Temperaturat rriten në mëngjes, çfarë ka rezervuar moti për këtë fillim jave

Shqipëria









Deri në orët e mesditës vendi do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta në pothuajse të gjithë territorin. Por parashikohet që në orët e mesditës dhe në vijim të kemi zhvillime të përkohëshme të vranësirave duke krijuar mundësi për rrebeshe afat-shkurtra shiu në zonat malore dhe pjesërisht në zonën e ulët.

Sipas Meteoalb, mbrëmja largon vranësirat duke përmirësuar dukshëm kushtet e motit.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por kostante mbeten në mesditë duke u luhatur në vlerat ditore nga 14°C deri në 35°C.

Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Jugor – Juglindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 2 ballë.

Kosova

Pjesa e parë e ditësnë Kosovë do të jetë në dominimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave, por parashikohet që në pjesën e dytë të ditës vranësirat të pësojnë zhvillime të përkohëshme duke krijuar vetëm momente të pakta me pika shiu në zonat Jugore dhe jugperëndimore.

Maqedonia e Veriut

Republika e Maqedonisë së Veriut në orët e para të ditës paraqitet në ndikimin e kthjellimeve dhe kalimeve të vranësirave. Por parashikohet që gjatë mesditës dhe në vijim vranësirat të shtohen duke sjell rreshje shiu në zonat kufitare me Shqipërinë, ndërsa mbrëmja dhe nata përmirësojnë gradualisht motin.

Rajoni dhe Europa

Alpet e Europës si dhe zonat përreth tyre do të jenë në ndikimin e vranësirave të shpeshta të cilat herë pas here do të pësojnë zhvillime duke sjellë rrebeshe shiu. Gjithashtu me vranësira të shumta dhe shira do të jetë Europa veriore, ku herë pas here do të ketë edhe stuhi të frota ere. Ndërsa e gjithë pjesa tjeter e kontinentit mbizoterohet nga moti i kthjellët dhe temperatura relativisht të larta.