikë) është ndoshta pika kryesore e hyrjes për kokainën e kontrabanduar në BE”, thuhet në dokument, duke specifikuar se “Inteligjenca Europol sugjeron se pjesa më e madhe e kësaj droge fillimisht është e destinuar për në Holandë” . Dhe është se studimi i kapjeve portuale të dekadës së fundit konfirmon një zhvendosje të hyrjes së drogës në kontinent, gjë që nënkupton një humbje të rëndësisë së Spanjës në krahasim me vendet e tjera evropiane ku ‘mokromafia’ dominon krimin e organizuar .

Nëse mes viteve 2010 dhe 2015 në territorin spanjoll u sekuestruan mesatarisht 22 tonë të kësaj lënde në secilën nga gjashtë ushtrimet, duke e vendosur vendin si më aktivin në luftën kundër këtij lloji të trafikut të drogës, nga viti 2016 deri në vitin 2020 ai zhvendoset nga Belgjika , ku sendet e sekuestruara variojnë nga 30,290 kilogramë në vitin e parë dhe 70,250 në vitin e fundit.

Ky ndryshim, megjithatë, ndodh në një periudhë shpërthimi të trafikut të kokainës që sjell një rritje të sasive të sekuestruara në Spanjë , pasi në vitet 2017, 2018, 2019 dhe 2020 u shmangën përkatësisht 40.96, 48.45, 37 .87 dhe 36.89 ton. , dolën në rrugë përmes rrjeteve të ndryshme kriminale . Në tre vitet e fundit, Holanda është bërë madje shteti i dytë evropian në konfiskim , me 43,84, 48,89 dhe 73 ton të lokalizuara, dhe duke nxjerrë në pah rolin në rritje të grupeve të organizuara me bazë në këtë vend, Suedi apo Belgjikë.

Bandat e përbëra nga shtetas me origjinë afrikano-veriore, emigrantë të gjeneratës së dytë dhe të tretë, memetoda jashtëzakonisht të dhunshme që nuk kanë hezituar të vendosin bomba në Costa del Sol për të larë hesapet. Ky kontekst i ri e bën Roterdamin portin e dytë në konfiskim, me 41.83 tonë vetëm në vitin 2020. Vetëm pas Antwerpen , i cili shton gjithsej 69.04 dhe 27.21 më shumë. Në pozicionin e tretë është vendi ku ndodhet zona e parë portuale spanjolle . Ky është ai në Valencia , ku u sekuestruan 7680 kilogramë. Algeciras dhe Vigo , sipas të dhënave të vitit 2020, janë në vendin e pestë dhe të gjashtë në renditje, përkatësisht me 5,280 dhe 4,560 kilogramë. Në total, në të gjithë vendin, vetëm në këtë lloj terminali transporti dhe mallrash janë gjetur 26 tonë. Çfarë e bën Spanjën vendin e katërt në botë në këtë modalitet të hyrjes.

Një pjesë e madhe e ngarkesave të zbuluara ishte fshehur në ngarkesa legjitime —8.32 ton, në rastin e porteve spanjolle—, ndërsa metoda e dytë e preferuar nga trafikantët për të anashkaluar kontrollet është grepi i verbër . Është sistemi me të cilin në nëntor 2011 u përpoqën të kalonin 266 kilogramë kokainë në Algeciras të fshehura në një ngarkesë me banane nga Guayaquil (Ekuador). Ky ‘modus operandi’ konsiston në atë që, pasi kontejneri të jetë kontrolluar nga autoritetet doganore të vendit të origjinës, trafikantët futin drogën brenda tij dhe ” zëvendësojnë vulën e thyer gjatë këtij procesi me një të falsifikuar” .

Suksesi i këtyre operacioneve varet nga aftësia e rrjeteve për të korruptuar zyrtarët dhe punëtorët e portit për t’u ofruar atyre informacionin kryesor dhe aksesin në zonat e ngarkesave . EMCDDA thekson se trafikantët e drogës duhet të marrin numrin individual të kontejnerit, numrin e vulës doganore të ngjitur në të dhe vendndodhjen e tij brenda objekteve portuale. Në portin e destinacionit, rrjeti kriminal do të ketë sërish nevojë për ndihmë nga brenda, “pasi në përgjithësi kërkon që objektivi të vendoset në një vend të caktuar për të lehtësuar aksesin në mallin”. “Për shembull, në tokë dhe pa pengesa te dyert”, është mbledhur në raport, ku shtohet se një tjetër “modus operandi” është të kemi bashkëpunimin e një anijeje mëmë .e cila merr ngarkesën diku në Oqeanin Atlantik dhe ekuipazhi i saj ” e hedh atë në ujë pranë vijës bregdetare të dëshiruar në Evropë” .

