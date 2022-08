‘Do ta kisha bërë më mirë nëse do të mund të kthehesha pas në kohë’! Sfidon 29-vjeçari i ISIS-it që goditi me thikë dy gra

“Më mirë do ta bëja sikur të kthehesha pas në kohë”. Janë të neveritshme fjalët e një anëtari të Shtetit Islamik, i cili tentoi të vriste dy të persona, në një dyqan në Zvicër, duke i goditur me thikë në qafë. 29-vjeçari, i cili sipas mediave ndërkombëtare i është nënshtruar një monitorimi psikiatrik, nuk është penduar para gjykatës.









Ai u akuzua për terrorizëm më 24 nëntor 2020, kur kreu sulmin në një dyqan në Lugano.

“Nëse do të mund të kthehesha pas në kohë, do ta bëja më mirë me bashkëpunëtorë ”, tha 29-vjeçari në sallën e gjyqit.

Thuhet se gjatë sulmit, anëtari i ISIS-it bërtiti “Allahu është i madh” dhe deklaroi se ishte atje për Shtetin Islamik.

Vihet re se një nga dy viktimat e 29-vjeçarit, që mori pjesë në gjyq, vuan ende – gati dy vite pas sulmit – nga probleme të rënda në zonën e qafës.