Autoritetet gjermane ia atribuojnë rritjen e fundit të konfiskimeve në portin e Hamburgut aktiviteteve të rrjeteve të krimit të organizuar të shqiptarëve etnikë dhe ballkanikë dhe aftësisë së tyre për të korruptuar punonjësit. Dhe porti i Algeciras ka qenë kohët e fundit skena e një prej goditjeve më të mëdha kundër korrupsionit policor në Spanjë , me arrestimin e agjentëve nga organe të ndryshme për lidhjet e tyre të dyshuara kriminale me kartelin Sur dhe kartelin Tangier.

“Megjithëse kokaina hyn në BE edhe nga ajri, rruga kryesore e përdorur për të kontrabanduar drogën në Evropë mbetet rruga detare nga Amerika e Jugut në Evropën Perëndimore,” kujton dokumenti, duke vënë në dukje se transporti i mallrave nga deti “lejon lëvizjen e madhe sasitë” përmes një numri të madh lidhjesh. Por kontrabanda nuk kufizohet në anije të mëdha me kontejnerë, ” varkat me vela më të vogla private apo edhe anije gjysmë zhytëse janë në gjendje të transportojnë ngarkesa të mëdha kokaine në një ngarkesë të vetme” . Sistemet e trafikantëve të drogës që droga të arrijë në Evropë janë të shumta, gjithnjë e më shumë imagjinative dhe madje surreale.

Ka pasur raste kur lënda ishte fshehur në vetë strukturën e kontejnerëve , dhe të tjera në të cilat ngarkesa e paligjshme futej në cilindra metalikë që ishin ngjitur në bykun e një anijeje. Edhe pse metoda që mund të shënojë vitet e ardhshme është përdorimi i pseudo-nëndetëseve për të arritur në bregdet pa u zbuluar. Është e vërtetë që nuk është një modalitet me një implant të caktuar në kontinentin amerikan dhe se në Galicia u kap një batiskaf. me tre ton kokainë në vitin 2019, por zbulimi i një ‘ narko -nëndetëse ‘ në një anije Malaga dhe zbulimi i mëvonshëm i dronëve zhytës të aftë për të transportuar depo përmes ngushticës sugjerojnë hapjen e kësaj porte në bregdetin në jug të vendit. .

Kur analizon pikat kryesore nga të cilat eksportohet kokaina në Evropë, Qendra Evropiane e Monitorimit për Drogën dhe Varësinë ndaj Drogës thekson se porti ekuadorian i Guayaquil është bërë pika kryesore e origjinës së drogës . Vetëm në vitin 2020, në objektet e saj u sekuestruan 23.05 tonë të destinuara për në BE.

“Ekuadori, i cili ndan kufijtë tokësorë me Kolumbinë dhe Perunë, dy nga vendet kryesore që prodhojnë kokainë , duket se është shndërruar në dekadën e fundit nga një vend tranziti në një qendër të rëndësishme trafikimi”, thotë agjencia e sipërpërmendur, e cila thekson se “ po shfaqet si një vend prodhues”.

Ky rol i ri besohet të jetë shkaku i përshkallëzimit të dhunës midis bandave lokale që “përdoren nga rrjete të rëndësishme kolumbiane dhe meksikane”. Kjo rrethanë do të qëndronte pas rritjes së fundit të vrasjeve në vend, të cilat “pothuajse u dyfishuan midis 2020 dhe 2021″, si dhe lidheshin me ” trazirat e dhunshme të bandave, në burgjet ku vdiqën qindra të burgosur vitin e kaluar. Portet braziliane të Santos dhe Paranaguá , me përkatësisht 21,15 dhe 7,87 ton të sekuestruara, janë dy anijet e tjera kryesore të kokainës drejt Evropës dhe përdoren “intensivisht” nga organizatat kriminale.

Brazili shton dy zona të tjera porti, ato të Salvadorit dhe Vila do Condé , në mesin e dhjetë të parave, gjë që tregon rëndësinë e tij në trafikun ndërkombëtar të drogës. Këto dy instalime janë të vogla, por ato tregojnë përdorimin e “një gamë gjithnjë e më të gjerë portesh dytësore në Amerikën Latine”, si Turbo dhe Buenaventura , në Kolumbi , ose Villeta , në Paraguaj, “në një përpjekje me sa duket për të shmangur zbulimin. Konfiskimet në Belgjikë, Holandë, Itali, Francë dhe Gjermani gjatë vitit 2020 thyen të gjitha rekordet .

Por ajo që e bën trafikimin e kokas me të vërtetë një pandemi globale është se rekorde të reja janë vendosur edhe në vende të tjera që nuk lidhen tradicionalisht me këtë aktivitet kriminal . Në Greqi u sekuestruan 1.8 ton, ndërsa në vendet e Europës Lindore, si Bullgaria dhe Polonia, një dhe 3.9 ton, përkatësisht. “Kjo tregon se pikat e hyrjes për dërgesat e kokainës po diversifikohen dhe se tregjet e tyre të konsumit të kokainës po zhvillohen në Evropën Lindore,” paralajmërojnë ekspertët./abc